Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 19 mai. Berbecii sunt sensibili, Racii trebuie să aibă încredere

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PROTEJEAZA-TE. SENSIBILITATE CRESCUTA

Sentimentele tale sensibile iti sunt muza si inspiratie pentru tot ceea ce creezi acum.

Ai primit acest mesaj pentru ca esti intr-o perioada cu un nivel si mai ridicat de sensibilitate decat de obicei si decat normalul. In aceasta perioada, este esential sa te protejezi de energiile dure. Asta poate sa implice sa refuzi participarea la unele invitatii sociale care implica o intensitate de energii si persoane dincolo de nivelul tau de confort. Fii atent si la relatiile cu care esti inconjurat, acestea fiind o sursa directa de energie pozitiva sau negativa. Fii suficient de determinat sa te respecti, ingrijesti si protejezi incat sa filtrezi aceste relatii.

Ca aspect pozitiv al mesajului, sensibilitatea ta de acum poate fi directionata in proiecte creative si sa iti serveasca drept muza. Poti sa fii sigur ca alti oameni la fel de sensibili vor aprecia faptul ca iti asumi adevarul interior si il expui in munca ta, pentru ca ii ajuta si pe ei sa se relationeze la tine si sa nu se simta singuri.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, dragii mei ghizi spirituali, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma calauziti sa am in preajma situatii si oameni care sa imi creasca energia si sa imi canalizez sensibilitatea in munca creativa.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SE RIDICA BLOCAJE

Blocajele anterioare au venit din cauza fricii si acum ele iti sunt ridicate.

Felicitari! Acest mesaj semnaleaza ridicarea obstacolelor care iti stateau inainte in cale. Acum te poti astepta la o navigare mai lina a apelor vietii. De exemplu, platile vor sosi la timp, deciziile vor fi facute in favoarea ta si munca ta va primi respectul si atentia binemeritata. Acum este un timp in care este foarte important sa fii optimist si plin de incredere. Bucura-te si apreciaza micile succese si recunoaste cand ele se adauga la cele mai mari. Cu cat stai mai mult in recunostinta, cu atat oportunitatile pozitive vor veni spre tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi ridici blocaje, poveri cauzate in trecut din frici si ma sustii sa traiesc in credinta si optimism in fiecare zi.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ORGANIZAREA TIMPULUI

Plaseaza-ti prioritatile in capul listei de lucruri de facut si nu permite distragerilor sa iti mute focusul de la ce este cel mai important.

Ai fost foarte ocupat, asa ca acest mesaj este aici ca sa te ajute. O mare parte din procesul creativ al muncii tale implica gestionarea timpului pentru ca prioritatile tale (cum sunt si proiectele tale creative) sa primeasca zilnic atentie. Esti ghidat sa faci o inventariere riguroasa a ce se afla in fiecare zi in agenda ta ce poti da la o parte ca sa obtii mai mult timp pentru ce conteaza. Chiar si o ora in plus dedicata muncii creative te va invigora si iti va reinnoi entuziasmul pentru viata. Incepe prin a-ti stabili zilnic termene limita si tine-te de ele. A te automotiva pe tine insuti te ajuta sa ai incredere in tine, respect de sine si duce la o energie crescuta ce atrage manifestari pozitive mult dorite.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma sustineti sa fac schimbari pozitive in viata cu privire la modul in care imi gestionez timpul in fiecare zi.

