HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 17 martie. Berbecii se vindecă emoțional, Capricornii trebuie să aibă grijă de ei

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VINDECARE PROFUNDA EMOTIONALA

“Inima ta este gata sa se vindece de experiente trecute si tu esti dispus sa iti dedici timp si energie pentru ingrijire terapeutica.”

Acesta este un mesaj pozitiv care iti indica faptul ca primesti ajutor divin ca sa fii pregatit sa procesezi si sa mergi mai departe dupa anumite experiente si traume dureroase. Asta inseamna ca esti deschis sa primesti energie vindecatoare si revelatii de inspiratie despre experientele tale si rolul acestora in devenirea ta. Esti ghidat sa iti dedici timp pentru munca de vindecare personala. Aceasta poate implica intalniri cu terapeuti sau vindecatori sau sa petreci timp in plus in meditatii sau rugaciuni sau in practici de grija pentru sufletul si corpul tau cu care tu rezonezi. Si detoxificarile de orice fel sunt puternice si eficiente acum pentru tine : de chimicale, de mancare de proasta calitate si de influente negative.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma vindeci la toate nivelele profunde ale fiintei mele si ca ma calauzesti spre toate actiunile si ajutoarele pamantesti care sa ma faca sa fiu din nou intreg si complet din toate punctele de vedere.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

USUREAZA-TI VIATA

“Asuma-ti responsabilitatea pentru agenda ta aglomerata de activitati si evalueaza sincer motivele din spate pentru care esti ocupat.”

Acest mesaj vine la tine pentru ca jonglezi cu multe responsabilitati si esti stresat direct sau indirect cu privire la numarul lor si la gradul tau de aglomerare. Mai exista posibilitatea ca sanatatea ta sa fie pusa la incercare din cauza ca faci totul fara ajutor din afara. Ai putea simti si ca alti oameni profita de pe urma generozitatii tale. Esti ghidat acum de divinitate sa iti asumi raspunderea pentru tot ce contine agenda ta. Ce poti da la o parte ca sa iti creezi mai mult spatiu de a respira ? Tine minte sa te rogi pentru puterea de a putea seta granite sanatoase si sa spui NU in fata cererilor nepotrivite asupra timpului tau, mai ales daca ai tendinta sa fii tipul de om care sa le faca pe plac altora si sa se simta obligat sa spuna DA cand de fapt simte sa spuna NU.

Acest mesaj este si un indicator ca poti fi dependent de drame si probleme pentru ca ai un tipar de a te stresa fara sens. Semnele acestei dependente sunt : goana dupa adrenalina sau o stare de importanta de sine ca urmare a agendei agitate, aratand cat de ocupat esti sau victimizandu-te si pozitionandu-te un neputincios cu privire la ce ai de facut.

In plus, daca nu esti in niciunul din cazurile de mai sus, mesajul este un semn ca urmeaza zile ocupate la orizont. In acest caz, este bine sa iti planifici o strategie sanatoasa pentru a te descurca cu sarcini multiple in timp ce esti responsabil si pentru starea ta de bine. Intreaba-te mereu : de ce fac ceea ce fac, de fapt ?

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa imi usurez viata si sa fac orice activitate avand la baza bucuria si sensul meu pe acest pamant. Multumesc pentru calauzirea si protectia primita pentru ca totul sa curga usor si eficient in viata mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

RENUNTA LA GRIJI SI DA-LE LUI DUMNEZEU

“Elibereaza-te de povara grijilor, dandu-le acum lui Dumnezeu pentru vindecare si pentru solutii.”

Te-ai ingrijorat in ultimul timp, suflet drag ? Acest mesaj vine spre tine ca un semn sa te eliberezi de aceasta povara grea pentru ca orice grija ai avea poate fi incredintata cu nadejde lui Dumnezeu si ingerilor tai pazitori.

Ingrijorarea cronica ce deja a devenit obicei de viata poate da nastere urmatoarelor : tulbura si afecteaza sanatatea emotionala, fizica si mentala / creaza si atrage profetii autoimplinite (fii atent pe ce te focusezi pentru ca aceea poti sa primesti) / te distrage de la prioritatile drumul tau divin / iti cauzeaza indoieli si nesigurante ca ai fi in stare sa iti faci treaba si pasiunea si scopul divin.

De aceea Dumnezeu si ingerii pazitori ridica aceasta povara din inima ta, din capul tau si din corpul tau. Intai, ti se reaminteste ca grijile sunt centrate in ganduri despre viitor. Cu atentia ta fixata pe negativ in fata, este imposibil sa fii focusat pe pozitiv in aici si acum, singurul moment in care poti crea ziua de maine.

Esti ghidat sa observi momentul prezent cum ar fi sa constati cum se simte corpul tau acum. De exemplu :

Observa cum te simti. Misca degetele de la picioare. Simte muschii apoi respira profund si lent ca sa elimini tensiunea din ei.

Observa-ti ritmul batailor inimii si trimite intentia sa se relaxeze. Observa ce gandesti si ce simti acum.

Prin aceasta focusare pe prezent, mintea se muta automat din ingrijorarile viitorului.

Iti este si de mare folos sa reformulezi afirmatii ce se refera la ingrijorarile tale, folosind cuvintele : “Bunule Dumnezeu, te rog sa ma ajuti sa ….. “ iar ajutorul sa il formulezi pozitiv. Spre exemplu : “Bunule Dumnezeu, te rog sa ma ajuti sa am sanatate perfecta” (in loc de “sa ma ajuti sa nu mai fiu bolnav/sa nu ma mai doara”).

Ingrijorarea nu ajuta niciodata pe nimeni, ci provine din panica mintii ce se teme de necunoscutul viitorului si face scenarii de panica.

In schimb, rugaciunea ajuta intotdeauna pe oricine este dispus sa o simta si sa o practice.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti zi de zi sa imi aliniez mintea si gandurile la mintea lui Dumnezeu care este plina doar de ganduri si scenarii pozitive si perfect posibile pentru ziua mea de maine.

