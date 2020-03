HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 22 martie. Berbecii sunt o inspirație pentru ceilalți, Săgetătorii trebuie să-și extindă viziunea

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

LIDER INTELEPT: ESTI INSPIRATIE PENTRU ALTII

Tu esti un conducator fie ca esti constient de asta fie ca nu; tu porti in tine o intelepciune si o lumina radianta care ii inspira pe altii. Chiar daca nu iti dai seama mereu de profunzimea intelepciunii din tine, ea creste ori de cate ori faci cate un salt de credinta. Acum este un moment in care sa iti asumi puterea si rolul de lider. Esti gata. Apuca fraiele. Ia decizii. Este in regula sa nu fii 100% sigur insa ia oricum decizii. Asta face un lider.

MESAJ SUPLIMENTAR: De-a lungul unei calatorii, este usor iti dai seama care sunt liderii. Ei au o gratie interna si o tarie care straluceste din interior. Altii merg pe drumuri pe care liderii le-au creat. Liderul intelept tine sus flacara ca sa fie ca o torta pentru altii in noapte. Dar liderul asculta si el de bataia propriei sale tobe. Prinde fraiele vietii asa cum simti tu. Nu le lasa la buna dispozitie a altora, in detrimentul propriilor tale nevoi. Un lider nu face asta. Traieste fara regrete.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa ma indrumi si sustii sa imi vad, recunosc si asum rolul de lider atunci cand este cazul si momentul in calatoria mea. Iti multumesc!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

BUCURA-TE DE CALATORIE

Nu trebuie intotdeauna sa stii incotro te indrepti. Accepta faptul ca uneori calea vietii este intortocheata si surprinzatoare. Totusi, sa stii ca esti intotdeauna exact unde trebuie sa fii, chiar daca nu iti pare asa. Fii prezent in calatoria ta. Imbratiseaza tot ceea ce intalnesti pe cale. Este totul pentru binele tau cel mai inalt. Accepta ceea ce este. Aceasta este cheia pentru puterea ta interioara.

MESAJ SUPLIMENTAR: Cand calatoresti pe calea vietii, trebuie sa fii cat mai mult in momentul prezent. Pentru calator totul este nou, el nu se gandeste la trecut si nu pierde timpul cu ganduri pentru viitor. Uneori este dificil sa accepte tot ce apare pe carare, in special daca aceasta se suceste in directii neasteptate. Este insa un act de curaj si credinta sa accepti ceea ce este fara judecata si sa continui sa mergi. Ai incredere ca exista un plan pentru viata ta si ca acesta se deruleaza perfect. Ai credinta ca esti pe drumul ce iti este menit. A accepta ceea ce este nu inseamna sa nu lucrezi pentru schimbari. Acest mesaj iti sugereaza ca orice experienta te sustine pentru binele tau cel mai mare si pentru evolutia ta spirituala. Daca este ceva ce nu accepti, incepe sa accepti mai intai faptul ca nu accepti. A permite este cheia pentru o cale plina de impliniri.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog sa imi aduci bucuria de a ma bucura de fiecare clipa a prezentului, indiferent ce a fost si indiferent ce va fi, astfel imi exprim recunostinta pentru viata. Iti multumesc!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PASESTE IN MINUNILE UNIVERSULUI

Traiesti intr-un Univers fascinant si plin de minuni. Tu esti o creatie extraordinar de frumoasa. Fa-ti timp sa vezi si sa pretuiesti miracolele vietii oriunde te duci pentru ca asta iti transforma viata. Exista si in tine o frumusete remarcabila. Simplul fapt de a constientiza iti permite sa o accesezi si mai mult. Timpul pe care ti-l dedici sa creezi frumusete in casa ta si in viata ta va aduce mereu recompense concrete. Expresia “paseste in frumusete” inseamna sa onorezi toate ciclurile vietii si sa experimentezi comuniunea sacra cu Creatorul prin absolut tot ce vezi si traiesti, inclusiv prin tine.

MESAJ SUPLIMENTAR: Exista intotdeauna frumusete in tine si in jurul tau. Calatorul sacru aflat pe calea vietii sale cauta in mod constant si imbratiseaza maiestuosul Univers sub toate formele sale. Poti sa il auzi in cantecul unei pasari dimineata.

Poti sa il mirosi in aroma unei paini proaspat coapte si poti sa il vezi in felul in care norii trec pe cer. Cu cat cauti mai mult frumusetea, cu atat ea te va gasi si tu o vei gasi in viata ta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sprijini sa vad tot frumosul din viata mea si a intregului Univers si pentru ca ma ajuti sa am si eu parte de minunile acestei lumi.

