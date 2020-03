HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 2 martie. Scorpionii trebuie să ceară ajutor divin, Capricornii au nevoie de vindecare

HOROSCOP. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ENERGIE CRESCUTA

Acest mesaj pe care il primesti de la Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) indica faptul ca energia ta (sau energia unei persoane la care te gandesti sau pentru care te rogi) este in crestere urmare a unor schimbari recente pozitive. Aceasta este validarea pe care o primesti sa continui pe actuala cale. Nivelele de energie sunt vitale pentru sanatate si vindecare si arhanghelii te pot ajuta sa iti creasca vitalitatea, puterea si motivatia. Tot ce ai nevoie sa faci este sa le ceri asta!

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: munca cu energie vindecatoare poate sa iti fie de mare folos intr-o situatie la care te gandesti; investigheaza daca nu cumva sunt prea multe energii electromagnetice ce iti bombardeaza locuinta sau biroul si iti afecteaza sanatatea; cheama-l pe Arhanghelul Mihail sa iti taie corzile eternice care iti pot seca energia sau vitalitatea si El o va face; mananca o dieta ce iti livreaza energie ridicata si evita alimentele ce iti iau din energie sau bauturile carbogazoase.

Rugaciune: Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca ma umpleti cu energie nelimitata de iubire divina si lumina.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Ajutor sa dormi bine noaptea

Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti indica faptul ca o preocupare pe care o ai pentru o problema de sanatate sau de nervozitate si stres, o lipsa de stare de bine constanta asa cum trebuie sa ai, este legata de calitatea somnului tau peste noapte. Poate ca mintea iti este ocupata sau ingrijorata sau corpul se simte tensionat din cauza consumului in exces de cafeina sau stresului. Indiferent de cauza, arhanghelii vor ca tu sa te bucuri de un bun somn noaptea, atat de important pentru reincarcarea corpului cu energia vitala!

Atunci cand doresti sa adormi, gandeste-te la ingerii tai si imagineaza-ti ca vorbesti cu ei despre ingrijorarile tale. Spune-le in minte toate gandurile, fricile sau dorintele. Cand simti ca ai terminat, roaga ingerii si arhanghelii sa permita mintii si corpului tau sa se odihneasca in tihna peste noapte. Acestia te vor inconjura cu lumina stralucitoare care te va hrani in timp ce dormi. Ei vor avea grija de tine, asigurandu-se ca esti protejat si in siguranta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: mergi undeva unde sa te ocupi mai mult de corpul si spiritul tau; da drumul controlului si lasa-te purtat de val ca sa se elibereze tensiunea din corp; sa stii ca esti in siguranta; investeste intr-un pat si/sau o saltea foarte confortabila ca sa dormi mai bine; ajusteaza-ti programul ca sa ai macar opt ore de somn in fiecare noapte.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc ca ma ajutati sa ma relaxez si odihnesc profund, iar eu stiu ca voi ma ghidati, vindecati si protejati in timp ce eu dorm.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DETOXIFIERE

Ai primit acest mesaj pentru ca trupul tau (sau trupul unei persoane dragi la care te gandesti acum) este foarte sensibil la chimicale. Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti recomanda o detoxifiere pe care ti-o vegheaza si calauzesc. Asta poate sa insemne sa cresti cantitatea de alimente organice si naturale care sunt fara zaharuri si substante cu Euri. Mesajul acesta poate reprezenta si sa eviti alte substante folosite doar pentru recreere dar care nu iti fac bine in exces precum alcoolul, drogurile, cafeina, nicotina. In unele cazuri, ingerii te pot indeparta din medii iritante din casa sau locul de munca. Prima substanta chimica care iti vine in minte este o indicatie de ghidare pentru detoxifierea ta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: fa o baie cu sare pentru detoxifiere; roaga ingerii sa curete energiile negative din calea ta; paraseste o relatie sau situatie toxica; detoxifica-ti gandurile devenind mai optimist si pozitiv; evita chimicalele din casa; ia in calcul sa nu mai consumi multe doctorii si acolo unde poti sa le inlocuiesti cu alternative naturale.

Rugaciune: Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi curatati corpul, mintea sau viata pentru a trai o viata linistita si cat mai eliberata de toxine fizice, emotionale, mentale.

