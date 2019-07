HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 22 iulie. Scorpionii sunt ajutați de îngerii iubirii, Peștii trebuie să aibă încredere

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru LUNI 22 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Lucrul cu energie vindecatoare

Acest mesaj inseamna ca situatia ta actuala va beneficia de energie vindecatoare pe care o poti obtine de la ingeri (cere-o !), de la un vindecator energetic calificat sau din propriile intentii si din energia proprie.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ia masuri pentru cresterea energiei si vitalitatii, de exemplu fa exercitii fizice si hraneste-te sanatos / urmeaza un curs de vindecare energetica / rezerva-ti o sedinta cu un vindecator energetic calificat / misiunea ta personala implica lucrul cu energia vindecatoare.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, multumesc ca mi-ai trimis energie vindecaotare mie si prin mine, pentru binecuvantarea mea si a tuturor celor din jurul meu. Multumesc ca m-ai pus in legatura cu vindecatori si profesori plini de iubire si cu o deosebita integritate, care imi transmit si ma invata modalitati de vindecare energetica.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Tu ai creat aceasta situatie si ai puterea de a o schimba

Acest mesaj iti reaminteste ca TU esti un creator puternic, facut dupa chipul si asemanarea Creatorului divin. Nu esti o victima pasiva ; ai dreptul si deprinderile necesare pentru a te ridica si a schimba totul in aceasta situatie sau relatie. Totusi, atat timp cat dai vina pe altii si crezi ca ei te controleaza, vei ramane blocat. Dar chemand in ajutor ingerii, apoi primind calauzirea primita, poti schimba totul ca prin minune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu mai da vina pe tine sau pe altii / scrie o lista cu actiunile pe care trebuie sa le faci, apoi fa un pas in fiecare zi / discuta deschis si cauta solutii cu alta persoana implicata in aceeasi situatie / fa chiar azi un pas sau mai multi pentru transformarea visului in realitate / fa schimbari sanatoase in viata.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca m-ai lasat sa ma sprijin pe taria ta si mi-ai amintit de propria mea putere. Te rog sa ma ajuti sa manifest si sa vindec conform vointei lui Dumnezeu, creand pace si binecuvantari pentru toti cei implicati.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Scrie despre gandurile si sentimentele tale

Acest mesaj arata ca esti dezorientat de sentimente confuze si nu esti sigur de directia in care sa te indrepti. Ingerii te ajuta sa iti cercetezi emotiile, sa desfaci straturile succesive pana ajungi la miezul launtric al adevarului. Ei te calauzesc sa scrii tot ce gandesti si simti, fara sa iti prelucrezi sau cenzurezi cuvintele. Tinerea unui jurnal iti va permite sa descoperi noi perspective despre ceea ce doresti cu adevarat. Aceasta limpezire iti va lumina pasii pe care sa ii faci in continuare.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Continua sa scrii creator, ca hobby sau ca ocupatie permanenta (cariera) / Urmeaza un curs pentru a invata arta de a scrie / Scrisul face parte din misiunea ta divina in aceasta viata / Invata o limba noua ; Alatura-te unui grup de scriitori.

Rugaciune : Iti multumesc ca m-ai ajutat sa ma conectez la creativitatea si intelepciunea daruite mie de Dumnezeu, incat sa ma pot exprima clar si sa culeg sugestii, binecuvantare si vindecare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.