HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 18 aprilie. Taurii trebuie să petreacă timp cu ei înșiși, Berbecii sunt îndrumați să nu renunțe

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 18 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

TOT INAINTE! NU TE OPRI

Foloseste energia oricarei dezamagiri pentru a-ti alimenta munca creativa cu emotie autentica.

Poate ca a fi dezamagit(a) face parte din urcusurile si coborasurile calatoriei in roller coasterul creativitatii. In vremurile in care te simti respins, tine minte ca de-a lungul anilor, milioane de oameni care au muncit creativ in fel si chip au simtit la fel. Cei a caror munca a devenit inspiratie pentru alti oameni sunt cei care au ascultat de vocea interioara si au ignorat orice critica sau respingere.

Poate ca este timpul pentru tine sa te uiti la filme inspirationale sau sa citesti carti despre oameni celebri care au continuat sa mearga mai departe cu munca lor in ciuda criticilor, astfel iti amintesti ca nu esti singur. Ai primit acest mesaj ca incurajare sa continui pe calea ta care iti aduce bucurie inimii. Continua sa practici arta sau munca pe care o faci, sa iti rafinezi creatia si sa iti exprimi creativitatea.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragii mei ghizi spirituali, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma calauziti sa ma mentin pe calea mea si sa cred in mine si in munca mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

RETRAGE-TE

Ca sa tii distragerile la o parte, petrece timp in liniste doar cu tine ca sa te poti focusa pe prioritatile tale.

Ai nevoie de timp in solitudine ca sa te odihnesti, sa reflectezi si sa te reimprospatezi. Nu este un gest egoist din partea ta – este ceva necesar acum. Iisus a creat nevoia de retragere ca un act de grija si respect de sine ce i-a intarit abilitatea de a putea avea grija de ceilalti. Si asa este si in cazul tau. Chiar daca tu crezi ca nu ai timpul sau banii de a te duce undeva departe de lumea dezlantuita si agitata, acest mesaj iti transmite ca, daca tu iti setezi aceasta intentie, totul se va alinia si va fi posibil.

Gandeste-te la aceasta retragere ca la o investitie care va aduce rezultate miraculoase urmare a energiei reimprospatate, a entuziasmului si a inspiratiei. Priveste ca nu e vorba de timp petrecut departe de altii, ci de timp petrecut impreuna cu tine si de pe urma caruia ceilalti vor beneficia cu prisosinta pentru ca vei reveni un nou TU. Da drumul la tot ce te tine legat si da-ti voie sa fii cu tine insuti.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragii mei ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma calauziti si sustineti sa petrec timp cu mine, cu inima usoara si cu intentia de a ma umple de energie si inspiratie divina pentru viata mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AJUTOR DE LA FECIOARA MARIA

Binecuvantata Fecioara Maria te ajuta in misiunea ta divina in aceasta viata.

Acest mesaj semnaleaza influenta pozitiva pe care o are in viata ta Fecioara Maria. Ea simbolizeaza puritatea, devotamentul, miracolele, credinta si grija fata de copii. Cel mai probabil, primesti acest mesaj pentru ca misiunea ta de viata implica intr-o forma sau alta copiii – ai tai sau ai altora. Poate fi vorba de statutul de parinte sau a fi invatator, profesor, pediatru, neonatolog, psiholog, scriitor, artist sau inventator ce ajuta copiii.

Ai primit acest mesaj si ca sa fii apropiat mai mult de Fecioara Maria care binecuvanteaza viata tuturor celor care o cheama. Fecioara Maria, ca si toti arhanghelii, este atotcuprinzatoare, fara limita in timp si spatiu si iubeste neconditionat si egal pe toata lumea. Cheam-o dupa nume, spune-i despre ceea ce simti si cere-i sa te ajute … iar Fecioara va fi intotdeauna acolo pentru tine cu cea mai dulce iubire pe care ai simtit-o vreodata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, multumesc pentru ca ma conectati cu cea mai dulce iubire posibila de la Fecioara Maria, alaturi de care orice bun este posibil in viata mea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.