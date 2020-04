Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 21 aprilie. Gemenii apelează la bunătate, Balanțele au nevoie de liniște

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Inspira alti oameni!

Pe masura ce iti parcurgi propria calatorie de viata, multi oameni se vor simti atrasi spre energia ta. Cu cat constientizezi mai mult ca esti Spirit ce a ales sa aiba o experienta fizica, cu atat mai multi oameni vor fi atrasi de lumina ta. Fereste-te totusi sa incerci sa atragi prin manipulare oameni pentru ca fiecare are drumul propriu. In schimb, condu prin propriul tau exemplu. Impartaseste-ti credintele si gandurile avand in minte si ideea ca fiecare are propriul sau sistem valabil si personal care functioneaza pentru el. Fii mereu in starea de a-i asista pe altii in a le trezi inimile spre propria lor mostenire spirituala si putere personala. Originea cuvantului INSIR este SA RESPIR (inspir-expir-inspir-expir). Semnificatia acestui mesaj spre tine acum este aceea ca tu ai abilitatea de a inspira si impartasi tot ce stii tu mai bun intr-o maniera ne-amenintatoare si inteleapta. Gandeste-te la un fermier ce isi imprastie semintele pe sol stiind clar ca nu toate vor rasari. Dar tu macar ai plantat semintele avand in minte ca ceea ce va rasari este ceea ce e benefic pentru calatoria altui om. Fii incurajator cand ai de-a face cu altii. A-ti face pe alti oameni sa se simta bine despre ei insisi este cel mai mare cadou pe care il poti oferi cuiva.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru calauzirea pe care mi-o dai in a trai cu deschidere si detasare in relatia mea cu ceilalti, ca sa inspir si sa fiu inspirat si impreuna sa ne usuram si luminam calatoria noastra aici pe Pamant.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CUNOASTE-TI PROPRIUL ADEVAR

Dogma inseamna setul de reguli, principii si credinte care au fost create de oameni aici in aceasta dimensiune pamanteasca cu asteptarea de a fi urmate si respectate de ceilalti oameni. Dintr-o perspectiva a sufletului, gandirea dogmatica este o fatada pentru ca fiecare suflet are un adevar propriu. Si nu exista o unica cale de urmat si impartasit de toti intrucat ea nu ii va servi cel mai bine pe toti. Avand alaturi permanent asistenta ghizilor tai, spiritul tau ti-a creat o unica amprenta albastra pentru calatoria sufletului tau care nu poate fi implinita urmand regulile setate pentru un alt suflet. Limbajul sufletului este “intuitia” iar tu ai aceasta abilitate de a fi in contact constant cu el. Tu instinctiv stii daca ceva este bun sau nu pentru tine. Vei avea de-a face cu foarte multe credinte pe durata vietii tale dar tu vei simti prin instinct pe care sa o opresti aproape de inima ta si careia sa ii dai drumul pentru ca nu este pentru tine. Daca o directie rezoneaza cu tine, pastreaz-o. Daca nu, da-i drumul pentru ca nu este pentru tine desi poate fi solutia perfecta de viata pentru alt om. TU esti creatorul sistemului tau de credinte care sa functioneze cel mai bine pentru tine. Mantra acestui mesaj este “Sinele meu imi arata ce este adevarat pentru mine”.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi imi recunosc propria capacitate de a-mi asculta Spiritul si de a urma calea mea unica de implinire in viata. Iti multumesc ca ma sustii sa fac diferenta intre credinte si conceptii ce sunt sau nu sunt bune pentru mine, indiferent cum functioneaza ele pentru alti oameni ce imi vor binele.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AI NEVOIE SA MANFESTI bunatate IN JUR

Experimentarea vietii pe Pamant poate sa devina coplesitoare din cand in cand. Deseori nu sunt destule ore disponibile dintr-o zi ca sa realizezi tot ce ti-ar placea. Singurul lucru ce nu iti solicita timp suplimentar si pe care il poti face permanent, in fiecare moment, este acela sa fii bun. Bunatatea inseamna manifestarea luminii iubirii care pleaca de la un suflet spre celalalt in aceasta dimensiune pamanteasca. Bunatatea este o forma de recunoastere a unei alte persoane ce merita aceeasi iubire pe care o meriti si tu si pe care ti-o dai. Atunci cand impartasesti aceasta energie cu alta persoana, poate fi cel mai important lucru de care sufletul sau are nevoie in acel moment particular al calatoriei sale pe Pamant. Poate fi intr-o situatie de nesiguranta, iar acest cadou al bunatatii tale pe care tu i-o oferi poate centra persoana suficient incat sa ia deciziile corecte pentru sine. Cand tu esti bun cu cineva sau cand cineva este bun cu tine, poti simti acest lucru direct in chakra inimii ca manifestare fizica pe corp. “Imi topeste inima” sau “Imi inmoaie/deschide inima” se spune deseori cand un act (sau chiar o poveste despre bunatate in care nici nu esti implicat) rezoneaza cu tine. Aceasta este energia sufletului tau si orice actiune care creste aceasta energie trebuie cultivata. Fa un efort zilnic concertat de a fi constient ce energie trimiti din tine in afara ta spre oameni. Bunatatea este contagioasa.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa fiu o persoana buna, sa imi hranesc sufletul dar si pe al celorlalti cu energia bunatatii mele ce este calauzita divin.

