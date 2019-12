HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 18 decembrie. Berbecii au timp pentru liniște, Leii au o oportunitate de aur

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

TIMP PENTRU LINISTE

“Ia-ti timp in liniste, singur, ca sa te odihnesti, sa meditezi si sa contempli.”

Shhhhhttt, draga suflet…! Linisteste-ti mintea. Respira adanc si rar si da drumul cuvintelor, ingrijorarilor si planurilor. Mergi in acel spatiu de tacere din adancul tau, in acel vortex de pace unde lumea exterioara nu patrunde. Acum este timpul sa te retragi in tacere si sa petreci timp in singuratate. Eu te ajut cu iubire sa te refaci, reintineresti si sa te recentrezi. Nu incerca sa iei decizii acum. Doar permite mintii sa fie in stare de odihna. Vei sti curand cand e momentul pentru actiune. Dar pentru acum, doar fa liniste in mintea ta. Odihneste-te.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: asculta mai mult si vorbeste mai putin ; evita sunetele tari si galagiile ; mediteaza ; preda planurile mintii catre divinitate pentru solutia perfecta ; sa retii ca esti mai sensibil la sunete acum.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru linistea pe care o instalati asupra mintii, corpului si sufletului meu, spatiu in care ma pot reface si umple de bine, optimism si iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ESTI FACUT DIN APA, AI NEVOIE DE APA

“Petrece timp langa apa cum ar fi un lac, o mare, un rau, un ocean, pentru a-ti reincarca bateriile”

Efectele curative ale apei sunt bine cunoscute si bine documentate. Intrucat corpul uman este compus aproape in totalitate din apa, are sens ca apa sa joace un rol primordial pentru om. Apa poate sa spele tristetea, durerea si efectele suferintei. Implica-te in ritualuri de purificare ce au la baza apa si vei experimenta o crestere a spiritului tau si a intregului nivel de energie si stare de bine. Proprietatile magice ale apei sunt amplificate cand o infuzezi cu rugaciuni si intentii bune. Fie ca te scufunzi in baie cu sare de mare la tine acasa sau faci o baie in mare sau intr-un rau cand vremea iti permite, cu siguranta vei vedea diferenta in bine pe care apa o aduce corpului si sufletului tau.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: mergi intr-o plimbare meditativa in apropierea unei ape ; ia-ti acum sau planifica o vacanta intr-un loc aproape de o apa ; inoata ; locuieste mai mult undeva aproape de o apa ; fa baie cu sare de mare ca sa iti detoxifiezi corpul energetic si fizic ; bea mai multa apa.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi reamintiti cat este de importanta apa pentru sufletul si viata mea si pentru ca ma indrumati sa fiu cat mai mult in contact cu miraculoasa apa in orice forma posibila.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SENSIBILITATE CRESCUTA

“Sensibilitatea ta este din ce in ce mai ridicata. Evita relatiile, mediile, situatiile aspre si abuzul de chimicale.”

Asa cum iti purifici lumea interioara de ganduri, actiuni si intentii negative, la fel este natural sa cauti puritate si in lumea ta exterioara. Acest mesaj iti este transmis ca sa fii constient de sensibilitatea ta in crestere. Ai muncit cu tine si ai mai inlaturat straturi de protectie in fata unor atacuri care existau doar in mintea ta si care iti blocau constiinta spirituala. Acum esti pe calea evolutiei tale iar ea iti solicita sa fii mult mai atent si treaz pentru ca accesezi nivele mai ridicate de sensibilitate la tot ce e impur si aspru. Corpul tau este un instrument demn de incredere prin care iti masori nivelul de toleranta. Fii foarte clar cu privire la ce iti spune corpul sa eviti. Ai grija excelenta de corpul tau iar el te va servi mult si bine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: constientizeaza-ti si onoreaza-ti sensibilitatea ; fa pasi sa te protejezi de negativitate ; evita chimicalele ; stai departe de situatiile ce au o mare galagie, emisiuni si media violenta, medii foarte aglomerate, oameni negativi si certareti.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru protectie si pentru calauzire spre oamenii, situatiile, alimentele, gandurile si emotiile pure, curate si inaltatoare.

