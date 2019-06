HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 21 iunie. Taurii au nevoie de îndrumare, Gemenii trebuie să învețe din provocările vieții

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 21 IUNIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ABUNDENTA ESTE DREPTUL TAU. ASTEAPTA-TE SA PRIMESTI

Traiesti intr-o lume in care ai invatat notiunea de limitare si crezi in ea. Insa sufletul este fara limite in capacitatea sa de a da si de a atrage energie. Tot ce ai de facut este sa accepti ca esti perfect capabil si demn de a primi abundenta Universului. Vei primi orice iti doresti cu adevarat. Dar nu este o strada cu sens unic, ci este o bucla. Energia abundentei este nelimitata, nu exista conceptul ca nu este destula pentru tine daca altii au foarte mult. Oricine poate sa aiba orice si oricat de mult isi doreste, insa aceasta energie trebuie sa curga : cum vine la tine, tu trebuie sa fii dispus sa o lasi sa plece, sa o trimiti mai departe in lume. Tot ce iti doresti poate fi al tau daca accept ca aceasta energie nu se sfarseste la tine. Este dreptul tau sa fii destinatarul pentru iubire, fericire, sanatate, prosperitate, dar trebuie sa primesti aceste cadouri cu intentia de a mentine fluxul abundentei viu. Daca intentia ta este doar sa primesti tu, deci abundenta sa se opreasca la tine, fara sa iti pese si de abundenta altuia, atunci tu blochezi energia ce vine la tine. Daca cazi in conceptiile mintii de limitare, tu spui Universului ca nu esti demn de a primi ; nu e ceva mai neadevarat ! Acesta este vocea egoului. Universul intotdeauna iti spune DA ; egoul e cel ce spune NU, Nu merit, Nu e cazul, lasa. Poti fi beneficiarul oricarui dar daca admiti ca este posibil sa fie al tau. Deci, ce te astepti sa primesti ?

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ajuti sa ma deschid in fata fluxului infinit de abundenta din Univers, pentru ca ma sustii sa primesc si sa accept cu naturalete ca fac parte din fluxul bogatiei. Asa cum primesc, asa daruiesc. Asa cum daruiesc, asa primesc. Asa sa fie !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CERE CALAUZIRE SI INDRUMARE

Fii constient de faptul ca nu te afli in aceasta calatorie pe Pamant de unul singur. Poate ca asa pare uneori, dar sunt multe suflete – nu doar cele din planul pamantesc ci si din cel spiritual – care au cele mai bune intentii din inima si care sunt mereu dornice sa ajute. Tot ce ai de facut este sa iesi spre ele si sa ceri. Cand apar momente dificile in viata ta si simti ca ai nevoie de ajutor pentru a face alegeri corecte, ajutorul este mereu acolo. Aceasta a fost intelegerea dintre spirite inainte de incarnare, fie ca esti constient de asta sau nu. Exista mai multe feluri de a contacta ghizii spirituali, iti transmite Arhanghelul Mihail : prin meditatie, prin starea de observare si contemplare fara ganduri, prin rugaciune sau cerand un contact in starea de vis. Conexiunea ta cu intelepciunea divina este omniprezenta ; este doar treaba ta sa gasesti cel mai bun mod de a recepta. Ghizii tai si alti profesori lucreaza indeaproape cu tine si iti inteleg obiceiurile fizice si procesele mentale ca sa te poata calauzi in directia potrivita. In afara de asistenta personala, ei au si abilitatea de a influenta circumstantele pamantesti pentru a fi in beneficiul tau. Sunt multe fiinte ce te inconjoara din mai multe taramuri, inclusiv suflete intelepte ce nu mai necesita revenire pe Pamant. A cere ajutorul nu este perceput drept slabiciune, ci de fapt chiar opusul este adevarat. Un om total treaz si constient isi cunoaste acest drept divin si il foloseste cu prisosinta. Fa-ti un ritual zilnic sa ceri ghizilor tai sa mearga inaintea ta pe cale si sa iti arate drumul bun.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii sa ma simt in conexiune cu tot si cu toate, sa ma simt ajutat, indrumat, calauzit, protejat si iubit, asa cum merit si asa cum este firesc sa fiu.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ACCEPTA PROVOCARILE DREPT LECTII

Atunci cand incepi sa iti intelegi relatia cu spiritul (sau cu Energia Sursa), vei incepe sa intelegi rolul tau in “imaginea de ansamblu”. Viata pe Pamant poate parea dificila uneori dar dupa ce intelegi ca dificultatile sau provocarile intalnite sunt puse in calea ta ca sa poti invata si evolua, atunci calatoria ta aici va fi mult mai usoara si placuta. Cel mai important lucru este sa percepi orice obstacol drept instrument de crestere. Alege sa privesti provocarile drept intamplari alese de tine ca sa inveti sa le depasesti in loc ca acestea te fac sa te simti groaznic. Alegerea este a ta. Daca viata pe Pamant nu ar fi deloc problematica, atunci nu ar fi considerata o aventura convingatoare pentru un suflet curajos. Este imperativ sa cauti semnificatia din spatele zbaterii pentru a intelege lectia precum si cum e cel mai bine sa procedezi. Felul in care gestionezi aceste obstacole te pregatesc nu doar cum sa le gestionezi si in viitor dar si pentru ce te asteapta in dimensiunea spiritului. Experienta castigata din a intalni provocari atarna mult in evolutia sufletului tau vegheata de ghizii tai. Esti aici sa inveti. Nu sari peste oportunitate pentru ca, altfel, iti va fi pusa in cale din nou.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru sustinerea de a vedea provocarile drept oportunitati, dificultatile drept iluzii din care sufletul meu creste iar eu devin un om mai bun, mai intelept, mai tolerant, mai iubitor.

