HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 22 august. Fecioarele trebuie să o ia încet, Scorpionii sunt creativi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru JOI 22 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI CANAL DE ENERGIE DIVINA VINDECATOARE

“Tu esti un canal prin care vine energie divina vindecatoare. Foloseste-o !”

A-ti solicita puterea nu este acelasi lucru cu a pretinde sa o primesti. Cand pretinzi, aceasta atitudine este similara cea a unui copil prescolar care cere si cere si se teme ca nu va primi daca nu insista si nu are comportamente de manipulare. A solicita se bazeaza pe faptul ca stii cu siguranta si fara urma de echivoc ca tu esti parte din marea intelepciune si gratie a Spiritului si ai tot dreptul sa primesti ce soliciti. Tu esti un canal luminos ce poate conduce o putere spre altii cum este puterea iubirii sau puterea vindecarii prin energia vindecatoare divina. Pur si simplu, conecteaza-te la aceasta putere cu multa claritate a gandurilor. Nu te indoi niciun moment de capacitatea ta de a fi un canal conducator al acestei mari puteri divine care exista deja in tine. Conecteaza-te cu sursa divina mai mare ca sa ii permiti sa iti amplifice aceasta putere naturala. Astfel, tu esti spirit, te conectezi la spirit si trimiti spre spiritele celor din jur.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : esti un vindecator ; ai fost vindecat ; o situatie ce implica pe cineva drag beneficiaza de vindecare ; onoreaza-ti cunostintele de vindecare si abilitatile ; invata mai multe despre vindecare ; invata arte de vindecare ; incepe sau continua o practica de vindecare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi amintiti de marele dar vindecator care este in mine si de puterea mea de a fi un canal de energie divina vindecatoare spre toti cei care au nevoie de ea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FII UN OM BUN SI BLAND

“Elibereaza judecata despre tine si despre altii si focuseaza-te pe iubirea si lumina care exista in fiecare om.”

Blandetea este forta din spatele adevaratei puteri si ea vine din faptul ca te alimentezi cu cuvinte hranitoare, ganduri, intentii, fapte si tot felul de alimente de vibratie si energie ridicata. Pune-ti un scut impotriva asprimii plasand o intentie de a atrage numai lectii de viata si relatii bune si blande. Transforma asprimea in delicatete refuzand sa vezi orice altceva in afara de lumina stralucitoare ce exista in fiecare persoana si situatie. Aceasta intentie incepe cu relatia cu tine insuti. Fii foarte bland cu tine in toate modurile posibile. Fii fericit, fii bun, fii dulce si mai presus, fii onest fata de tine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : elibereaza spre divinitate vinovatia si rusinea pentru a fi vindecate si transmutate ; mentine ganduri pozitive despre tine si despre altii ; evita barfa sau vorbitul prost despre tine si despre altii ; iarta-te pe tine sau pe altcineva ; nu mai fii asa de dur cu tine sau cu altii ; elibereaza tendintele perfectioniste.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca, impreuna cu ingerii feminitatii, ma calauzesti sa fiu un om bun, bland, plin de compasiune si iubire cu mine si cu oamenii intalniti in viata mea.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

VA AVEA LOC DREPTATEA

“Aceasta situatie va fi gestionata si rezolvata intr-o maniera corecta si echitabila”

Lasa-ma sa iti sugerez o alta definitie pentru dreptate : Dreptatea are loc atunci cand toate partile implicate intr-o situatie renunta la scopurile si ambitiile lor personale, deseori din ego, in favoarea unui mai mare bine pentru intregul grup de oameni implicati in acea situatie. Acest lucru insa implica o incredere in intelepciunea intregului. Cand apar dispute, atacurile dintre oameni se bazeaza pe frici ca nu si-ar primi partea ce li se cuvine, ca ar pierde, ca ar fi nedreptatiti, tradati, inselati. Totusi, atacurile sunt amplificate de suferinta si de durerea cauzate de disputa. De ce sa nu dai drumul atasamentului de un anumit rezultat final pe care ti-l doresti si la care tii cu dintii si platesti orice pret, si in schimb sa lasi divinitatea sa te directioneze spre solutia conflictului ? Mentine o viziune ferma a unui rezultat fericit pe care il doresti si lasa bucatile de puzzle sa se aseze la locul lor intr-o maniera armonioasa asa cum o poate face doar divinitatea ce are in vedere binele tuturor, nu binele unuia in detrimentul binelui altora.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : un proces se va rezolva ; o disputa se va solutiona armonios ; vei fi tratat cu corectitudine ; tine in minte si evidenta nevoile tuturor in timpul negocierilor ; elibereaza vina si vinovatia pentru ca aceste emotii atrag un atac bazat pe pedeapsa.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma calauziti spre armonie ca efect final al oricarei dispute omenesti.

