HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 20 august. Berbecii sunt sfătuiți să treacă la detoxifiere, Balanțele trebuie să fie atente la visele lor

HOROSCOP. Iata pentru MARTI 20 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

E MOMENTUL PENTRU DETOXIFIERE

Elibereaza toxinele din corpul, mintea si dieta ta.

Ca o persoana creativa ce esti, te poti simti coplesit urmare a sentimentelor tale senzitive, deci te poti indrepta spre anumite dependente ca sa diminuezi intensitatea acestor senzatii coplestitoare. Acest mesaj vine spre tine ca o reamintire ca ceea ce simti autentic este inspiratia de care ai nevoie pentru marile tale creatii. In schimb, dependentele si un obicei repetitiv iti poate diminua starea de spirit si vibratia, inducandu-ti in mod artificial o depresie sau anxietate. Tu stii deja in inima ta care sunt substantele sau comportamentele obiceiuri care te deraiaza de la starea de sanatate si implinire. Ar putea fi consumul excesiv de produse fainoase, cafeina, alcool, nicotina, carne, lactate sau zahar. Cere asistenta iubitoare a divinitatii pentru a te elibera din aceste pofte nesanatoase, ca sa nu iti fie greu sa iti detoxifiezi fiinta de ele. Totodata, poti fi ghidat divin sa primesti ajutor de la alti oameni care sa iti sustina aceasta abordare noua a vietii, ca sa ai corpul curat si mintea si mai eliberata de ganduri si emotii toxice.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma indemnati si ma sustineti sa ma eliberez de ceea ce imi diminueaza vibratia si imi creaza toxine in corp, minte si suflet.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

MEDIA TE AJUTA

Poti ajunge la mai multi oameni daca muncesti prin videouri, prin scrieri, prin audio si prin media online. Mesajele pe care tu le ai de transmis oamenilor trebuie sa fie trimise tare si departe, de aceea ai primit acest mesaj acum. Este timpul sa explorezi noi moduri media pentru munca ta si sa lasi oamenii sa stie despre proiectele tale prin publicitate in media. Daca deja ai inceput sa primesti ghidare sa iti cresti expunerea prin media, fie ca acest mesaj sa fie o motivatie aditionala sa faci acest lucru. Rugaciunile si dorintele tale de a avea mai mare expunere spre oameni, venituri mai mari si abilitatea de a atinge audiente mai mari sunt, iata, raspunse acum. Totul incepe cu tine facand primul mpas pentru a te duce spre cei care te pot ajuta si fiind proactiv in a crea materialele ce vor fi expuse si a accepta oportunitatile. Fa cercetare ce e mai potrivit pentru tine, lucreaza cu oameni specializati, contacteaza companii media. Orice actiune pe care o faci in acea directie te va propulsa si mai mult in arena publica.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma indemnati si ma sustineti sa imi duc mesajele muncii mele mai departe spre oameni. Va rog sa ma indrumati spre cele mai potrivite mijloace de expunere si sa ma ajutati sa am succes, trimitand oamenii spre mine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AJUTA COPIII

Parte din scopul si menirea vietii tale implica sa ajuti, ghidezi si inveti oamenii tineri. Acest mesaj vine la tine ca raspuns la intrebarile tale despre menirea ta in viata, pentru ca parte din aceasta menire implica copiii. Sinele tau inalt se conecteaza la puritatea copiilor si tu tanjesti sa ii ajuti ca sa fie sanatosi si fericiti. Facand asa, tu iti hranesti si ingrijesti si propriul copil interior. Munca ta cu copiii sau pentru copii poate lua un numar infinit de forme, incluzand sa te ingrijesti de cei mici in familia ta. Intentia aceasta pe care tu o setezi va fi transmisa si prin alti maturi si va ajunge indirect la copii care vor primi binecuvantare din munca ta. Exista o recunoastere intre sufletul tau si sufletele lor. Ai incredere in acest proces si bucura-te sa imparti iubirea cu copiii pentru care ai menirea sa ii ajuti.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca imi calauziti munca de asa natura incat din ea sa beneficieze copiii al caror suflet este conectat cu al meu.

