HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 17 iulie. Taurii trebuie să aibă încredere în planul divin, Racii au parte de triumf

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 17 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

TERITORIU NECUNOSCUT – ESTI EXACT UNDE TREBUIE SA FII

Te afli acum exact unde trebuie sa fii in calatoria ta, chiar daca nu esti perfect constient de asta. Chiar daca nu ai acum toate raspunsurile, continua sa avansezi cu inima deschisa. Daca nu poti vedea clar inainte si nu stii incotro te indrepti, continua sa avansezi. Fa ceea ce se simte cel mai bine pentru tine, chiar daca mintea nu este de acord, insa inima ta stie asta mereu. In loc sa te plangi sau panichezi ca esti pe teritoriu necunoscut, sarbatoreste faptul ca te expandezi si cresti prin portii de credinta si salturi spre inainte.

MESAJ SUPLIMENTAR : Uneori un calator divin aflat pe calea sa se simte ratacit si simte o lipsa de incredere sau siguranta data de un teritoriu cunoscut. Ii pare ca altii stiu mai bine, sunt mai calificati, sunt mai pe drumul lor. Totusi, exact acest sentiment de a nu sti este cel ce iti permite sa iesi in afara zonei conventionale construita de familie, prieteni, societate, religie. Poate chiar sa fie ceva foarte bun pentru tine pentru ca te forteaza sa descoperi lucruri de care nu aveai habar. Pretuieste aceste momente in care nu stii, aici apar marile revelatii. Ai incredere ca totul este bine. Esti acolo unde trebuie sa fii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma insotesti clipa de clipa pe drumul vietii mele si sa ma intaresti cu credinta atunci cand calea imi pare neclara. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI INCREDERE CA EXISTA UN PLAN DIVIN

Chiar daca viata ta are zone aride si pare ca un desert, sa stii ca dincolo de suprafata exista transformari benefice in curs pentru tine, pentru binele tau cel mai inalt. Ai incredere ca esti ghidat, chiar si cand nu ti se pare asta. Exista ghizi spirituali, aliati divini si ingeri nenumarati care te inconjoara. Asculta-ti inima. Actioneaza dupa instinctul tau. Ai credinta ca mesajele ce ti se dau sunt pentru binele tau cel mai mare. Revino la baza. Ai incredere in ce simti.

MESAJ SUPLIMENTAR : O cale care arata ca un desert pare ca o pierdere de timp ; totusi, din aceasta stare ies la iveala multe intuitii si inspiratii. Inca din vremuri stravechi, vizionarii se retrageau in desert ca sa se conecteze mai adanc cu spiritul. Daca in trecut ai urmat o cale pe baza instinctului tau dar ulterior ai considerat ca a fost o greseala, sa nu iti pierzi increderea in instinct si sa continui sa il asculti. Deseori ce gandim noi ca a fost o greseala este de fapt cel mai bun lucru ce se putea intampla la acel moment si corespunde perfect unui plan divin in care tu si altii sunteti implicati. Deschide-ti intuitia mai mult ca sa primesti mesajele ghizilor tai. Ai incredere in Cale.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti sa ma mentin pe calea divina harazita mie, pentru binele meu cel mai inalt. Iti multumesc cu iubire !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DESCOPERA ADEVARUL TAU, STAI IN LUMINA LUI

Asculta intelepciunea care rasare din sufletul tau chiar daca cei din jurul tau nu sunt de acord. Ai incredere in instinctele tale. Fii tu insuti, oricare ar fi situatia si raspunde dintr-un spatiu autentic personal. Fii cat se poate de sincer cu tine. Vorbeste-ti adevarul tau. Traieste conform adevarului tau. Mergi conform a ceea ce rostesti. Asculta-ti ghidarea interioara si urmeaz-o. Tu radiezi energia adevarului ca altii sa isi gaseasca si ei adevarul lor.

MESAJ SUPLIMENTAR : Daca esti fata in fata cu o decizie de luat si mintea iti spune una iar inima alta, urmeaza indicatia inimii si vei fi pe calea buna. Daca simti instinctul sa vorbesti cu cineva anume sau sa mergi intr-o anumita directie, nu ezita, urmeaza aceasta ghidare. In calatoria ta, altii iti pot indica ce cale sa urmezi si de ce. Tu le poti asculta sfaturile, totusi daca inima ta iti spune o alta cale, urmeaz-o pe aceea. Exista un loc in tine care mereu stie adevarul. Stai in liniste ca sa afli acest adevar. Daca exista o zona a vietii tale in care nu esti autentic sau unde nu esti in integritate cu valorile tale, acum e timpul sa faci schimbari.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma calauzesti sa imi sustin adevarul si sa il urmez. Iti multumesc !

