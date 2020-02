HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 19 februarie. Taurii trebuie să se vindece, Fecioarele sunt foarte sensibile

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII AUTENTIC SI LASA FRUMUSETEA NATURALA SA SE VADA

“Fii tu insuti pentru ca Dumnezeu te-a facut o persoana atractiva in mod natural si demna de a primi iubire.”

Primesti acest mesaj ca sa te simti confortabil si fericit cu tine fix asa cum esti in mod natural si autentic. Poate ca ai incercat sa te conformezi asteptarilor si cererilor altora si te-ai ratacit de tine insuti undeva pe drum. Neascultandu-ti propriile dorinte si nevoi si transformandu-te in cineva care doreste sa corespunda altora, te-ai abadonat pe tine insuti. Dar gata. Acum este timpul sa fii TU – o fiinta uluitoare si minunata, asa cum te-a creat Dumnezeu.

Asta poate sa implice sa vorbesti mai autentic din inima si sa lasi oamenii sa stie adevaratele tale ganduri si trairi. Ti se recomanda sa te detasezi de felul de a fi de a face oamenilor placere sau de a te tot ingrijora daca primesti sau nu aprobarea altora.

Esti calauzit sa fii mai real si in infatisarea ta fizica, cum ar fi sa renunti la ce este artificial precum unghii false sau gene false. Este un semn sa iti imbratisezi si iubesti propriul sine autentic exact asa cum este.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma iubesti asa cum sunt, pentru ca ma incurajezi sa ma descopar si eu exact asa cum sunt, sa ma accept, sa ma iubesc si sa ma onorez.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ESTE TIMPUL VINDECARII

“Recuperarea sanatatii si a starii de bine este aici pentru tine.”

Acest mesaj te anunta ca te poti astepta la o imbunatatire a sanatatii si a starii de bine, cu focus asupra recuperarii. Un angajament al tau crescut pentru vindecare din ultimul timp acum genereaza rezultate pozitive. O abordare complexa pentru vindecare, in special rugaciunea, credinta si optimismul sunt indicate si potrivite acum.

Acest mesaj este totodata si un semn ca propria ta munca este destinata sa ii ajuti pe altii sa infloreasca. Dumnezeu si ingerii pazitori lucreaza prin intentiile tale sa aduca energie vindecatoare pentru cei dragi tie si pentru clientii tai. Angajamentul tau de a fi un inger vindecator pe Pamant deschide acum drumuri noi fizice si energetice in toate actele de a servi oamenii cu care ai de-a face, sub diverse forme de vindecare, de la o discutie pana la practici terapeutice profesioniste. Acesta este un bun moment sa te documentezi, sa dezvolti noi abilitati si sa te promovezi ca sa iti extinzi munca de vindecare. Foloseste-ti indeaproape intuitia.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa vindec si sa ma vindec, primind si folosind energia vindecatoare si transformatoare divina.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

INTERVENTIE DIVINA PENTRU TINE

“Dumnezeu iti trimite miracole pentru a raspunde rugaciunilor tale sincere. Mentine-ti credinta !”

Te poti astepta la un mircacol drept ajutor pentru o situatie care te preocupa sau ingrijoreaza acum. Rugaciunile tale sincere precum si rugaciunile de la mai multi oameni au fost auzite si iti sunt raspunse. Acest mesaj indica nevoia de a auzi si a urma ghidarea divina. Multe rugaciuni sunt raspunse de Dumnezeu prin trimiterea spre tine a unui set clar de instructiuni pentru a urma anumite actiuni concrete care vor duce la rezultatul final binecuvantat. Deci mentine-ti mintea clara ca sa nu pierzi ocazia de a le auzi, simti, intui, vedea. Creaza spatiu tacut deasemenea, ca sa poti auzi vocea aceea interioara a ta care este vocea lui Dumnezeu din tine. Spiritul sfant ce este trimis de divinitate in tine, sa te insoteasca permanent in calatoria vietii, iti vorbeste mereu (prin ce simti, prin intuitii, prin acele senzatii in care stii, pur si simplu, ce sa faci, stii care este adevarul tau, indiferent cine ce zice sau in ce credeai inainte).

Continua sa dai aceasta situatie stresanta lui Dumnezeu prin rugaciuni, inclusiv rugandu-te pentru ajutor in a putea preda ingrijorarile, in caz ca te zbati cu probleme de frica sau control. Aurul si auriul sunt asociate cu energia lui Iisus si iti este recomandat acum sa porti aur si sa te reconectezi cu Iisus.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru acest minunat mesaj si pentru ca esti alaturi de mine, impreuna cu toate calauzele mele divine, clipa de clipa. Te iubesc !

