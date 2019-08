HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 21 august. Berbecii au parte de iubirea veșnică, Fecioarele au un proiect nou

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 21 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Iubire vesnica

Ai primit acest mesaj fiindca cineva iti trimite iubire in acest moment. Prima persoana la care te gandesti este cea care are aceste ganduri pline de iubire fata de tine. Poate ca ti-ai facut griji in privinta unei relatii si asta inseamna ca ingerii te asigura ca totul este bine. Ingerii vegheaza asupra persoanei iubite si te ajuta in aceasta relatie.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : prima persoana la care te gandesti acum iti trimite ganduri de iubire / vei avea parte de o relatie cu un suflet pereche / o persoana iubita din ceruri iti trimite un mesaj de iubire / Dumnezeu si ingerii te iubesc tare mult / sa stii ca esti o persoana demna de iubire, chiar daca cineva nu se poarta cu iubire fata de tine / o fosta persoana iubita va reveni in viata ta.

Rugaciune : Ajuta-ma sa imi dau seama de toata iubirea care ma inconjoara, incat sa ma simt in siguranta atunci cand primesc, exprim si daruiesc iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Lasa teama … ACUM !

Ingerii iti transmit ca teama este singurul lucru care iti afecteaza fericirea si planurile. Ei vor sa iti arate ca te poti simti bine si in siguranta. Aceasta carte indica faptul ca esti pregatit sa scapi de problemele privind controlul si sa ai incredere ca totul va merge cat mai bine posibil.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Bucura-te pentru ca mergi in directia buna / Meriti tot ce este mai bun, ca noi toti / Permite-ti sa primesti iubire, sprijin si abundenta / Esti vrednic de iubire.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog ajuta-ma sa ma simt bine si sa fiu vrednic de calauzirea ta. Iti multumesc ca m-ai eliberat de gandurile si sentimentee mele grele, toxice, egoiste.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Mergi inainte fara teama

Aceasta carte este un semn ca esti pe calea cea buna si ca poti sa iti continui planurile in siguranta. Atata timp cat iti pastrezi intentiile focalizate asupra dorintei din inima, pasii iti vor fi automat indreptati in directia cea buna. Chiar acum este important sa actionezi – indiferent cat de putin sau cat de aparent inconsecvent – catre rezultatul dorit. Cere ingerilor calauzire spunand : “Te rog, arata-mi urmatorul pas.” si ei iti vor veni in ajutor. Si in tot acest timp, te va proteja si te va sprijini in timpul acestor schimbari importante pentru tine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : esti sprijinit cand faci o schimbare in viata / paraseste o situatie nesanatoasa / este momentul potrivit sa pornesti o noua afacere sau sa faci o schimbare de loc de munca ori cariera / incepe aceasta relatie cu inima si mintea deschisa / este alegerea potrivita pentru tine.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, multumesc ca ai fost pas cu pas alaturi de mine, ca m-ai tinut de mana, mi-ai dat incredere si curaj si mi-ai calauzit gandurile si actiunile pe calea iubirii si a adevareti mele misiuni personale in viata.

