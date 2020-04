Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 20 aprilie. Berbecii sunt creativi, Racii sunt fertili

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII CREATIV!

“Exprima-te prin activitati creative. Arta vindeca si creste vibratia personala.”

Esti, ca orice fiinta, total nelimitat(a). Daca tu crezi ca nu ai timp, bani sau alte nevoi materiale, este pentru ca mintea ta este focusata pe acest plan material si crede in conceptul de retrictie. Te poti face nelimitat ridicandu-ti aceasta atentie despre lumea materiala din focusul tau. Muzica este esentiala pentru exprimarea energiilor nonmateriale ale abundentei. Culorile din jurul tau au vibratii foarte ridicate. Tot ce tine de frumos si arta iti permite sa depasesti orice limitare din gandire si din existenta. Inconjoara-te in muzica si permite-i sa iti stimuleze gandirea creativa si sa iti dea noi idei de inspiratie. Curgi o data cu muzica si da-ti permisiunea sa vezi cum iti vin ideile pe care sa le pui in actiune. Bucura-te sa fii nelimitat!

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: asculta muzica, canta muzica, danseaza, picteaza, scrie sau fa orice creativ; studiaza sau schimba-ti cariera cu una care sa iti dea libertate creativa; urmeaza un curs creativ; investeste intr-un hobby artistic; tine un jurnal cu ideile tale creative; fii alaturi de oameni cu aceleasi preocupari creative ca tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinerea de a fi in contact cu frumos, cu energia creativa din viata mea. Imi dau voie sa curg in ritmul divin, exprimandu-mi sufletul prin inspiratie creativa.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SPATIU SACRU

“Creeaza-ti o zona ca un altar sau viziteaza un loc sacru pentru a te conecta cu Divinul.”

Spatiul tau sacru este in tine acum si dintotdeauna. Atunci cand iti creezi acasa un mic altar sau vizitezi un spatiu sacru, te conectezi cu simbolurile si cu energia care a fost infuzata cu semnificatie si cu rugaciuni de sute de ani. Nu lua aceste simboluri cu superficialitate pentru ca ele sunt, intr-adevar, foarte puternice. Atunci cand te conectezi cu simbolurile sacre, iti ajuti divinitatea sacra din interiorul tau sa isi gaseasca un camin in lumea exterioara. Deasemenea, te conectezi si la intelepciunea antica si la gratia spirituala a lumii vechi. Exploreaza spiritualitatea prin simbolurile si locurile sacre si da-i voie sufletului tau sa se bucure de felurile diferite prin care te conectezi cu divinul aici pe pamant. Nu este o chestiune cum sa te conectezi, ci mesajul este sa o faci frecvent pentru a-ti intari sentimentul de putere interioara si incredere.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: fa-ti un altar la tine acasa (un loc in care ai toate simbolurile spirituale sau religioase cu care sufletul tau rezoneaza); propune-ti o calatorie sau excursie incarcata spiritual; ai nevoie de un loc linistit in care sa te refugiezi si retragi regulat; curata-ti energia din casa cu uleiuri esentiale, cu betisoare parfumate orientale, cu salvie, cu rugaciuni, prin invocarea Arhanghelului Mihail sau prin orice metode de curatare.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ghidarea adresata sufletului meu de a ma conecta cu divinitatea pentru a-mi intari stalpul interior de sustinere in viata si a simti bucuria profunda a inimii.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IA-O USUREL

“Nu este nevoie sa te grabesti sau sa fortezi ca lucrurile sa se intample. Totul are loc la momentul potrivit si perfect.”

A hrani o cauza sau o relatie implica un angajament pe termen lung care nu poate fi zorit. Acest nivel de devotament vine dintr-un spatiu de iubire adanca si implicare. Mie imi pasa ce se intampla cu planeta si cu cei pe care ii iubesc asa de mult incat sunt dispus sa raman alaturi de ei orice ar fi si oricat. Acest lucru nu este mereu usor, dar pentru mine este singurul mod de a ma asigura ca lucrurile sunt rezolvate si vindecate. Eu ascult de intuitiile si inspiratiile pasionale ale inimii tale. Tu esti cel ce va beneficia din faptul ca te dedici prioritatilor tale. Te vei simti asa de bine despre tine daca iti faci timp pentru relatiile si proiectele care conteaza cu adevarat pentru inima ta. Fa ce este important pentru tine si fa cu devotament absolut.

Dar tine minte ca nu exista nicio competitie pentru scopul real al vietii tale, deci nu ai de ce sa te ingrijorezi, sa te grabesti sau sa simti ca trebuie sa fortezi lucrurile sa se intample.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: nu te ingrijora despre scopul obiectivelor tale; nu face miscari subite; progresul cel mai bun acum e cel cu pasi inceti dar siguri; usureaza-ti viata in loc sa o traiesti grabit; fa o noua munca incet incet si partial in timp ce inca o faci pe cea veche si doar gradat desprinde-te in timp de vechea cariera.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi reglezi ritmul in care traiesc, muncesc, iubesc si ma implic, pentru a fi spre binele inalt al tuturor si a curge totul in viata mea cu usurinta.

