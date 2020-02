HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 20 februarie. Racii trebuie să scape de amânări, Balanțele sunt sfătuite să-și urmeze inima

HOROSCOP. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

STIL DE VIATA ARMONIOS – ECHILIBRARE INTRE MUNCA, ODIHNA SI JOACA CU VIATA

Arhanghelul Mihail te sfatuieste prin acest mesaj sa te focusezi pe echilibrarea tuturor fatetelor vietii tale pentru a-ti crea un stil de viata mai armonios decat il ai in prezent.

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca si instrumente puternice de eliberare de stres. Viata unui om este in echilibru atunci cand cele patru domenii principale sunt in balanta completa. Aceste patru domenii sunt: mediul de acasa, munca, relatiile sociale si joaca (distractia-relaxarea). Mediul de acasa: casa ta este sanctuarul si castelul tau, este locul unde iti descarci cele mai mari presiuni si stresuri si iesi incarcat, energizat, unde esti hranit spiritual, unde este ordine si pace. Este important ca caminul tau sa hraneasca si sa sustina celelalte domenii ale vietii. Munca: este locul de unde iti castigi existenta. Locul de munca poate fi locul unde sa traiesti cele mai mari satisfactii si provocari, cele mai mari impliniri si realizari. Relatiile sociale: intr-o viata echilibrata, este important sa ai prieteni cu care sa impartasesti sentimente adanci si in compania carora sa te relaxezi complet. Numarul acestor relatii depinde de preferinta fiecarei persoane. Joaca cu viata: acest domeniu contine hobbyurile, sporturile, activitatile de relaxare, implicarile placute in activitati de grup, voluntariat, dezvoltare spirituala. Aceste activitati iti eleveaza starea mintii, dau la o parte confuzia, frustrarea si stresul.

Arhanghelul Mihail te va asista sa iti revizuiesti, refocusezi, schimbi si re-energizezi orice domeniu care este in afara echilibrului, ca sa aduci in viata ta armonia dorita. Zambeste!

HOROSCOP. SEMNIFICATII ALTERNATIVE: sanatate si nutritie imbunatatita / fa curatenie / revizuieste o relatie / cauta un consilier / muncesti prea mult / e timpul pentru o vacanta / casa noua / job nou / prieten sau iubire noua / o relatie se va imbunatati / dormi mai mult sau mai putin sau mai calitativ / mediteaza.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti ca mintea, corpul si spiritul sa imi functioneze impreuna in armonie completa. Imi petrec fiecare zi echilibrandu-mi energiile si avand grija de fiinta mea. Aduc echilibru intre munca si odihna si dau corpului meu tot ce are nevoie pentru a-si mentine sanatatea. Iti multumesc cand ma alertezi ca un domeniu al vietii mele este in afara echilibrului si ma calauzesti spre intelepciunea necesara de a restaura armonia.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

RETRAGERE – NU MAI ESTE DISTRACTIV, PLEACA!

Arhanghelul Mihail iti cere imperios sa te detasezi de drama asociata cu o anumite situatie specifica. A sosit timpul sa te retragi si sa iesi din aceasta situatie.

Sabia iti este prezentata simbolic de Arhanghelul Mihail ca strigat pentru a actiune definitiva. Ai cerut instinctiv ingerilor, Universului, ghidare si asistenta pentru o anumita situatie pe care o ai acum in viata ta. Te-ai intrebat de nenumarate ori ce curs al actiunilor este mai bine sa urmezi. Uneori te-ai simti ca si cum esti inghetat, amortit, neimpamantat si temator, stari care te-au impiedicat sa iei decizii si sa mergi inainte spre o noua directie. Arhanghelul Mihail iti raspunde aici nesigurantelor tale si dezorientarii cauzate de situatie si de ce simti tu pentru ea si te sfatuieste sa “pleci”. Arhanghelul Mihail intelege ca aceasta este una din cele mai dificile variante si ca esti prins in situatie si simti multe emotii grele. Insa esti sfatuit sa iti retragi energia din situatie pentru o perioada scurta de timp pentru ca efectiv sa iti dai o pauza ca sa te poti simti mai in pace si sa iti recapeti puterea interioara. Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri vor lucra cu toti oamenii implicati pentru a va livra cea mai buna rezolutie posibila pentru situatie. Daca tu decizi sa te retragi complet din relatie sau situatie, Arhanghelul Mihail va merge impreuna cu tine, dandu-ti curaj si putere.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: un final de contract / vremea pentru un inceput proaspat / mergi in aer proaspat ca sa te clarifici / urmeaza o directie noua / job nou / relatie noua / este necesar un final ca sa vina un nou inceput bun / nu te implica intr-o situatie tensionata sau conflictuala / drama nu are legatura cu tine deci stai departe de ea / acceptare – trebuie sa accepti o situatie exact asa cum e / modifica-ti asteptarile sau renunta la ele / ai nevoie de pace si eliberare / reinventeaza-te si iubeste-te pe tine mai intai.

