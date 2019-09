HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 21 septembrie. Leii trebuie să renunțe la emoțiile negative, Săgetătorii trebuie să termine ce au început

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 21 SEPTEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MERITA SA ASTEPTI

“Rabdarea ta va fi recompensata.”

Tu stii ce vrei si astepti de ceva timp pentru asta. Acest mesaj iti transmite ca rabdarea ta urmeaza sa primeasca recunoastere si gratificare cat de curand. O dorinta a inimii iti va fi implinita. Va fi, cel mai probabil, mult mai bine decat te-ai asteptat.

Totul se intampla doar la momentul perfect si de aceea este nevoie sa astepti. Ai avut lectii de invatat si alti oameni au trebuit sa fie si ei gata la randul lor. Acum, totul este aliniat iar tu vei vedea ca rugaciunile ti-au fost raspunse. Toata rabdarea si munca sustinuta va fi recompensata.\

Deocamdata tine-ti mintea focusata pe ce vrei si nu te gandi deloc cu frica la nimic. Daca incepe sa ti se faca frica, cere ingerilor ajutor. Ai nevoie sa iti mentii credinta treaza clipa de clipa.

Ceea ce iti doresti e ceva pentru care merita sa astepti. In loc sa te multumesti cu ceva sau cineva care este doar “suficient de bun”, tu sa stii ca meriti sa ai tot ceea ce e mai bun. Tu meriti ce e mai bun !!

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi intaresti rabdarea si credinta ca dorintele mele sunt auzite si implinite. Astept momentul perfect divin pentru care visele mele merita sa devina realitatea mea !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TRIMITE-TI DORINTA SPRE STELE

“Rosteste o dorinta si asteapta-te la ce este mai bun.”

Iata un secret pentru o viata fericita : Asteapta-te la ce e mai bun. Asta pentru ca viata iti da intotdeauna ceea ce tu te astepti sa primesti. Asadar, daca ai frici despre viitor, fricile ti se pot adeveri din cauza energiei si atentiei pe care o pui pe aceasta frica ce atrage ca un magnet spre tine oameni, situatii, intamplari ce sunt fix pe acelasi nivel de energie cu ce emiti tu. Este mult mai usor sa te simti fericit despre ce te asteapta in viitor. Poti face asta privind la stele si rostind dorinte pe care le trimiti spre ele. Ai incredere ca Universul le aude si ti le implineste (dar poate fi intr-o forma diferita sau mai buna decat te-ai astepta tu). Credinta ta este magia care face ca o dorinta sa devina realitate. Cu cat ai mai multa incredere, cu atat este mai bine pentru tine.

Poti cere lui Dumnezeu, ingerilor sa te ajute sa iti creasca credinta. Ei te ajuta sa te vindeci de frici sau dureri din trecut ca inima ta sa ramana plina doar cu iubire si fericire. Nu te ingrijora ca ai putea fi dezamagit sau ca dorinta poate nu se va implini. Acest gand poate bloca dorinta din a se implini !

Asadar, formuleaza clar o dorinta si apoi sa crezi cu tarie ca ea se va implini la momentul perfect divin si in modul perfect. Nu trebuie sa stii cum se implinesc dorintele…tot ce ai de facut este sa iti doresti si sa crezi. Apoi vocea interioara te va calauzi ce actiuni sa faci si o face prin indicii intotdeauna pozitive pe care e bine sa le recunosti si urmezi.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi intaresti credinta ca dorintele mele sunt auzite si primesc raspunsul cel mai bun pentru mine. Simt ca primesc iubirea si sustinerea voastra !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DESPRE FRATI SI SURORI

“Ca sa te intelegi cu oamenii din familia ta, vezi iubirea din ei si tot ce e mai bun in ei.”

Uneori membrii familiei plaseaza stresul unul pe celalalt, deci poti ajunge sa te simti ranit sau furios pe o sora sau un frate. In loc sa te certi cu el/ea, mai intai ia-ti un moment si gandeste-te : Poti sa vezi binele din aceasta persoana ? Poti sa te gandesti la un moment in care ai simtit ca primesti multa iubire de la el/ea ? Atunci cand gandesti si simti iubirea din legatura cu fratele sau sora ta, impreuna reusiti sa va intelegeti de minune. Cu cat mai mult ti se pare ca persoana nu poate fi iubita, cu atat are mai multa nevoie de iubire.

Cand oamenii se infurie pe cei pe care ii iubesc, o fac pentru ca nu stiu cum sa controleze un stres din viata lor. Fara sa iti dai seama versi o emotie negativa pe cineva apropiat si tu crezi ca o faci dintr-un motiv concret legat de aceasta persoana.

Adanc in inimile voastre voi va iubiti profund. Membrii de familie intotdeauna au iubire, dar uneori aceasta este ascunsa in spatele furiei. Nu se simte bine cand simti furie pentru sora sau fratele tau, chiar daca ai un bun motiv pentru furie. Poti sa ierti persoana aceasta, in numele pacii ? Poti sa fii primul care spune “Imi pare rau” sau “Te iubesc” ?

Primind acest mesaj, inerii vor sa stii ca sora ta, fratele tau chiar au nevoie de iubirea si intelegerea ta acum. Tu ai puterea sa ajuti pe oricine sa fie iubire.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa am o relatie armonioasa cu rudele mele dragi pe care le iubesc.

