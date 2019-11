HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 20 noiembrie. Fecioarele se vindecă prin muzică, Taurii își iubesc familia

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 20 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

OPTIUNI : Ia in considerare posibilitatile de cariera care iti sunt deschise in fata ta

Tu ai acum mai multe optiuni si oportunitati decat realizezi, tocmai de aceea a venit acest mesaj spre tine. Chiar daca in mintea ta consideri ca esti limitat in alegerile de cariera, ingerii iti reamintesc ca exista posibilitati nelimitate la dispozitia ta. Ei iti promit ca timpul, banii, cunoasterea, oportunitatile si alti factori de care ai nevoie chiar iti sunt la indemana. Acest mesaj este un semn de la Arhanghelul Mihail care te indeamna sa gandesti in afara zonei de confort si conventionale si sa fii deschis la minte pentru optiunile disponibile.

Ia un moment acum si spune ingerilor : Va rog sa imi dati semne clare si ghidari despre optiunile pe care le am si care sunt legate de misiunea mea de viata si de cariera ce imi fac inima sa cante de bucurie. Apoi urmareste sentimentele intuitive si ideile care iti vin, precum si semnele fizice repetitive care sunt mesaje de Sus.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa imi oferi ghidare clara cu privire la oportunitatile care sunt potrivite acum cu misiunea mea divina in aceasta viata.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FAMILIE : Sa iti iubesti prietenii si familia este esential pentru scopul vietiit ale

Ai primit acest mesaj de la Arhanghelul Mihail ca sa ti se reaminteasca faptul ca scopul vietii tale iti incepe de axasa. Tu servesti o functie importanta prin relatiile cu membrii familiei tale. Asta include rugaciunile pe care le spui in numele lor, bunatatea pe care o manifesti si compasiunea pe care o ai pentru actiunile lor. Acest mesaj este si un indicativ pentru o munca de iertare pe care ar fi bine sa o faci din care va beneficia toata lumea implicata. Poti incepe acest proces pur si simplu mentinand intentia de a curata energia dintre tine si cei dragi. Tu deja stii care sunt oamenii pe care ai nevoie sa ii ierti pentru ca apar in primele tale ganduri despre acest subiect.

Un scop de viata nu este neaparat ceva pompos ca o cariera fulminanta. Un scop de viata este directia in care te dezvolti ca sa iti manifesti abilitatea de a iubi cu adevarat. Pentru multi oameni, relatiile in familie sunt piatra de incercare in termenii de a invata sa se ridice deasupra egoului si a provocarilor sale. Focusandu-te asupra celor dragi si frumusetii lor interioare, incepi sa vezi acest frumos si in tine si in intreaga ta viata.

Astazi spune rugaciuni de sanatate si abundenta pentru fiecare membru de familie si observa cum reactionezi in interiorul tau. Vei experimenta o stare noua de pace care iti va aduce beneficii in nenumarate feluri.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma indrumi si sustii sa am relatii de iubire si pace sufleteasca cu intreaga mea familie !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AI GRIJA DE MEDIU : Esti un inger pe pamant care a venit sa protejeze, sa hraneasca si sa invete despre natura si animale.

Pasiunea ta pentru mediul in care traiesti izvoraste din scopul vietii tale. Inainte de a te incarna, ai ales sa te comiti ca pe durata vietii tale sa ajuti aceasta planeta. Poti sa simti acest scop de fiecare data cand te intristeaza poluarea sau gunoaiele sau deteriorarea naturii sau prin iubirea puternica pe care o simti fata de animale, flori, copaci. De fapt, te poti simti chiar mai conectat cu animalele decat cu oamenii iar motivul este rezonanta pe care sufletul tau o are cu tot ce inseamna natura, flora sau fauna.

Acest mesaj vine la tine ca o inspiratie si motivatie ca sa actionezi in orice fel poti in beneficiul mediului. Asta incepe cu un stil de viata ecologic pentru tine, ce implica si reciclarea si folosirea resurselor verzi. Cariera ta orientata spre natura poate include animale, planete, cristale, corpuri de apa, calitatea aerului, energie alternativa si tot asa.

Observa-ti pasiunile naturale si interesele in acest domeniu ca ghidari pentru directiile viitoare de urmat ca sa poti proteja natura si animalele oricum poti. Oricand te simti intristat despre un subiect, este un semn ca acolo este vorba de scopul tau de viata. Ori de cate ori te gandesti “Cineva ar trebui sa faca ceva in aceasta privinta”, sa stii ca acel cineva esti chiar tu !

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti cum sa fiu cel mai bine de folos naturii, animalelor, plantelor, mamei Pamant prin munca si dedicarea mea ! Iti multumesc !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.