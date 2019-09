HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 17 septembrie. Peștii au parte de succes, Taurii sunt energici

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 17 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AI INCREDERE IN CREATIILE TALE

Ai incredere in creativitatea din tine care este puterea de la Dumnezeu iar ea se manifesta prin tine in fiecare zi.

Acest mesaj inseamna ca esti o persoana talentata si totodata foarte sensibila. Cele doua caracteristici laolalta dar si emotiile tale crescute sunt combustibil pentru creativitatea ta. Totusi sensibilitatea ta este cu doua aspecte, pentru ca uneori te simti diferit de alti oameni care iti par a fi siguri pe sine iar tu te poti indoi ca ceea ce creezi nu ar fi la fel de bine vazut ca ale lor. Poate ai preocupari ca nu vei fi in stare financiar sa iti sustii munca creativa. Asadar, acest mesaj vine sa te reasigure ca da, sunt oameni care iubesc ceea ce faci si vei primi suport. Pune iubire in ceea ce faci, nu energie de ingrijorare. Aceasta energie inalta va atrage pe cei ce vor beneficia de munca ta.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca imi sustineti increderea in mine in fiecare zi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TOT INAINTE ! NU TE OPRI

Foloseste energia oricarei dezamagiri pentru a-ti alimenta munca creativa cu emotie autentica.

Poate ca a fi dezamagit(a) face parte din urcusurile si coborasurile calatoriei in roller coasterul creativitatii. In vremurile in care te simti respins, tine minte ca de-a lungul anilor, milioane de oameni care au muncit creativ in fel si chip au simtit la fel. Cei a caror munca a devenit inspiratie pentru alti oameni sunt cei care au ascultat de vocea interioara si au ignorat orice critica sau respingere.

Poate ca este timpul pentru tine sa te uiti la filme inspirationale sau sa citesti carti despre oameni celebri care au continuat sa mearga mai departe cu munca lor in ciuda criticilor, astfel iti amintesti ca nu esti singur. Ai primit acest mesaj ca incurajare sa continui pe calea ta care iti aduce bucurie inimii. Continua sa practici arta sau munca pe care o faci, sa iti rafinezi creatia si sa iti exprimi creativitatea.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragii mei ghizi spirituali, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma calauziti sa ma mentin pe calea mea si sa cred in mine si in munca mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PROTEJEAZA-TE. SENSIBILITATE CRESCUTA

Sentimentele tale sensibile iti sunt muza si inspiratie pentru tot ceea ce creezi acum.

Ai primit acest mesaj pentru ca esti intr-o perioada cu un nivel si mai ridicat de sensibilitate decat de obicei si decat normalul. In aceasta perioada, este esential sa te protejezi de energiile dure. Asta poate sa implice sa refuzi participarea la unele invitatii sociale care implica o intensitate de energii si persoane dincolo de nivelul tau de confort. Fii atent si la relatiile cu care esti inconjurat, acestea fiind o sursa directa de energie pozitiva sau negativa. Fii suficient de determinat sa te respecti, ingrijesti si protejezi incat sa filtrezi aceste relatii.

Ca aspect pozitiv al mesajului, sensibilitatea ta de acum poate fi directionata in proiecte creative si sa iti serveasca drept muza. Poti sa fii sigur ca alti oameni la fel de sensibili vor aprecia faptul ca iti asumi adevarul interior si il expui in munca ta, pentru ca ii ajuta si pe ei sa se relationeze la tine si sa nu se simta singuri.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragii mei ghizi spirituali, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma calauziti sa am in preajma situatii si oameni care sa imi creasca energia si sa imi canalizez sensibilitatea in munca creativa.