HOROSCOP. Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa am incredere in instinctul meu si in deciziile mele. Eu eliberez toate subiectele, blocajele si fricile asociate cu schimbarea. Imi dau voie sa cresc si sa evoluez in fiecare zi si imi asum responsabilitatea pentru viata ta si starea mea de bine. Ma simt ghidat si protejat de Tine in fiecare zi a vietii mele. Multumesc!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PRIMESTI PROTECTIE PENTRU MASINA – CALATORII IN SIGURANTA!

Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri stau in pozitie de protectie deasupra si in preajma masinii tale si a masinii unei persoane iubite.

Scutul sau iti este simbolic inmanat acum ca un puternic instrument de protectie. Arhanghelul Mihail este extrem de vigilent cand este chemat pentru protectie atunci cand calatorim. El iti cere sa il faci un pasager obisnuit al masinii tale, chiar daca nu este asa-zis loc, el va sta oriunde cu placere! Atunci cand iti pui centura de siguranta si pornesti motorul, cere prezenta

Arhanghelului Mihail ; poti inclusiv sa ceri Arhanghelului sa apara automat atunci cand cuplezi centura de siguranta. Vizualizeaza cum masina ta si masina persoanei iubite este inconjurata de o patura de lumina. Lumina aurie este in mod special angelica si este o energie foarte puternica de protectie. Inainte de a pleca la drum, invoca-l pe Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri sa te protejeze in fiecare moment al calatoriei, spunand: “Arhanghelul Mihail, mergi inaintea mea in iubire si protectie!”. Pentru persoana iubita, doar introdu numele sau in aceasta cerinta. Poti mentine o energie de protectie in masina printr-un obiect care reprezinta simbolic un inger. Dupa ce Arhanghelul Mihail este invocat, el va interveni in calatoriile tale atunci cand este solicitat sau este necesar, deci sa stii ca in caz ca drumul iti este deturnat sau esti prins in zapada in trafic si intarzii, exista un motiv pentru asta orchestrat angelic. Nu uita ca ingerii Arhanghelului Mihail sunt fabulosi sa gaseasca si locul perfect de parcare. Spune doar “Ingeri ai parcarii, pli de gratie va rog sa imi gasiti locul de parcare cel mai in siguranta.”. Sa stii ca Arhanghelul Mihail te va acompania in orice calatorie in orice forma de transport precum autobuz, tramvai, troleibuz, avion, tren, vapor, barca, bicicleta, motocicleta, masina mica si chiar cal.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: calatorie intr-o noua directie ; urmeaza o calatorie ; un drum poate fi blocat si esti ajutat ; masina necesita schimbarea cauciucurilor si verificare ; o noua masina ; intarzieri neasteptate ; drum mai putin circulat ; protectie in transport public ; calatoriile peste ocean si mari sunt protejate.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa fiu in pace, relaxat si in siguranta atunci cand calatoresc. Multumesc ca sunt protejat in masina mea si am o calatorie in siguranta. Ma simt ghidat in drumul meu de Tine si eu urmez aceasta calauzire. Sunt protejat divin, la fel si familia si copiii mei sunt protejati divin pe drum. Multumesc!

