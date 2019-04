HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 21 aprilie. Berbecii au încredere, Gemenii au parte de noi începuturi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 21 APRILIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Ai incredere !

Aceasta carte slujeste ca talisman in stimularea increderii in sine. Ingerii incearca sa te asigure ca ai taria, puterea si deprinderile necesare pentru a urma planul de pace al lui Dumnezeu. Ingerii te protejeaza in timp ce stralucesti cu lumina cea mai puternica. Asculta-ti intuitia si actioneaza cu indrazneala. In relatii, increderea in sine atrage de partea ta oameni sanatosi si declanseaza respectul celorlalti. In timp ce adormi, in fiecare seara cere ingerilor tai sa te ajute in intarirea increderii de sine. Te vei trezi simtind iubire si compasiune fata de tine si fata de ceilalti.

Semnificatii specifice posibile : ai incredere in planurile si in ideile tale ; acordeaza-te la propria intuitie fiindca esti pe calea cea buna ; ai incredere in persoana careia ii duci grija ; ai incredere ca esti pe drumul bun ; nevoile tale financiare vor fi implinite acum si in viitor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa imi dai curajul si taria ta. Ajuta-ma sa imi dau seama ca sunt una cu tot ce este divin : intelepciune, tarie, iubire, creativitate, abundenta si sanatate. Permite-mi sa ma simt plin de incredere si liniste in toate privintele.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Exploreaza-ti optiunile

Te-ai straduit mult sa faci acceptabile actualele circumstante si acum e timpul sa vezi alternativele. Deprinderile de adaptare si de rezistenta sunt admirabile. Totusi, ingerii iti amintesc ca este important sa fii mereu cinstit si sincer cu tine insuti. Nu trebuie sa faci compromisuri in niciun fel, pentru ca ei te asigura ca nevoile tale vor fi implinite cu blandete si iubire.

Semnificatii specifice posibile : Actualizeaza-ti cvul si cauta alt loc de munca. Sa stii ca nu esti singur daca parasesti o situatie nesanatoasa. Cauta noi cai de a vindeca actuala situatie. Schimba specialistii cu care lucrezi acum. Permite-ti sa visezi cu ochii deschisi. Reaminteste-ti ca orice este posibil !

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, iti multumesc pentru intelepciunea si iubirea cu care m-ai facut sa vad, sa inteleg si sa estimez toate optiunile alternative. Te rog sa ma calauzesti in cea mai buna directie pentru sanatatea, fericirea si misiunea mea personala in viata.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Noi inceputuri si … “de la capat”

In timp ce se incheie un capitol al vietii tale, se deschide altul. Chiar acum doar poti observa semne ale unei noi evolutii in viata iar ingerii ti-au trimis aceasta carte pentru a te incuraja sa continui. Te asteapta multe realizari ! Sa ramai plin de incredere si sa pastrezi o atitudine pozitiva.

Semnificatii specifice posibile : O vindecare este iminenta ; Vei avea cele mai bune conditii de lucru sau o noua slujba ; Greselile din trecut sunt iertate si uitate ; Se intrevede o imbunatatire intr-o relatie ; Este posibila mutarea intr-o casa noua ; O mentalitate noua iti poate stimula fericirea si increderea ; Lasa trecutul in pace ; Elibereaza, curata si pune ordine acasa sau la birou .

Rugaciune : Multumesc ca mi-ai adus noi oportunitati si mi-ai oferit sprijin, m-ai ajutat sa ma eliberez si sa ma vindec de trecut. Umple-ma cu incredere in timp ce trec prin aceste schimbari in viata.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.