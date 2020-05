Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 20 mai. Scorpionii scapă de o situație stresantă, Capricornii se tratează prin râs

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Foloseste-ti abilitatile naturale de a te vindeca

Intrucat marele vindecator a tot si toate estr Dumnezeu, iar tu esti creatia Sa, tu ai abilitatile naturale de vindecare de care poate beneficia sanatatea ta (precum si a altora). Acest mesaj este forma Arhanghelilor Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) sa te indemne sa lucrezi cu propria ta energie, cu spiritul si cu gandurile pentru a obtine efectul unei vindecari emotionale sau fizice. Dorinta ta puternica de restaurare este un remediu puternic si un tratament de forta. Arhanghelii te pot ghida sa urmezi cursuri de specialitate, sa citesti carti sau sa conduci tu sesiuni care sa initieze si sustina vindecarea cuiva. Ingerii sunt cei ce te indeamna sa te duci, ca din intamplare sau instinct, sa iei o anumita carte din biblioteca in care gasesti un anumit mesaj de ghidare. De multe ori, o vindecare apare atunci cand omul devine partener cu divinul.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: foloseste vizualizarea, munca cu energie sau alte metode de autovindecare; lucreaza cu un vindecator spiritual; incepe o cariera ce implica vindecarea emotionala sau fizica; cand conduci o sesiune de vindecare pentru tine sau pentru altcineva, foloseste-ti mereu intuitia.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca ma ghidati cu claritate, ma incurajati si sustineti in munca mea de a vindeca si a ma vindeca de orice este nevoie pentru a fi in forma divina foarte buna.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

MISCAREA ESTE FOARTE IMPORTANTA PENTRU TINE

Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) iti transmit acest mesaj – si cu certitudine l-ai mai primit si prin intuitia ta recenta – pentru a exersa sau sa adaugi mai multe forme de miscare pentru corpul tau fizic in programul zilei, in caz ca nu o faci. Fie ca acest mesaj sa fie o validare ca a fi activ este o componenta cheie a sanatatii tale si/sau a vindecarii (in caz ca este nevoie de o vindecare). Chiar daca o rutina consistenta zilnica de exercitii fizice nu ti se pare ca se potriveste cu programul tau, sau cu banii pe care ii ai sau cu orice sabotori iti apar, arhanghelii te pot ajuta sa gasesti cai placute ca totusi sa faci miscare fizica in fiecare zi. Ei sunt si puternici motivatori pentru cei ce amana sau gasesc scuze sa nu faca sport.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: iesi afara in aer proaspat si sub raze de soare, iti ajuta sa ai o sanatate optima; este sanatos sa te preocupe sa iti mentii silueta sub control; miscare iti modeleaza corpul si reduce stresul; sportul face ca hormonii de fericire sa fie degajati de creier; ai nevoie sa iti intaresti corpul; ai mai multa energie atunci cand faci sport.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc ca ma motivati si ma ghidati spre un program de exercitii fizice care sa se potriveasca cu programul meu, cu interesele mele si cu bugetul meu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AI NEVOIE DE SOARE

Razele soarelui au puteri naturale vindecatoare. Desi este esential sa ai o atitudine echilibrata cu privire la timpul petrecut sub razele soarelui ca sa eviti orice daune, sunt foarte multe dovezi stiintifice verificate cu privire la beneficiile uluitoare pentru sanatate si stare de bine ale soarelui. Acest mesaj de la Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) te ghideaza spre o locatie mai insorita sau sa petreci timp in exterior ori de cate ori vezi ca este senin si soare sau sa investesti intr-un dispozitiv de iluminare cu spectru complet. Arhanghelii iti recomanda si consumul de vitamina D totodata reamintindu-ti-se ca aceasta vitamina se gaseste in mod natural in razele soarelui si ca este vitala pentru sanatatea ta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: dezvolta si practica o stare de spirit insorita; vizualizeaza cum lumina puternica solara inconjoara o anumita situatie stresanta; muta-te undeva unde vremea este mai calda; petrece mai mult timp in exterior; o problema de sanatate este cauzata de vreme.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va rog sa ma ajutati sa ma bucur de beneficiile razelor si luminii solare in moduri sigure si sanatoase.

