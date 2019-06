HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 18 iunie. Taurii sunt ajutați de îngerii iubirii, Gemenii primesc ajutor divin

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 18 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Dumnezeu se ocupa de problemele noastre.

Acest mesaj iti aduce mesajul linistitor ca Dumnezeu se ocupa de asta, ingrijindu-se de toate amanuntele. Lasa toate grijile in seama Lui si inceteaza sa mai inoti impotriva curentului. Exista un curs natural pe care il are aceasta situatie si este important sa ai incredere ca lucrurile merg in directia buna pentru ca asa este.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : cere ajutor si permite sa il primesti atunci cand iti este oferit / Dumnezeu ti-a auzit rugaciunile si ti-a raspuns la ele / o rezolvare miraculoasa este deja in curs / bucura-te de viata, caci Dumnezeu are grija de orice problema ar aparea.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti sa scap de aceasta situatie lasand-o cu credinta si incredere in seama intelepciunii Tale divine si a iubirii Tale nesfarsite, pentru a rezolva si a vindeca orice si pe oricine este implicat.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Ingerii iubirii te ajuta

Aceasta carte confirma ca rugaciunile sau gandurile tale despre viata ta sentimentala au fost auzite si au primit raspuns. Exista un grup special de fiinte eterice, numite Ingerii iubirii romantice, care se ocupa anume de problemele privind iubirea. Acestia te calauzesc intuitiv in relatia ta sau te pregatesc pentru marea iubire. Pentru a manifesta iubirea unui suflet pereche, trebuie sa exprimi calitatile pe care le doresti de la un partener. Ingerii iubirii s-ar putea sa iti ceara sa faci unele schimbari sanatoase in stilul de viata ; sa te focalizezi asupra autoperfectionarii ; sa inveti sa ai pasiuni si hobbyuri noi interesante ; ori sa iti faci noi prieteni. Cu cat asculti mai mult de propria intuitie, cu atat vei primi mai repede raspunsuri despre relatiile tale de iubire.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : persoana despre care intrebi este sufletul tau pereche / vei trai schimbari fericite in actuala relatie / vei invata si iubirea de sine / urmand calauzirile primite, curand vei intalni pe cineva deosebit / asculta-ti intuitia privind exercitiile fizice, dieta si alte aspecte ale autoperfectionarii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si iubiti ingeri pazitori ai sufletului meu pereche, va multumim pentru ca ne-ati pregatit pentru iubire, ca ne-ati motivat sa facem schimbari sanatoase in viata si ati aranjat sa ne intalnim. Va multumim ca ne-ati dat curajul de a ne recunoaste unul pe altul si de a ne implica intr-o relatie de iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Bazeaza-te pe sprijinul lui Dumnezeu si al ingerilor

Tu esti o persoana puternica si independenta dar uneori orice persoana are nevoie de sprijin iar pentru tine acum este un asemenea moment. Aceasta carte te calauzeste sa lasi aceasta situatie in seama lui Dumnezeu si al ingerilor. Daca incerci sa o rezolvi fara ajutor din afara, vei purta povara unei griji inutile care te impiedica sa gasesti solutia potrivita. Cand permiti altora sa te ajute si sa te sprijine, puterea creste.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : cere ajutor / lasa-i pe altii sa te ajute atunci cand se ofera / cere ajutor familiei si prietenilor / apeleaza la un consilier pentru a putea vorbi deschis despre sentimentele proprii.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule si voi ingerilor, las acum pe deplin in seama voastra aceasta situatie [descrie pe scurt situatia]. Ma dau deoparte si permit minunilor divine sa straluceasca in toate persoanele si toate lucrurile implicate. Multumesc, multumesc, multumesc !

