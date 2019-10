HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 17 octombrie. Berbecii trebuie să scape de stres, Fecioarele trebuie să creadă în ele

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 17 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DA DRUMUL STRESULUI

“Nu prelua asupra ta stresul altor oameni. Expira-l pe tot acum.”

Corpul tau este stresat pentru ca oamenii din jurul tau sunt prea apropiati de tine cu intreaga lor energie si cu problemele lor. Asta te face sa te gandesti ca tu esti persoana stresata cand de fapt este vorba de altii. Stresul are efecte negative asupra ta, te face sa fii trist sau furios si, adunat in timp si nerezolvat, iti imbolnaveste trupul pentru ca te tine decuplat de la sursa de energie care iti intretine sanatatea si starea de bine mentala si emotionala. Din cauza stresului poti sa ai si dificultatea de a dormi bine. Este momentul sa rezolvi astea.

Stresul poate inrautati lucrurile, deci este important sa ii dai drumul. Respira adanc aer proaspat si gandeste-te in acest timp la toate lucrurile care te-au facut sa te simti stresat. Apoi sufla-le constient in afara ta si ingerii le vor lua si rezolva sau dizolva. Intinde-ti bratele si picioarele ca si corpul sa elibereze stresul.

Acum, gandeste-te la ceva ce te face sa te simti fericit. Poti vorbi si cu un prieten sau petrece timp cu un animal de companie ca sa simti o stare buna. Chiar nu esti nevoit sa simti stres, furie, frica sau tristete. Tu ai puterea sa iti schimbi aceste ganduri si trairi cu unele pozitive. Ingerii spera ca vei alege chiar acum sa te simti cat se poate de bine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa ma simt bine, sa ma port asa cum se poarta un om care se simte extraordinar de bine in viata sa!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

VEZI LUMINA

“Vezi lumina din tine si din tot restul oamenilor.”

Toata lumea are o lumina divina superba in sine, indiferent cum arata la exterior sau cum se comporta. Aceasta lumina este pura. Cu cat te focusezi mai mult pe lumina din altii, cu atat mai mult ii poti ajuta sa fie sanatosi si fericiti. Poti sa ii protejezi pe cei dragi, pe tine si toate lucrurile tale imaginandu-ti ca sunt, ca sunteti inconjurati de o lumina calda. Acest mesaj mai inseamna si ca tu impreuna cu cineva sunteti intr-o relatie si energie tensionata acum si ca aveti nevoie de protectie spirituala suplimentara. Imagineaza-ti persoana cum sta ca intr-o coaja de ou de culoarea ta preferata. Sau alege una din urmatoarele: lumina alba pentru protetie, lumina verde pentru vindecare si lumina mov pentru odihna mai buna noaptea. Cand te focusezi sa vezi si sa simti lumina din tine si din toti, vei observa o schimbare pozitiva in viata ta. De exemplu, oamenii te vor trata mai bine, membrii familiei vor fi mai fericiti si tu vei dormi mai bine noaptea.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa simt si vad lumina divina din toti si toate, astfel sa mentin iubirea care ne leaga pe toti.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ANIMALE DE COMPANIE

“Tu iubesti si intelegi animalele. Asta spune ceva special despre tine.”

Animalele te iubesc. Ele stiu ca tu le intelegi vocea speciala si ca le respecti si le respecti nevoile. Animalele tale de companie te iubesc si apreciaza cand le dai timp si atentie. Acesta este un mesaj de la ingerii pazitori ai animalelor lumii ca sa stii cat de apreciat esti. Petrece mai mult timp cu animalele pentru ca ele te ajuta sa simti o iubire dulce si sigura. Animalele te ajuta si sa te conectezi cu energia sufletului tau. Asadar, ia un caine la o lunga plimbare, mangaie o pisica, hraneste pasari sau perie un animalur. Fii sigur ca dai apa si mancare proaspata zilnic animalului. Acest mesaj sugereaza si sa lucrezi cu animalele fie acasa fie ca si job. Ai fi fericit si bun in orice asemenea activitate.

Totodata, daca ai avut un animal care a murit, acesta este si un mesaj de a acesta care iti transmite ca este bine si inca te iubeste foarte mult. Stai in liniste cu mana pe inima ca sa simti iubirea acestor animale acum si sa stii ca aceasta iubire va exista intotdeauna.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toata iubirea pe care o primesc si daruiesc si prin intermediul animalelor cu care vin in contact, trimise de ingerii iubirii.

