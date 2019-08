HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 19 august. Săgetătorii trebuie să fie recunoscători, Capricornii trebuie să scape de griji

foto: Pexels.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 19 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VINDECATOR

“Tu ai puterea sa ajuti si sa vindeci pe altii.”

Acest mesaj inseamna ca esti un vindecator care ajuta oamenii si animalele sa se simta mai bine. Tu deja stii cum sa vindeci in multe moduri si in timp vei mai invata prin cursuri, carti si experienta personala. Primind acest mesaj, ti se cere sa ai incredere in puterea ta de a vindeca. Nu esti singur niciodata in momentele in care ajuti : a fi un vindecator inseamna doar ca te deschizi la iubirea divina care curge prin tine dar curge si prin oameni, animale sau situatii care pot beneficia de aceasta iubire. Devii un canal ca iubirea divina vindecatoare sa ajunga prin tine de la sursa spre cine are nevoie. Si fiinta sau situatia vindecata are aceeasi iubire dar este posibil ca temporar sa fie obturata, blocata din cauza unor emotii, ganduri, situatii pe care nu stie cum sa le gestioneze si e captiv in ele.

Cere ingerilor sa te ajute cu aceasta munca. Ei te pot trimite la cursuri, iti pot raspunde la intrebari si ghida in acest proces. Iti poti folosi aceste abilitati pe tine insuti. Cu cat ai mai multa incredere in iubire, cu atat esti mai puternic in abilitatile tale de vindecare. Cere ingerilor sa iti creasca credinta si ei vor fi fericiti sa o faca.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca faci din mine un canal de iubire care leaga iubirea divina dintre noi toti ca un fluviu lin si linistit.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

IARTA !

“Este timpul sa dai drumul furiei sau invinovatirii !”

Invinovatesti pe cineva de ceva ? Te simti furios ? Acest mesaj iti spune ca furia si vina te tin pe loc. Vina iti ia din utere si o da altei persoane. Tu ai foarte multa putere si un mod de a o simti este sa dai drumul la orice resentiment din tine. nu trebuie sa ierti actiunile altei persoane daca acestea chiar te-au durut dar trebuie sa te opresti din a vedea persoana ca pe un dusman pentru ca aceasta emotie este toxica pentru mintea, sufletul si corpul tau.

Tu stii prea bine ca ganduri fericite duc la o viata fericita. Ei bine, ganduri negre si furioase pot aduce mai multe motive de furie si frustrare in viata ta. Arhanghelul stiu ca nu asta este ceea ce doresti. A fi liber de aceste emotii te face mai puternic si energic si te face sa te simti fericit.

Esti furios pe tine dintr-un motiv anume ? Daca este acest caz, acest mesaj iti spune ca este nevoie sa te ierti pe tine insuti. Poti invata de la trecutul tau si sa devii mai puternic pentru ca dai drumul supararii pe tine. poti face asta daca intelegi de ce ai actionat asa cum ai facut-o. Cu siguranta ai avut un bun motiv sa actionezi asa la acel moment. Acum, regandindu-te la tot, poate ca iti doresti sa fi actionat diferit. Dar regretele nu sunt deloc de folos daca nu inveti ceva din ele.

Toata lumea invata permanent pe masura ce evolueaza prin viata. Fa tot ce poti mai bine ca sa intelegi asta si vei putea sa te eliberezi de furia pe tine sau pe altii. Asta inseamna sa ierti. Sa crezi cu tarie ca totul se intampla cu un motiv si ca vei fi bine !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sustinerea de a vedea motivele de iertare si de a ma elibera de orice emotie toxica a neiertarii, ca sa fiu deschis spre noi ocazii de bine si bucurie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IUBIRE DE BUNICI

“Tu ai o conexiune speciala cu un bunic care nu va putea sa dispara vreodata !”

Arhanghelul Mihail si ingerii sai doresc ca tu sa stii ca bunicii tai te iubesc foarte mult. Tu ai o relatie cu totul speciala cu un bunic sau o bunica sau cu ambii iar iubirea lor te ajuta chiar acum. Orice ar fi, tu si acest bunic sau bunica sunteti si veti fi intotdeauna conectati prin aceasta iubire speciala. Vei primi mereu sustinerea si sprijinul lor chiar daca sunteti departe unul de altul, cum ar fi in planuri diferite de existenta. O legatura speciala calatoreste intre oricare dimensiuni de timp si spatiu, chiar intre Rai si Pamant !

Iubirea ta face ca acest bunic sa fie foarte fericit acum. El sau ea iti transmit si ca este foarte mandru de tine si te incurajeaza sa continui in viata sa iti descoperi talentele ascunse si menirea care iti aduce bucurie. Daca ai nevoie de ajutor de la acest bunic, tot ce ai de facut este sa il ceri ! Poti face asta purtand o discutie in tacere in mintea ta sau scriind o scrisoare sau cerand cu voce tare pur si simplu. Acest bunic va face orice ca sa te ajute si probabil o va face intr-un mod cu mult mai bun decat ti-ai imaginat sau sperat.

Cel mai bun mod sa iti ajuti si iubesti bunicul/bunica este sa mentii o stare de fericire si sa fii o persoana sanatoasa, ca sa traiesti mai departe viata data tie prin ei, si in onoarea lor ! Ai grija de tine, fa tot ce e bun si vei continua sa iti faci bunicii mandri.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci mesaje de iubire de la bunicii mei si pentru ca ma ajuti sa inteleg ca legatura noastra este unica, permanenta si vie pentru mine !

