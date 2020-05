Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 22 mai. Berbecii depășesc obstacole, Fecioarele au încredere în divinitate

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Depaseste obstacolele, poti depasi orice

Daca exista un blocaj in viata ta, tu ai in tine absolut toate resursele necesare nu doar sa il depasesti ci sa obtii un rezultat inaltator. Indiferent care este obstacolul, tu iti poti activa puterea interioara ca sa treci prin el si sa il lasi in urma. Daca exista un vis pe care ti-l doresti dar nu l-ai implinit inca, sa stii ca ai toate abilitatile sa dai la o parte sabotori si blocaje care te impiedica sa il traiesti. Foloseste aceste blocaje drept pietre de hotar in calea realizarilor tale si succesului in viata.

MESAJ SUPLIMENTAR: Cand un calator divin intalneste un obstacol in cale, el intelege ca exista mai multe cai pentru a-l depasi. Tot ce ai nevoie e in tine acum. Toate abilitatile ce iti sunt necesare sunt deja la tine. Daca esti blocat pe o cale, gaseste alta. Acum traiesti o perioada puternica in care sa iti dezvolti puterea interioara. Cand vei privi inapoi, vei vedea cat de multe daruri ai capatat de la viata in aceste vremuri.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii si calauzesti sa fiu constient de intreaga mea putere de a merge mai departe si a depasi orice obstacol care ma face mai puternic.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

UN TUNET indepartat spune: CURATA AERUL

O purificare dramatica, o reinnoire si o vindecare, toate au loc la mai multe nivele. Nu fii ingrijorat daca exista haos in viata ta, in acest caz este pentru binele tau. Scutura putin lucrurile ca sa nu stagnezi. Daca campul tau auric sau spatiul personal este aglomerat si necuratat, este dificil sa vina in viata ta experiente si oportunitati noi. Este timpul pentru o asemenea curatenie; da drumul vechiului, nefolositorului, expiratului. Purifica pentru a face loc la nou.

MESAJ SUPLIMENTAR: Poate ti se pare ca se simte aer de furtuna si auzi tunete indepartate in viata ta. Se poate simti ca un haos dar anunta vremuri de reinnoire. Furtuna curata praful din aer si reenergizeaza pamantul. Fii deschis la schimbare. Chiar daca nu iti place mereu, ea iti aduce bine. Energie noua curge acum in campul tau de energie. Examineaza-ti viata si vezi daca e ceva ce are nevoie sa fie curatat sau eliberat de la tie. Acum este timpul.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii prin toate schimbarile ce au loc in viata mea si sa imi aduci oportunitati pline de impliniri. Iti multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Imbratiseaza entuziasmUl. striga-ti bucuria

Opreste-te sa astepti pe marginea vietii. Ca sa iti vindeci viata si sa iti atingi obiectivele, ridica-te si asuma-ti riscuri. Rupe unele reguli batute in cuie. Striga catre divinitate cu bucurie si exuberanta. Aplauda cu incantare. Poarta-te copilareste. Nu te mai abtine. Permite minunilor sa curga prin viata ta. Ia-ti o zi libera de la munca. Sarbatoreste chiar si cele mai mici evenimente traite. Nu este vremea sa fii rezervat. Imbratiseaza fiecare aspect al vietii. Miroase florile preferate. Vremuri bune se anunta daca iti dai voie sa te abandonezi putin si sa renunti la control.

MESAJ SUPLIMENTAR: Poate crezi ca fericirea vine doar dupa ce ai ajuns la destinatie. Totusi, calatorul sacru aflat sub protectia arhanghelului Mihail asa cum esti si tu stie ca modul cel mai rapid de a-si implini visele este sa fie fericit in momentul prezent. Nu trebuie sa astept sa experimentezi bucuria. Entuziasmul tau pentru ceea ce deja ai in viata este cel ce va activa tot ceea ce vrei. Fara entuziasm, ceva din tine doarme. Trebuie sa te trezesti mai intai si apoi relatiile iti vor inflori, sanatatea va fi vibranta si conexiunea cu Creatorul se adanceste.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii pe masura ce invat cum sa traiesc constant in starea de entuziasm si iti multumesc pentru binecuvantarile pe care le scoti in calea vietii mele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.