HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 19 noiembrie. Scorpionii au nevoie de aer proaspăt, Săgetătorii se vindecă prin credință

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 19 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DA!

Raspunsul la intrebarea ta este “DA!”. Probabil ca deja stiai asta si Arhanghelul Mihail doreste sa iti valideze sentimentele intuitive. Mesajul acesta este un talisman care sa te ajute sa gestionezi situatiile curente si sa te pregatesti pentru viitor. Uneori, cel mai mare cadou pe care il poti primi este sa stii la ce sa te astepti iar Mihail iti reaminteste ca totul se poate schimba spre o directie mai pozitiva oricand, deci ramai deschis spre intelepciunea ta intuitiva care te va ghida pe drum.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : lucrurile merg intr-o directie pozitiva ; esti pe calea cea buna ; o schimbare recenta se dovedeste a fi sanatoasa ; accepta o oferta care ti-a fost facuta ; o noua oportunitate este iminenta ; da, sentimentele tale sunt valabile.

Rugaciune : Draga Arhanghele Mihail , te rog sa ma ajuti sa am incredere in sentimentele mele intuitive ca fiind un barometru foarte exact al adevarului.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DETOXIFIERE

Ai primit acest mesaj pentru ca trupul tau (sau trupul unei persoane dragi la care te gandesti acum) este foarte sensibil la chimicale. Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti recomanda o detoxifiere pe care ti-o vegheaza si calauzesc. Asta poate sa insemne sa cresti cantitatea de alimente organice si naturale care sunt fara zaharuri si substante cu Euri. Mesajul acesta poate reprezenta si sa eviti alte substante folosite doar pentru recreere dar care nu iti fac bine in exces precum alcoolul, drogurile, cafeina, nicotina. In unele cazuri, ingerii te pot indeparta din medii iritante din casa sau locul de munca. Prima substanta chimica care iti vine in minte este o indicatie de ghidare pentru detoxifierea ta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : fa o baie cu sare pentru detoxifiere ; roaga ingerii sa curete energiile negative din calea ta ; paraseste o relatie sau situatie toxica ; detoxifica-ti gandurile devenind mai optimist si pozitiv ; evita chimicalele din casa ; ia in calcul sa nu mai consumi multe doctorii si acolo unde poti sa le inlocuiesti cu alternative naturale.

Rugaciune : Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi curatati corpul, mintea sau viata pentru a trai o viata linistita si cat mai eliberata de toxine fizice, emotionale, mentale.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AJUTOR ACASA

Este timpul sa primesti ajutor pentru casa ta. Gandeste-te ca este ca o investitie de valoare care aduce dividende de timp crescut, energie si vigoare. Chiar si cele mai capabile persoane au nevoie de asistenta, de fapt este o dovada de putere sa accepti ajutor. Ia momente libere in care sa visezi cu ochii deschizi despre cum vrei sa arate viata ta daca ai avea ajutor minunat in preajma casei tale. Mintea ta subconstienta iti va spune exact ce doresti si ce nu. Poate este ceva asa de simplu precum un serviciu de curatenie sau poate este vorba de muncitori pentru casa, de afacere de acasa sau de un aspect conflictual de acasa ce trebuie rezolvat. Oricare ar fi forma de ajutor pe care o vrei, cere-o si sa stii ca o meriti din plin.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : sa stii ca iti poti permite un ajutor acasa care sa te ajute la treburile tale ; invata sa delegi si cere ajutor cand ai nevoie ; vezi-te ca parte dintr-o echipa castigatoare, cu ingerii si alti oameni ce muncesc cu tine la un tel comun ; da-ti permisiunea sa te odihnesti pentru ca cei dragi sa se ocupe de tine si sa te ajute.

Rugaciune : Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi dati curajul de a cere si de a accepta ajutor de la voi si de la altii in legatura cu familia si casa mea.

