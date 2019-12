HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 21 decembrie. Berbecii își urmează inima, Fecioarele au parte de liniște

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PASIUNE – URMEAZA-TI INIMA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti permite sa iti urmezi scopul divin al vietii, cel pentru care ai venit aici.

Aceasta cheie sacra iti e livrata de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica si un cadou care iti permite sa urmezi cu pasiune dorintele inimii. Arhanghelul Mihail iti reaminteste ca spiritul inseamna pasiune si ca fara pasiune, nimeni nu poate fi cu adevarat spiritual ! Arhanghelul Mihail te va asista te aliniezi cu vibratiile inimii si sufletului tau. Pe masura ce imbratisezi cu pasiune scopul spiritual al vietii tale, vei simti cum iti vor creste calitatile de vointa, determinare, focusare si convingere care te sustin sa iti imbratisezi chemarea spirituala si sa iti puna visele in actiune. Aceasta cheie iti aduce in cale si oamenii si resursele financiare necesare pentru a fi asistat in manifestare. Arhanghelul Mihail iti transmite ca pasiunea este o stare modificata de constiinta care elibereaza potentialul tau interior si darurile care sunt de regula astupate de mintea ta rationala. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la “Forta Conducatoare”. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o simbolic langa inima ta si sa stii ca acesta este un cadou divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: intalnesti o noua iubire / intalnesti sufletul pereche / stabilesti o afacere care iti aduce bucurie / visele ti se implinesc / emotie pozitiva coplesitoare / devotament entuziast / pofta pentru viata / multa caldura sufleteasca si afectiune / stare de creatie artistica, muzica, poezie / munca pentru o cauza de caritate / geniu, miracol, euforie.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti ca viata mea sa infloreasca cu pasiune in fiecare zi. Iti permit cu recunostinta si iubire sa ma ghidezi si inspiri, pentru ca am nevoie de voi. Simt si permit cum energia creativa curge prin fiinta mea si ea duce spre idei briliante si momente de geniu pe care le recunosc ca fiind divine. Eu sunt pasionat si sunt fericit ca visele mele pozitive sunt sustinute de Univers si manifestate in realitate. Multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PROTECTIA AUREI TALE – PRIMESTI TRANDAFIRUL ROZ DE PROTECTIE

Arhanghelul Mihail te ghideaza sa vizualizezi un superb trandafir de protectie cum sta la marginea aurei tale.

Primesti azi un instrument puternic de protectie de la Arhanghelul Mihail. Ca fiinta energetica, practicile regulate de protectie energetica sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii si starii de bine spirituale si fizice. Arhanghelul Mihail sta alaturi de tine intotdeauna ca protector al tau. Iti cere totodata sa te protejezi si tu constient in fiecare zi ; parte a acestei conexiuni constiente este sa ii ceri prezenta si asistenta in jurul tau. Chemandu-l in fiecare dimineata pe Arhanghelul Mihail, iti intaresti legatura cu El si te ajustezi la vibratia sa. Ce echipa puternica veti forma lucrand impreuna in fiecare zi, nu doar atunci cand simti ca ai probleme ! Mentinand aceasta conexiune, te vei simti in siguranta si traiesti usor. Aura ta este campul de energie ce iti inconjoara corpul fizic. Vizualizand ca plasezi un trandafir roz de protectie la marginea acestei aure, tu stabilesti o granita energetica ceea ce este ca o declaratie in lume ca tot acel spatiu iti apartine tie si este sacru. Trandafirul absoarbe negativitatea si energiile toxice, plus ca actioneaza ca o alarma daca cineva sa apropie din spate si intra in spatiul tau personal. Arhanghelul Mihail urmareste trandafirul tau de protectie pe durata zilei si il mentine acolo energetic daca tu soliciti asta. Acesta este ca un sistem de alarma ce activeaza imediat prezenta sa.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: respecta spatiul personal al altora / ai nevoie de timp in propriul tau spatiu si departe de ceilalti / scoate-te din medii toxice / ai incredere in intuitia ta / vindecare pentru campul tau auric.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma faci sa ma simt in siguranta si protejat. Acum imi traiesc viata deschis si fara frica pentru ca sunt protejat divin astazi si in fiecare zi. Arhanghele Mihail, te rog sa mergi inaintea mea in iubire si protectie intotdeauna. Iti multumesc pentru ca va veghezi mereu !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CLARITATE SI INSPIRATIE – REVELATIE SACRA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti aduce un moment de claritate completa ce te conduce la o mare revelatie.

Aceasta cheie sacra iti este aduca ca un binecuvantare puternica ce iti aduce o mare claritate. Arhanghelul Mihail iti livreaza aceasta cheie pentru ca te-a vazut ca te zbati ca sa intelegi complet o situatie. El iti cere sa te scoti complet din aceasta situatie sau macar pentru o scurta perioada de timp. O singurate autoimpusa te va asista in activarea acestei chei ce iti aduce o revelatie divina. O revelatie, o epifanie este un moment de completa si adevarata claritate. Un asemenea moment scurt , simplu si atat de puternic iti permite sa vezi si sa accepti fara iluzie. Este un flash de intuitie care apare din senin si care iti arata adevarata semnificatie si natura a ceva. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la un fulger divin. Primeste cheia cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest cadou iti este trimis divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: o viziune angelica / manifestare / o uriasa si puternica revelatie / un moment de schimbare de viata / o descoperire profunda / un moment magic in timp / o schimbare de perspectiva / o directie diferita / un gand miraculos.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca imi dai acces clar la destinul meu. Eliberez confuzia ci gandesc clar. Am totala claritate in toate domeniile vietii mele. Ma abandonez cu incredere Tie ca sa ma ajuti sa inteleg. Viata mea curge cu simplitate si am claritate in mintea, corpul si sufletul meu. Iti multumesc !

