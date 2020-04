Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 22 aprilie. Berbecii trebuie să fie ei însuși, Săgetătorii își ușurează viața

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI IN SIGURANTA SA FII TU INSUTI

“Pe masura ce le permiti altora sa cunoasca pe adevaratul TU, vei simti bucuria de a fi iubit pentru cine esti tu cu adevarat. ”

Acest mesaj vine la tine sa te reasigure ca este in siguranta sa fii autentic si real cu ceilalti. Te vei simti mult mai bine cand iti vei dezvalui adevaratele emotii, chiar daca altii nu le inteleg. A te tine in tine ca intr-o oala cu presiune nu este sanatos si nici eficient. Tine minte ca oamenii pot sa nu fie de acord unii cu altii si totusi sa se iubeasca intre ei, cu conditia sa trateze relatia cu respect.

Daca ai fost criticat, judecat, marginalizat pentru ca esti diferit sau gandesti diferit ca altii, te-ai putea teme sa iti dezvalui cu sinceritate cine esti tu cu adevarat (ce simti, ce gandesti, ce vrei, ce nu vrei). Arhanghelul Mihail si ingerii sai te asigura ca ei te protejeaza insa este nevoie sa te asumi si tu cu iubire de sine si curaj. Tu esti unic, creat cu un scop unic si iti vei implini acest scop unic dezvaluindu-ti unicitatea.

Ingerii pazitori te iubesc neconditionat si stiu cine esti tu de fapt, care iti sunt visele si de ce esti capabil. Cere lui Dumnezeu sa iti intareasca increderea de sine si invata sa te iubesti pe tine asa cum te iubeste Creatorul tau.

Acest mesaj este totodata si un semn pentru tine sa termini un proiect care este din inima, cum ar fi sa scrii, sa compui, sa canti sau sa muncesti la o afacere care ii ajuta si inspira pe altii. Roaga-te pentru curaj si vei fi calauzit spre oameni de incredere si de ajutor care te vor onora si iti vor sustine calatoria.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata sustinerea si protectia pe care mi-o acorzi permanent, sub care eu pot avea curajul sa ma prezint lumii si mie insumi exact asa cum sunt si sa iubesc totodata ceea ce sunt.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FII CU OCHII PE PROGRES, NU PE PERFECTIUNE

“Nu te compara cu altii si nici nu te judeca. In schimb, focuseaza-te la cat de departe ai ajuns si la cat de multe lucruri ai invatat !”

Ai primit acest mesaj ca semn ca intretii judecati perfectioniste despre tine care nu fac altceva decat sa te blocheze. Poate ca ai o frica cum ca, daca munca ta sau tu nu sunteti perfecti, nu vei primi ceea ce ai nevoie. Arhanghelul Mihail si ingerii pazitori te reasigura ca esti perfect din punct de vedere spiritual pentru ca esti facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Nu mai incerca sa fii si perfect din punct de vedere uman. Nimeni nu este perfect in sens uman, absolut toata lumea este un proiect in curs de devenire.

Acum ti se cere sa te focusezi pe tot progresul pe care l-ai facut si sa devii constient de succesul tau. Te rugam sa nu fii dur cu tine insuti si sa incetezi sa te mai judeci. Esti o persoana demna de a fi iubita, atat in interior cat si in afara ta. Daca cineva te critica, in special abuziv, tine distanta de aceasta persoana. Meriti sa fii cu oameni care te sustin, care vad tot ce faci bun, care iti vad evolutia, sunt constructivi, blanzi si incurajatori.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru puterea pe care mi-o dai sa imi vad valoarea si sa ma inconjor de oameni care ma apreciaza neconditionat.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

SUSTINERE SUPLIMENTARA

“Atitudinea ta pozitiva si deschiderea de a primi ti-au dechis o poarta spre abundenta de oportunitati si ajutor.”

Acest mesaj este un semn minunat ca primesti suport suplimentar divin pentru ca nevoile tale sa fie implinite. Acest suport poate sa ia forma abundentei, starii de bine emotionale sau eliberarii de anumite responsabilitati, dandu-ti-se mai mult timp sa te focusezi pe prioritatile tale.

Dumnezeu te-a auzit si iti raspunde la rugaciunile si dorintele tale iar asta inseamna ca poti primi intuitie sau idei noi pentru a face actiuni pozitive. Asigura-te ca faci asta, ca sa nu pierzi binecuvantarile care iti sunt oferite. Aceste actiuni ghidate divin pot include sa faci schimbari de stil de viata sanatos (cum ar fi sa faci miscare, sa mananci mai sanatos, sa dormi mai mult) ca sa iti cresti vibratia spirituala care in schimb atrage rezultate ale vietii mult mai pozitive.

Acest mesaj este totodata si o incurajare sa ceri sustinere de la Dumnezeu sau de la cei dragi sau de la un terapeut spiritual plin de compasiune sau sa fii impreuna cu oameni care te pot sustine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata sustinerea pe care mi-o dai permanent prin cai stiute si nestiute, pentru ca imi calauzesti actiunile si ma ghidezi pe drumul bun.

