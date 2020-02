HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 22 februarie. Taurii trebuie să se întoarcă către rugăciune, Racii așteaptă un miracol

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

HIDRATEAZA-TE INTELIGENT

Acest mesaj vine sa iti reaminteasca faptul ca starea ta de bine, sanatate si vitalitate beneficiaza mai mult daca iti cresti consumul de apa zilnica. Corpul uman este facut peste 80% din apa, deci apa din toate sursele este vitala pentru corp. Se pare ca este implicata o deshidratare care ti-a scazut nivelul de energie si ti-a creat anumite dezechilibre. Este timpul sa iti cresti portia de apa pe care o bei, tu sau o persoana draga la care te gandesti acum. Chiar si mai bine ar fi sa rostesti o rugaciune asupra apei inainte sa o bei, sa o binecuvantezi si sa o incarci prin intentia ta cu energia benefica pe care doresti sa o introduci in corp atunci cand o bei. Poti scrie pe sticla de apa cuvintele a caror energie doresti sa le consumi (iubire, prosperitate, sanatate, te iubesc, sunt fericit, merit, etc). Vibratia apei capteaza vibratia cuvintelor scrise sau rostite.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: evita consumul de substante ce contribuie la deshidratare precum sarea, alcoolul, cafeina si fructele uscate; inlocuieste apa minerala carbogazoasa cu apa plata ca sa iti mentii corpul hidratat optim; treci la consumul unei ape de calitate superioara si bine filtrate; bea mai multa apa peste zi, chiar daca nu iti este sete (de regula cand iti e sete inseamna ca deja celulele iti sunt deshidratate); fa exercitii fizice sau sauna ca sa te detoxifici prin transpiratie.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

RUGACIUNEA FUNCTIONEAZA!

Arhanghelul Mihail iti trimite acest mesaj ca sa te inspire sa iti cresti rugaciunile zilnice pentru a mentine o stare foarte buna de sanatate si vitalitate. Fa tot ceea ce simti ca sa iti cresti rugaciunile, inclusiv sa participi in comunitati care se roaga, in biserici, in temple. Roaga-te mai mult pe cont propriu si cere celor ce sunt suficient de deschisi spiritual sa fie alaturi de tine in acest demers. Sute de studii bine documentate arata puterea vindecatoare si benefica a rugaciunii si au eliminat efectul placebo. Sunt dovezi clare ca cu cat se roaga mai multi oameni pentru o cauza, cu atat mai bun rezultatul indiferent de tipul rugaciunii. Ingerii sunt alaturi de tine in timp ce te rogi iar pacea si armonia pun stapanire asupra ta si a celor implicati. Si tine minte: raspunsul pentru rugaciunea ta este de obicei mai bun si diferit decat ceea ce te asteptai.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: roaga-te cu intentie pozitiva pentru orice situatie din viata ta, fara sa te concentrezi pe aspectul negativ sau pe problema; in loc sa te ingrijorezi, mai bine spune o rugaciune; vorbeste deschis cu Dumnezeu despre fricile tale, dorintele tale si sentimentele tale; cere ajutor si apoi accepta-l cand iti este oferit.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi auzi rugaciunea despre [rosteste situatia] si ca imi raspunzi la ea in cele mai benefice moduri pentru mine si pentru cei implicati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ASCULTA DE AUTORITATEA TA INTERIOARA

Arhanghelul Mihail iti trimite acest mesaj ca sa te inspire sa te incurajeze sa iti folosesti propria ta putere si autoritate intr-o situatie ce te preocupa. Ingerii vad ca ti-ai cedat puterea altora si ti-ai ignorat sentimentele. Este timpul sa iti iei propriile decizii si sa iti rostesti adevarul propriu. Esti sustinut in aceasta experienta, esti imputernicit si ti se da curaj. Ai fost confuz in ultimul timp din cauza mai multor opinii diferite ce te-au coplesit si a sfaturilor cu privire la ce sa faci si ce sa nu faci. Acest mesaj iti reaminteste sa urmezi propriile actiuni dictate de vocea ta interioara. Tu stii cu adevarat care e cea mai buna cale de urmat de catre tine, chiar daca asta inseamna sa interactionezi cu autoritati ce te-ar putea intimida.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: ai incredere in intuitia ta; asuma-te cu adevarat; da-ti permisiunea sa faci ceea ce vrei; fa schimbarile interioare la care ai visat.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma sustii pe masura ce imi iau inapoi puterea si ascult de intuitia mea, de dorintele mele si de trairile mele.

