HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 18 iulie. Taurii primesc protecția universală, Gemenii sunt înțelepți

HOROSCOP. Iata pentru JOI 18 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Copiii tai sunt vegheati de ingeri

Ingerii vor sa stii ca ei acorda o atentie deosebita copiilor tai. Ii calauzeste sa ramana in siguranta, sa isi dezvolte inzestrarile spirituale, sa isi descopere si sa isi urmeze misiunea divina personala in aceasta viata. Ingerii te asigura ca toti ingerii tai pazitori sunt demni de incredere si te influenteaza in bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Misiunea ta personala in viata implica si copiii / ai asigurata o sarcina si nastere sanatoasa / o adoptie se va realiza cu succes / fa-ti timp sa fii alaturi de copiii de cristal / ingrijeste-te de copilul tau interior, jucandu-te, veselindu-te, iubindu-te / un copil din ceruri este fericit si iti trimite iubire / copiii tai sunt bine / lasa grijile privind copiii in seama lui Dumnezeu si al ingerilor.

Rugaciune : Iubiti ingeri pazitori ai copiilor mei nascuti si nenascuti, iubit Arhanghel Mihail, va multumesc ca vegheati asupra copiilor mei si le asigurati fericirea si sanatatea. Va rog sa ma calauziti cum sa cunosc cele mai bune cai de a fi un parinte bun si un adevarat model pentru copiii mei si ai altor oameni. Multumesc, multumesc, multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PROTECTIA UNIVERSALA – PRIMESTI MANTIA ALBASTRA REGALA

Arhanghelul Mihail paseste in fata ta si iti arunca la picioare mantia sa albastra regala. Efectiv, mantia poate manipula timpul asa cum il stim.

Aceasta mantie este oferita tie ca un foarte puternic instrument de protectie. Capa Arhanghelului Mihail este un cadou sacru de la Dumnezeu. Cand Arhanghelul Mihail intervine cu toata protectia sa puternica data de mantia albastru regal, o face dintr-un punct avantajos al centrului absolut de protectie al arhanghelilor. Arhanghelul Gabriel se afla in vest, Arhanghelul Uriel se afla in nord, Arhanghelul Rafael se afla in est si Arhanghelul Mihail se afla in sud. Fiind in consens cu toti Arhanghelii, Arhanghelul Mihail se muta in centrul acestui cerc si pune la sol capa sa de protectie puternica energetica pentru a fi pusa peste tine si peste o situatie in care esti implicat. Aceasta forma de protectie NU este una pe care sa o poti solicita tu (cum este panza aurie sau curcubeul celor 7 raze). Ea este activata si oferita in circumstante extreme in care cursul Contractului tau Sacru este amenintat. Ai putea sa fii sau sa nu fii constient de aceasta protectie speciala divina. Oamenii au descris situatiile acestea ca atunci cand au simtit ca timpul a stat in loc, ca si inghetat. In aceste vremuri, oamenii au descris intamplari impotriva tuturor legilor fizicii, cum ar fi un obiect impins misterios departe de tine, o persoana aparuta ca de nicaieri si apoi disparand brusc, un accident aparent mortal evitat datorita unei viteze nefiresti pentru un vehicul ce a dus la neproducerea inevitabilului accident sau o serie de evenimente care sa impiedice persoana sa faca o calatorie (de exemplu, pierzi autobuzul sau avionul sau masina nu porneste deloc, desi peste cateva ore merge fara nicio problema). Efectiv, Mantia albastra regala poate manipula timpul asa cum il stim noi, ca sa schimbe cursul unei zile si sa livreze un raspuns angelic urgent.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : apare o schimbare neasteptata de planuri / o anulare / un deal de afaceri pica / un contract nu se mai incheie / pierzi o oportunitate legata de o casa sau o proprietate / nu obtii un job / bati pasul pe loc intr-o situatie – in toate acestea, de fapt ingerii intervin ca sa iti protejeze cele mai bune interese si sa iti aduca ceva mai bun, ferindu-te de ceva ce poate evolua in rau.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma protejezi in fiecare moment. Sunt recunoscator ca sunt protejat de Cercul Sacru de Protectie al celor 4 Arhangheli. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

GHIDARE DIVINA – INTELEPCIUNEA LIMBII DE AUR

Arhanghelul Mihail iti ofera o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti aduce ghidare livrata intamplator de altcineva. Ea este o binecuvantare puternica de calauzire prin sincronicitate. Arhanghelul Mihail afirma ca ghidarea spirituala poate aparea chiar si in cele mai lumesti evenimente prin remarci inocente banale. Intelepciunea Limbii de aur descrie un incident in care tu gasesti un mesaj sau o semnificatie spirituala sau un raspuns la o rugaciune declansate de ceva ce spune altcineva. Deseori replica nici nu iti este adresata tie sau o poti auzi in timp ce alte doua persoana discuta cand sunt de exemplu la cumparaturi, sau auzi vorbele la tv sau intr-un cantec sau citesti cuvintele intr-o carte sau in exterior pe o reclama sau pe o masina in mers. Cuvintele de aur sunt livrate exact atunci cand tu te gandesti la ceva si ele ating ceva profund in sufletul tau. Limba de aur inteleapta poate fi livrata de la cineva cunoscut si in acest caz persoana spune ceva, asa, din senin, “ii iese porumbelul din gura” se spune, deseori total inconstient de ce a spus, pentru ce sau ce impact are. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail o numeste “patrunderea aurie”. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest dar este divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : primesti un mesaj de bun augur / rugaciunile ti-au fost auzite si primesti raspuns / solutia la o problema / o actiune benefica / inspiratie / sfat pretios / acces la stiinta si cunostinte valoroase.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma inveti sa imi ascult ingerii in orice forme imi vorbesc. Acum intelef usor si accept aceste noi idei. Am incredere in intuitia mea si in ghidarea divina pe care o primesc. Inima si mintea sunt total deschise pentru a primi ghidare angelica livrata in orice forma. Multumesc !

