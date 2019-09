HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 20 septembrie. Gemenii sunt pregătiți pentru noi orizonturi, Fecioarele trec prin transformări

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 20 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PASESTE IN MINUNILE UNIVERSULUI

Traiesti intr-un Univers fascinant si plin de minuni. Tu esti o creatie extraordinar de frumoasa. Fa-ti timp sa vezi si sa pretuiesti miracolele vietii oriunde te duci pentru ca asta iti transforma viata. Exista si in tine o frumusete remarcabila. Simplul fapt de a constientiza iti permite sa o accesezi si mai mult. Timpul pe care ti-l dedici sa creezi frumusete in casa ta si in viata ta va aduce mereu recompense concrete. Expresia “paseste in frumusete” inseamna sa onorezi toate ciclurile vietii si sa experimentezi comuniunea sacra cu Creatorul prin absolut tot ce vezi si traiesti, inclusiv prin tine.

MESAJ SUPLIMENTAR : Exista intotdeauna frumusete in tine si in jurul tau. Calatorul sacru aflat pe calea vietii sale cauta in mod constant si imbratiseaza maiestuosul Univers sub toate formele sale. Poti sa il auzi in cantecul unei pasari dimineata. Poti sa il mirosi in aroma unei paini proaspat coapte si poti sa il vezi in felul in care norii trec pe cer. Cu cat cauti mai mult frumusetea, cu atat ea te va gasi si tu o vei gasi in viata ta.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sprijini sa vad tot frumosul din viata mea si a intregului Univers si pentru ca ma ajuti sa am si eu parte de minunile acestei lumi.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

GASESTE-TI SANCTUARUL

Odihneste-te, reimproaspateaza-te, cupleaza-te la sursa ta spirituala. Doar in vremuri in care te retragi in sanctuarul tau interior poti sa iti auzi cu adevarat vocea sufletului. Mergi in tine adanc ca sa iti gasesti acest refugiu. Fii si pentru altii un mediu sigur si stabil sufletesc. Mergi inainte cu gratie si intelepciune. Ia-ti momente de reflectare. Vindecarea profunda de rani fizice si emotionale pot aparea doar in linistea totala a sanctuarului. Situatiile dificile pot fi rezolvate sau preintampinate atunci cand iti iei timp sa mergi in tine.

MESAJ SUPLIMENTAR : Uneori, calatorul divin aflat pe calea vietii devine obosit si impovarat. Bagajul devine greu iar calatoria coplesitoare. In aceste momente calatorul are nevoie sa se dea la o parte de pe drum si sa gaseasca un templu sau sanctuar in care sa se reafirme si reimprospateze …si sa isi aminteasca ce este cu adevarat important in viata. Asta da perspectiva si strategii noi de viata. Creaza un spatiu frumos in casa ta sau in natura, un loc pe care sa il consideri sacru si sfant si petrece timp aici, ascultand cu atentie vocea ta interioara. Daca te-ai fortat si efortat foarte mult sa tot mergi inainte, acum este un timp bun sa stai in liniste si sa iti vindeci ranile interioare. Spiritul iti va vorbi, asculta-l.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa imi pot auzi vocea interioara precum si vocea si ghidarea ta. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII GATA PENTRU NOI ORIZONTURI

Opreste-te din a juca totul in siguranta. Pregateste-te pentru noi orizonturi care sa iti schimbe viata. Se anunta o apropiata calatorie. Poate fi vorba de taramuri indepartate sau poate fi o calatorie interna, adica o schimbare in tine de perspectiva, de alegeri care sa iti schimbe viata si destinul. Totul este benefic pentru tine. Uneori te poti simti panicat daca nu esti in mediul tau familiar ; totusi, oriunde ai fi esti in siguranta si protejat. Norocul te insoteste.

MESAJ SUPLIMENTAR : O buna parte din gloria unei calatorii este sa iesi din aria obiceiurilor tale vechi, a rutinelor si a lucrurilor repetitive din fiecare zi. Poate sa ti se para infricosator la inceput, insa darurile spirituale nu iti vor fi revelate daca joci mic. Schimbarea se anunta. Lucrurile nu sunt asa cum par a fi. Nu exista cai gresite de a merge pentru ca fiecare aventura este parte din calatorie. Esti sub obladuirea si carmuirea sufletului. Fii pregatit pentru orice. Bucuria calatoriei inseamna sa simti in fiecare zi ineditul unui nou inceput si sa spui multumesc.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa fii alaturi de mine in fiecare noua etapa plina de aventuri a calatoriei vietii mele, sa imi aduci bucurie in suflet si incredere ca sunt pe calea buna. Iti multumesc !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.