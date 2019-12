HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 19 decembrie. Peștii sunt independenți, Fecioarele nu sunt singure

HOROSCOP. Iata pentru JOI 19 decembrie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI PUTERNIC! GANDURILE CHIAR ITI CREEAZA REALITATEA DE MAINE

Tot, dar absolut tot ce vezi in aceasta dimensiune fizica este o replica a ceea ce a fost mai intai creat in lumea gandurilor. Nu exista nimic la care sa te poti uita acum care nu a avut mai intai geneza ca energie a gandului. Din moment ce oricine are aceasta abilitate sa creeze realitate din gandurile sale, inseamna ca si tu ai puterea sa construiesti propria experienta personala. Si o data cu acea putere vine si responsabilitatea. Fii constient si treaz cu privire la ce gandesti in fiecare clipa. Daca te focusezi pe ce nu vrei, fie ca sunt bani sau sanatate sau iubire – atunci energia de lipsa este cea din care vei crea. Ghizii tai sunt gata si dispusi sa te inspire si sa te ajute sa vezi ca dorintele ajung realitate. Tot ce ai de facut este sa ii rogi sa iti dea asistenta lor. De fapt, suma tuturor gandurilor si intentiilor tale din trecut a dus la ceea ce acum experimentezi in viata ta. Priveste in jur – mediul tau a fost creat de alegerile tale constiente sau inconstiente. Iti place ce vezi si ce ai creat ? Oamenii, locurile, experientele ? Daca nu, incepe sa faci noi alegeri constiente si vei fi uluit ce vei crea pentru tine. Atat esti de puternic.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi creez viata zi cu zi, clipa de clipa, in mod constient de mecanismul prin care ea se creeaza : gandul, emotia si actiunea duc la realitate.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

AI INCREDERE IN INTUITIA TA!

Ca fiinta spirituala ce are o experienta fizica pamanteasca, tu ai fost de acord sa uiti mosternirea ta divina cat timp constiinta iti este concentrata pe tot ce se intampla in aceasta lume fizica, densa. Dar conexiunea cu starea ta naturala divina ramane in continuare in tine si se numeste INTUITIE. Exact cum se intampla cu orice muschi al corpului, cu cat iti folosesti si exersezi intuitia, cu atat ea devine mai puternica. Intuitia se manifesta prin acea stare in care simti clar ca stii si in corp simti ca o deschidere in zona plexului solar. Oamenii folosesc expresii precum instinct sau banuiala, dar este un simt cu care ne-am nascut cu totii. Este cel de-al saselea simt. Din pacate, majoritatea oamenilor se indoiesc de existenta sa. Dar pentru cei ce au experimentat-o, ei stiu ca este cat se poate de reala si de la indemana.

Daca ai primit acest mesaj, fie un anumit eveniment este la final desi pare altfel iar intuitia ta stie exact adevarul, fie cineva din anturajul tau iti poate cere un sfat pe care i-l poti da pe baza intuitiei tale sau sa il/o incurajezi sa isi urmeze propria intuitie. Esti indemnat sa povestesti si altora cum te-a ajutat intuitia intr-o anumita situatie de viata, ca si altii sa creada in propria lor intuitie.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi recunosc, ascult si urmez intuitia care este legatura mea interna cu Sursa din care sunt facut, cea care ma ghideaza, protejeaza si indruma pe drumul vietii.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

INTELEGE-TI SI ASCULTA-TI CORPUL

Ca sa ai aceasta experienta valoroasa in dimensiunea fizica, sufletul tau are nevoie de corpul tau. Multi oameni se intreaba care este scopul vietii lor iar cel mai mare raspuns este sa te uiti inapoi la tine in oglinda. Este important sa intelegi asta : Sinele tau inalt si ghizii tai spirituali te ajuta sa iti alegi un corp care, cu genetica sa, cu sexul, orientarea sa sexuala si locatia sa geografica apartine acestui pamant. Lumea spirituala nu controleaza aceste aspecte. Dar aceste caracteristici sunt cunoscute inainte de a veni pe lume. Ca o analogie, daca vrei o masina care este nou nouta, albastra si cu un anumit motor, nu te vei urca la volanul unei masini second hand, verde si cu un motor diferit si iti doresti sa se schimbe in masina pe care o doreai. In schimb, te duci sa cauti masina care iti implineste dorintele. De aceea este important sa iti cunosti si sa iti intelegi corpul – el iti furnizeaza informatii si inspiratii cu privire la lectiile pe care le ai de invatat aici in viata. Cand iti apare acest mesaj, pune-ti intrebarea : Oare de ce mi-am ales anume acest corp si nu altul ? Ce provocari sau lectii invat prin el ?

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru calauzirea de a-mi intelege, iubi si respecta corpul, ambalajul prea iubit pe care sufletul meu nemuritor il are aici pe pamant. Iti multumesc pentru ca ma inveti sa ascult mesajele corpului meu.

