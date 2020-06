Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 2 iunie. Racii se bazează pe umor, Fecioarele au un rezultat favorabil

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RESPECTUL DE SINE

Arhanghelul Mihail te sprijina in cautarea fericirii, a sanatatii si abundentei, sfatuindu-te sa te respecti si sa te iubesti. Situatia care te preocupa are unele aspecte disfunctionale care iti pot influenta negativ stima de sine. Acest mesaj este un semn ca a venit vremea sa te cinstesti chiar daca altii nu te trateaza asa cum meriti. Meriti respectul de sine si respectul celorlalti, fiindca sunteti unul dintre copiii iubiti ai lui Dumnezeu (ca oricare fiita, conform adevarului spiritual).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: apeleaza la consilieri specializati in stima de sine / paraseste o situatie abuziva / renunta la comportamentele despre care stii ca nu sunt sanatoase ori potrivite pentru tine, pentru ca invinovatirea afecteaza respectul de sine / insista ca altii sa te trateze cu respect.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si voi ingeri, va multumesc ca ma ajutati sa ma vad asa cum ma vedeti voi, prin ochii iubirii. Va multumesc ca ma cinstiti si respectati, va rog sa ma calauziti sa ma exprim in numele meu. Va cer protectia in toate relatiile mele, astfel incat sa fiu inconjurat de oameni iubitori si buni. Amin!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Rugaciunea te va ajuta in aceasta situatie

Ingerii iti amintesc ca rugaciunea imbunatateste orice situatie, in timp ce ingrijorarile fac exact contrariul. Rugaciunea actioneaza fiindca ea permite lui Dumnezeu si ingerilor sa ofere asistenta pentru ca ei nu pot sa incalce liberul arbitru al oamenilor. Ei pot sa intervina doar cu permisiunea si la cererea ta, iar rugaciunea face chiar acest lucru. Cu toate ca raspunsurile la rugaciuni pot fi diferite de asteptarile tale, fii sigur ca ele au fost ascultate. Mintea divina cunoaste solutia perfecta pentru toti cei implicati, deci rolul tau este sa ceri ajutor si apoi sa urmezi calauzirea primita. Dumnezeu si ingerii hotarasc cum raspund la rugaciuni, de obicei prin cai ingenioase ce depasesc imaginatia umana.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Lasa grijile si temerile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / Ai incredere, caci ai motive sa fii plin de speranta / Fii deschis la solutii care pot fi diferite de asteptarile tale.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail [si oricine altcineva la care te rogi, de exemplu Fecioara Maria sau Iisus], ma rog pentru interventia voastra divina in aceasta situatie [descrie situatia]. Ajutorul vostru este binevenit iar eu am incredere si va urmez calauzirea cu recunostinta si gratie. Am nevoie de un miracol si va rog sa trimiteti un miracol pentru mine si pentru aceasta situatie, cat mai repede. Multumesc. Amin!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Scrie despre gandurile si sentimentele tale

Acest mesaj arata ca esti dezorientat de sentimente confuze si nu esti sigur de directia in care sa te indrepti. Ingerii te ajuta sa iti cercetezi emotiile, sa desfaci straturile succesive pana ajungi la miezul launtric al adevarului. Ei te calauzesc sa scrii tot ce gandesti si simti, fara sa iti prelucrezi sau cenzurezi cuvintele. Tinerea unui jurnal iti va permite sa descoperi noi perspective despre ceea ce doresti cu adevarat. Aceasta limpezire iti va lumina pasii pe care sa ii faci in continuare.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Continua sa scrii creator, ca hobby sau ca ocupatie permanenta (cariera) / Urmeaza un curs pentru a invata arta de a scrie / Scrisul face parte din misiunea ta divina in aceasta viata / Invata o limba noua ; Alatura-te unui grup de scriitori.

Rugaciune: Iti multumesc ca m-ai ajutat sa ma conectez la creativitatea si intelepciunea daruite mie de Dumnezeu, incat sa ma pot exprima clar si sa culeg sugestii, binecuvantare si vindecare.

