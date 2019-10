HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 18 octombrie. Racii acționează cu credință, Berbecii trebuie să aibă răbdare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 18 OCTOMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INFLORESTI, AI RABDARE!

“Abia esti la un inceput, deci ai rabdare cu tine si cu intregul proces in care te afli si nu renunta.”

In multe feluri, si tu esti ca o boboc de floare ce se deschide si este pregatit sa creasca. Nu incerca sa grabesti acest proces pentru ca este parte din calea minunata a vietii. Bucura-te sa inveti noi cunostinte si sa capeti noi abilitati. Ia-ti timpul necesar ca sa culegi noi idei. Ingrijeste-ti cu iubire corpul cu mult aer proaspat, apa proaspata si mancare sanatoasa si soare ori de cate ori ai ocazia. In curand, vei primi semnalul foarte clar ca este timpul sa iti pui in actiune tot ce ai invatat. Petrece timp cat mai mult in medii curate, printre flori sau munceste ori foloseste-te de esentele florale Bach sau de uleiuri esentiale pure pentru a-ti sustine procesul de crestere.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: incetineste ritmul ; ai rabdare ; implica-te in ingrijirea plantelor ; foloseste aromaterapia si/sau esentele florale pentru echilibrul emotional si fizic ; mentine-ti credinta vie.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi sustineti procesul de inflorire si crestere pas cu pas. Va multumesc ca imi dati semnale de a-mi regla ritmul propriu de a trai cu cel natural al vietii.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRIMESTE ABUNDENTA

“Universul iti toarna abundenta peste tine. Fii deschis(a) sa o primesti.”

A cere ajutor este un semn de putere, nu de slabiciune. Tu esti foarte puternic(a) si eu sunt aici sa iti sustin puterea in crestere. Este corect pentru tine sa primesti acest ajutor, pentru ca functionam ca o echipa daca permiti acest lucru. Ti-am auzit rugaciunile, ingrijorarile si afirmatiile. Turnam peste tine prosperitate din cornul abundentei, deci asteapta-te la cadouri si ocazii neprevazute. Noteaza-ti noile idei, sentimente si viziuni. Ghidarea iti va da directii clare cu privire la actiunile de urmat avand alaturi asistenta mea. Este insa foarte important sa te deschizi si sa accepti aceasta prosperitate, fara vinovatie si fara conceptii limitative. Impreuna suntem de neoprit!

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: fii deschis pentru a primi ; o noua portie de bani vine spre tine ; nu ai nimic pentru care sa te ingrijorezi ; o noua afacere va avea succes financiar ; vizualizeaza si afirma abundenta ; abundenta vine la tine sub multe forme, inclusiv timp in plus, sustinere si idei.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru toate formele de prosperitate cu care ma inconjurati si pe care le primesc cu inima larg deschisa si recunostinta.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FRUMOSUL DIN TINE VREA SA SE EXPRIME

“Trezeste zeita energiei feminine din tine prin dans, ingrijire de sine si prin aprecierea divinitatii tale.”

Permite-i inteligentei interne feminine ce exista in fiecare persoana, indiferent de sex, precum si frumusetii tale dinamice sa tasneasca la suprafata. Onoreaza si pretuieste-i puterea si semnificatia pe care o aduce vietii tale. Indiferent daca sufletul tau locuieste in corp de femeie sau de barbat, tu ai in tine feminitatea ce te ingrijeste, si te ghideaza prin intuitia ta. Acum este timpul sa devii constient de existenta ei, sa ai grija de tine prin ghidarea ei si sa iti sarbatoresti unicitatea si ce fiinta magnifica esti.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: echilibreaza-ti energia masculina cu mai multa energie feminina ; fa pasi concreti ca sa iti vindeci sexualitatea ; bucura-te de faptul ca esti femeie ; daca esti barbat, onoreaza femeile din viata ta cu apreciere, respect, iubire ; in relatii, permite partii mai blande din tine sa iasa prima la inaintare ; nu iti ascunde feminitatea, in caz ca esti femeie (imbraca-te intr-un mod mai feminin)

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma sustineti sa imi echilibrez energia masculina cu cea feminina, asa cum ziua si noaptea sunt in echilibru, pentru a inflori, a ma ingriji, iubi si onora toate formele de manifestare a femininului in aceasta lume.

