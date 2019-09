HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 2 septembrie. Taurii încearcă ceva nou, Vărsătorii sunt curioși

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 2 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

GANDURI FERICITE

“Ca sa te simti mai fericit chiar acum, gandeste-te la o amintire sau la orice care te face sa zambesti!”

Arhanghelul Mihail si ingerii sai iti spun ca fericirea este chiar simplu de obtinut : ea vine din a gandi constant ganduri fericite. Ai primit acest mesaj pentru ca ei iti spun ca in ultimul timp ai gandit unele ganduri care nu sunt pe aceeasi lungime de unda cu fericirea. Ei vor sa te ajute sa iti intorci viata spre bine prin schimbarea modului tau de a gandi.

Iti amintesti clipe din trecut, din copilarie, cand te-ai simtit cu adevarat fericit(a) si in siguranta ? Gandeste-te acum la o amintire si simte-o in tot corpul tau. Chiar daca unele lucruri triste au loc acum in viata ta, tu ai puterea sa iti duci viata spre bine gandind ganduri de bine. Cu cat esti mai fericit, mai intai in mintea ta, cu atat mai repede lucrurile vor fi bune in viata ta. Fericirea este o energie magica care atrage experiente placute spre tine, deci nu amana sa alegi si sa mentii ganduri bune. Acest mesaj iti cere totodata sa ai ganduri bune si despre alti oameni. Tu poti oricand alege sa vezi binele sau raul legat de alti oameni. Ca sa ai relatii mai bune, focuseaza-te pe binele din tine si din altii, indiferent cum este relatia sau parerea ta despre ei.

Poti aduce mai mult bine in lume fiind tu o persoana vesela. Cand esti astfel, tu cresti starea de spirit in cei cu care esti in contact. Ce ganduri vesele poti gandi acum ? Bucura-te de ele !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa intretin ganduri pozitive, optimiste, de veselie, recunostinta si bucurie pentru viata !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

INCEARCA CEVA NOU

“Vei sti ca poti face ceva doar atunci cand vei incerca sa faci !”

Un motiv pentru care poti simti plictiseala cand si cand este ca faci fix aceleai lucru din nou si din nou. Ca sa simti entuziasm despre viata ta este nevoie sa incerci si sa inveti lucruri noi. Acest mesaj iti cere sa te gandesti la ceva ce ti-ai dorit mereu sa faci si sa incepi sa inveti mai multe despre asta. Cere familiei si prietenilor sa iti fie alaturi in aceasta noua aventura. Cand incerci ceva nou, te poti simti ciudat la inceput si poti gandi ca nu va functiona. Dar tu fa tot ce poti mai bine ca sa iti placa ce faci si nu te preocupa sa fii perfect sau sa reusesti, in special la inceput. Cu cat te relaxezi mai mult si te distrezi, cu atat va merge mai bine totul. Asadar, inscrie-te la acel curs unde vei invata ce iti doresti sau poate mergi la un sport. Intinde-te dincolo de ce crezi ca poti face. Poti descoperi ca iti va placea mult acest nou si iti vei face si noi conexiuni umane cu aceasta ocazie.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa imi explorez si traiesc viata in moduri noi pline de bucurie si entuziasm care ma dezvolta si ma conecteaza cu oameni, locuri, situatii benefice pentru mine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

HOTARASTE-TE !

“Este timpul sa iei o decizie cu claritate cu privire la ceea ce vrei !”

Pe masura ce mergi prin viata si aduni mai multe responsabilitati, ai mai multe optiuni si oportunitati si descoperi ca ai mai multa putere sa le obtii, una din cele mai mari provocari este sa te decizi ce vrei din tot ce poti avea. Te afli acum intr-o etapa de viata in care ai putea sa mergi pe mai multe directii diferite, in functie de deciziile tale. Fiecare directie traseaza o alta linie de destin ce duce la alte situatii, alti oameni, alte experiente. Cu alte cuvinte, tu esti singura persoana care trebuie sa decida : Ce vreau sa urmeze de acum incolo pentru mine ?

Nu este usor sa iei decizii intotdeauna, mai ales cand mai multe optiuni par a se simti la fel de bine pentru tine. din fericire, ai ajutor. Poti chema ingerii si arhanghelii sa te ghideze, precum si prieteni de incredere, membri de familie, experti. Poti si simti viitorul adica sa inchizi ochii si sa iti imaginezi cum ar fi diferite posibilitati pentru tine si sa observi cum se simte de fapt trairea fiecareia in parte, in avans, in imaginatie. Care iti da mai multa bucurie ? Care iti da mai multa stabilitate ? Care simti ca ti-ar fi de mai mare ajutor pentru tine si pentru altii ?

Daca te simti blocat ca si cum viata ta nu merge inainte cu usurinta, atunci ai de luat decizii clare despre ce vrei de fapt. Deciziile sunt magice pentru ca deblocheaza energiile si incepi sa avansezi din nou. Daca nu iti place directia in care se indreapta viata ta, priveste-ti deciziile ca sa vezi ce ai de schimbat. Cele mai bune decizii te fac sa te simti fericit si ii fac si pe cei din jur sa se simta fericiti la randul lor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea pe care mi-o oferi pentru cum gandesc, cum stiu sa aleg si pentru drumul viitor plin de impliniri pe care ma indemni sa il urmez.



