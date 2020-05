Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 18 mai. Berbecii trebuie să aibă încredere, Vărsătorii sunt fericiți

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Crede si ai incredere

Pentru a rezolva aceasta situatie, trebuie sa crezi ca totul este vindecat si intregit chiar acum. Pe masura ce credinta devine mai puternica, se va deschide usa solutiilor divine. Increderea va permite mintii si trupului sa se relaxeze, marindu-ti energia si forta creatoare – doua calitati care se vor dovedi deosebit de utile pentru tine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Situatia care te preocupa va avea un rezultat fericit / Gandirea potrivita iti va aduce mai repede rezultatul dorit / Lasa grijile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / Ai incredere in tine insuti dar si in persoana la care e gandesti acum.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog vino in visele mele si inlocuieste teama cu credinta si cu incredere. Umple-ma cu tarie, curaj si incredere.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Detaseaza-te de O situatie

Te-ai implicat intr-o situatie in asa masura incat nu o mai poti privi cu obiectivitate. Aceasta carte iti arata ca a venit vremea sa faci un pas inapoi si sa ai o perspectiva mai larga a situatiei. Ingerii iti cer sa te detasezi de emotiile inconjuratoare si te vor ajuta sa faci asta. De asemenea, te vor ajuta sa depersonalizezi experienta in asa fel incat sa nu te simti jignit de comportamentul altora. Acest lucru te va feri sa reactionezi defensiv, iar actiunile tale vor porni din iubire si intelepciune. Permite-ti o pauza, departe de oamenii implicati. Nu trebuie sa stii solutia chiar acum, fiindca ingerii se ingrijesc de detalii. Pentru tine este important sa resimti acum o pace launtrica – o senzatie care iti va deschide perspective noi si utile.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Nu te amesteca in certurile altora, lasa-i sa si le rezolve singuri / Manifesta compasiune fara sa porti povara altora / Cere Arhanghelului Mihail sa iti curete energia / E vremea sa parasesti o situatie sau o relatie nesanatoasa.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa folosesti sabia ta de foc pentru a taia orice atasament sau drama, astfel incat sa stiu ca pacea domneste peste tot inlauntrul meu si in aceasta situatie.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Este timpul sa iesi din aceasta situatie nesanatoasa

Ingerii ti-au auzit rugaciunea de ajutor si raspunsul lor vine prin aceasta carte. Ati indurat prea mult timp o situatie toxica, investind timp si energie care nu au dat rezultate sanatoase. Aceasta experienta nu este benefica pentru tine si pentru ceilalti oameni implicati. Nu trebuie sa ramai in negativitate. Paraseste aceasta situatie fara ezitare sau vinovatii. Ingerii te vor ajuta astfel incat plecarea sa fie cat mai armonioasa posibil. Esti pazit si protejat. Urmeaza-ti pas cu pas calauzirea launtrica.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: iesi dintr-o bucla de ganduri repetitive negative in care te afli de ceva vreme, ganduri bazate de frica sau furie / solicita un nou loc de munca / detoxifiere de alcool, tigari sau alte droguri / apeleaza la un consultant specializat in relatii / vorbeste deschis persoanei cu care ai dificultati / adopta o dieta mai sanatoasa / muta-te in casa noua / consulta un avocat de divorturi daca asa simti / asigura-te ca mediul in care locuiesti este liber de toxine si energii negative.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, asupra caror aspecte ale vietii mele trebuie sa ma focalizez mai mult acum ? Multumesc ca m-ai ajutat sa iti aud raspunsurile si ca mi-ai dat curajul de a face schimbari sanatoase in viata mea.

