HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 21 martie. Berbecii sunt protejați, Fecioarele se exprimă creativ

HOROSCOP. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DORINTELE INIMII: Esti sustinut, ghidat si protejat in timp ce visele iti devin realitate

“Ce isi doreste inima ta?” este intrebarea pe care Arhanghelul Mihail si ingerii ti-o adreseaza acum. Esti la o intersectie importanta a vietii tale in care e nevoie sa iei decizii cu privire la ce iti doresti cu adevarat. Nimeni, nici macar Dumnezeu si ingerii, nu pot lua aceste decizii pentru tine. Petrece timp in solitudine, in contemplare linistita si priveste cu onestitate dorintele inimii pentru ca sunt deschise multe optiuni spre tine.

Vestea buna este ca de indata ce ai claritate, usile oportunitatilor ti se deschid cu usurinta. Vei dansa in parteneriat cu intuitia ta: mai intai ascultand de vocea ta interioara si apoi actionand dupa acea ghidare. Desi calea ta poate implica ceva mai multa munca si tenacitate, ea va fi lina si pasnica.

Tu, ca si oricine altcineva, meriti sa fii fericit. Aceasta este vointa lui Dumnezeu pentru noi toti. Fericirea ta ridica vibratia in lume si radiaza energie vindecatoare oriunde mergi.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa imi vad dorintele inimii si ca imi dai putere sa le urmez si implinesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

LIBERTATE: Esti liber sa faci ceea ce doresti si alegi sa faci.

Arhanghelul Mihail iti ofera o blanda reamintire ca tu nu esti victima circumstantelor exterioare si ca ai alegeri disponibile in absolut orice faci. Ingerii te ajuta sa te indepartezi de starea in care te plangi ca esti o victima a celor care te controleaza. Cerurile stralucesc lumina puternica asupra ta si deciziilor tale intelepte de a-ti asuma responsabilitatea pentru tine, pentru viata ta si fericirea ta.

Accepta rolul pe care l-ai jucat in situatia care creaza circumstantele prezente si vei simti o stare de usurinta si liberate. Asumarea responsabilitatii de sine infricoseaza pe unii la inceput, pentru ca pare ca si cum isi asuma vreo vinovatie. Ingerii te ajuta sa vezi ca vina si invinovatirea este o pierdere de timp si de energie, pentru ca te focuseaza pe evenimente trecute. In schimb, ei te imputernicesc sa iti vezi un viitor luminos pentru tine si cei dragi.

Tu ai tot dreptul sa iti schimbi viata. Nu trebuie sa astepti permisiunea nimanui ca sa iti asumi propriul destin. Ai incredere in sentimentele tale care te vor ghida spre activitatile si carierele care sunt pline de implinire in toate sensurile posibile.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma imputernicesti sa imi reamintesc ca sunt propriul meu stapan in propria mea viata pe care mi-o construiesc singur zi de zi prin alegerile mele asumate.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VINDECATOR: Ai in tine un dar spiritual de vindecare si o dorinta de a imparti acest dar cu lumea.

Arhanghelul Mihail iti confirma ceea ce ai stiut dintotdeauna in inima si sufletul tau – esti un vindecator. Fiecare persoana poseda acest dar insa unii dintre ei isi pot rafina aceasta abilitate. Esti chemat sa fii o asemenea persoana. Iubirea si lumina divina din fiinta ta poate fi directionata si amplificata spre beneficiul altora si tu poti invata sau deja stii cum sa o faci pentru ca ai avut si alte vieti cu munca vindecatoare. Esti atras sa ajuti oamenii. Esti plin de compasiune, intuitiv si sensibil. Din acest motiv, poti sa iti dezvolti si mai mult cu incredere abilitatile de vindecare, avand incredere in sentimentele si ideile tale intuitive. Poti sa urmezi cursuri compatibile cu interesul tau.

Ca vindecator, trebuie sa ai mare grija de tine emotional si fizic ca sa poti sustine energia intensa pe care o consumi avand grija de altii. Urmeaza-ti intuitia cu privire la dieta potrivita, miscarea fizica si stilul de viata, dar practica si granite sanatoase cu alti oameni. Tine minte ca marii vindecatori stiu cand sa se odihneasca si cum sa fie echilibrati, nu doar dand ci si primind. Fii un model care inspira oamenii si asigura-ti longevitatea astfel in munca de vindecator.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, te rog sa ma ghidezi intuitiv si energetic pentru a putea ajuta oamenii si pe mine insumi cu orice forma de vindecare fizica, sufleteasca, emotionala. Multumesc !

