HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii, 21 ianuarie. Berbecii găsesc soluții, Gemenii au parte de revelații

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 21 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne, intuitii, senzatii e bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

HOROSCOP. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare. Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VIZIUNE SPIRITUALA – PRIMESTI O PIESA DE PUZZLE LIPSA DIN VIATA TA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti activeaza “fereastra sufletului “, efectiv ridicandu-ti puternic viziunea spirituala ca sa poti vedea o bucata vitala de informatie care iti lipseste.

Aceasta cheie sacra iti este data de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica care iti aduce viziune intuitiva. Aceasta cheie este de importanta extrema pentru tine la acest moment in timp. Iti permite sa ai o viziune extinsa periferica si iti intareste abilitatile de observare si intuitia. O piesa vitala de informatie se va prezenta, aducandu-ti solutia pe care ai cerut-o de la divinitate. Aceasta descoperire se va dovedi a fi “bucata lipsa de puzzle” care va aduce o schimbare pivotala in situatia ta prezenta. Arhanghelul Mihail te conduce acum pe drum ghidandu-te cu semne angelice, cu descarcari angelice de inspiratie si cu mesaje in visele tale. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la “perceptia angelica”. Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest dar este divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ai de facut alegeri / vei gasi un obiect pierdut sau un document / atentie la detalii / citeste si randurile scrise foarte marunt dintr-un document / obtine o a doua opinie / are loc o vindecare / un secret este revelat / gasesti solutii creative miraculoase / gasesti o intelepciue intr-o carte / o noua calificare / o descoperire medicala / recunostinta aduce perseverenta / o persoana care este element de Foc te sustine.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa vad clar directia pe care sa o urmez. Iti multumesc ca ma simt calauzit la fiecare pas pe care ma duce Spiritul spre ce trebuie sa stiu si sa fac. Eforturile mele sunt sprijinite de Univers, visele mele devin realitate in fata ochilor mei. Eu urmez semnele primite care ma duc spre informatia vitala de care am nevoie pentru o intelegere deplina. Multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PROTECTIA UNIVERSALA – PRIMESTI MANTIA ALBASTRA REGALA

Arhanghelul Mihail paseste in fata ta si iti arunca la picioare mantia sa albastra regala. Efectiv, mantia poate manipula timpul asa cum il stim.

Aceasta mantie este oferita tie ca un foarte puternic instrument de protectie. Capa Arhanghelului Mihail este un cadou sacru de la Dumnezeu. Cand Arhanghelul Mihail intervine cu toata protectia sa puternica data de mantia albastru regal, o face dintr-un punct avantajos al centrului absolut de protectie al arhanghelilor. Arhanghelul Gabriel se afla in vest, Arhanghelul Uriel se afla in nord, Arhanghelul Rafael se afla in est si Arhanghelul Mihail se afla in sud. Fiind in consens cu toti Arhanghelii, Arhanghelul Mihail se muta in centrul acestui cerc si pune la sol capa sa de protectie puternica energetica pentru a fi pusa peste tine si peste o situatie in care esti implicat. Aceasta forma de protectie NU este una pe care sa o poti solicita tu (cum este panza aurie sau curcubeul celor 7 raze). Ea este activata si oferita in circumstante extreme in care cursul Contractului tau Sacru este amenintat. Ai putea sa fii sau sa nu fii constient de aceasta protectie speciala divina. Oamenii au descris situatiile acestea ca atunci cand au simtit ca timpul a stat in loc, ca si inghetat. In aceste vremuri, oamenii au descris intamplari impotriva tuturor legilor fizicii, cum ar fi un obiect impins misterios departe de tine, o persoana aparuta ca de nicaieri si apoi disparand brusc, un accident aparent mortal evitat datorita unei viteze nefiresti pentru un vehicul ce a dus la neproducerea inevitabilului accident sau o serie de evenimente care sa impiedice persoana sa faca o calatorie (de exemplu, pierzi autobuzul sau avionul sau masina nu porneste deloc, desi peste cateva ore merge fara nicio problema).

Efectiv, Mantia albastra regala poate manipula timpul asa cum il stim noi, ca sa schimbe cursul unei zile si sa livreze un raspuns angelic urgent.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : apare o schimbare neasteptata de planuri / o anulare / un deal de afaceri pica / un contract nu se mai incheie / pierzi o oportunitate legata de o casa sau o proprietate / nu obtii un job / bati pasul pe loc intr-o situatie – in toate acestea, de fapt ingerii intervin ca sa iti protejeze cele mai bune interese si sa iti aduca ceva mai bun, ferindu-te de ceva ce poate evolua in rau.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma protejezi in fiecare moment. Sunt recunoscator ca sunt protejat de Cercul Sacru de Protectie al celor 4 Arhangheli. Iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CLARITATE SI INSPIRATIE – REVELATIE SACRA

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti aduce un moment de claritate completa ce te conduce la o mare revelatie.

Aceasta cheie sacra iti este aduca ca un binecuvantare puternica ce iti aduce o mare claritate. Arhanghelul Mihail iti livreaza aceasta cheie pentru ca te-a vazut ca te zbati ca sa intelegi complet o situatie. El iti cere sa te scoti complet din aceasta situatie sau macar pentru o scurta perioada de timp. O singurate autoimpusa te va asista in activarea acestei chei ce iti aduce o revelatie divina. O revelatie, o epifanie este un moment de completa si adevarata claritate. Un asemenea moment scurt , simplu si atat de puternic iti permite sa vezi si sa accepti fara iluzie. Este un flash de intuitie care apare din senin si care iti arata adevarata semnificatie si natura a ceva. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la un fulger divin. Primeste cheia cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest cadou iti este trimis divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : o viziune angelica / manifestare / o uriasa si puternica revelatie / un moment de schimbare de viata / o descoperire profunda / un moment magic in timp / o schimbare de perspectiva / o directie diferita / un gand miraculos.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca imi dai acces clar la destinul meu. Eliberez confuzia ci gandesc clar. Am totala claritate in toate domeniile vietii mele. Ma abandonez cu incredere Tie ca sa ma ajuti sa inteleg. Viata mea curge cu simplitate si am claritate in mintea, corpul si sufletul meu. Iti multumesc !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.