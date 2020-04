Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 23 aprilie. Leii comunică sănătos, Capricornii sunt protejați

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IERTARE – A GRESI ESTE UMAN, A IERTA ESTE DIVIN

Arhanghelul Mihail iti intelege durerea emotionala trecuta si prezenta. Iertarea acordata tie insuti si altora iti va aduce libertate si serenitate.

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic de catre Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Iertarea inseamna sa renunti la sentimente dureroase si sa le dai drumul complet. Cand te gandesti ca tu esti amintirile tale, tu devii victima amintirilor tale. Clipa in care accepti amintirea ca parte din trecut, doar ca o experienta de invatare si reusesti sa te ierti pentru ca ai avut acea experienta dar si persoana / persoanele implicate in experienta si care au avut un impact asupra ta, atunci poti merge mai departe cu viata ta reamintindu-ti cine esti cu adevarat. Nu este acelasi lucru cu a fi de acord cu comportamentul sau cu a continua relatii cu acele persoane. Furia veche, frica si resentimentul sunt greutati care iti incetinesc ritmul vietii si te secatuiesc de energie vitala. Arhanghelul Mihail te va asista in procesul de iertare sustinandu-te si curatandu-ti emotiile asociate, dar atunci cand vei cere asta. Primul pas al iertarii este sa fii dispus sa ierti. Iertarea inseamna sa iti eliberezi spiritul si sa iti imbratisezi potentialul nelimitat, pentru a cea noi experiente de vibratie ridicata alaturi de cine simte inima ta bucurie. Marea intelepciune va veni din a-ti infrunta suferinta fara judecata neiertarii. A gresi este omeneste, a ierta este divin!

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nu ai de ce sa te invinovatesti, nu ai gresit cu nimic / lucrurile nu sunt ceea ce par a fi / ai mostenit un tipar de gandire pe care trebuie sa il dai la o parte / un aspect legal se rezolva / o nedreptate se indreapta / auzi vesti de la cineva dupa o lunga tacere / o datorie karmica curatata.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca imi reamintesti ca eu sunt iertare. Sunt dispus sa ma eliberez din trecut cu ajutorul Tau. Sunt dispus sa ii iert pe toti cei care m-au ranit vreodata si ma iert pe mine pentru ca mi-am facut rau sau am facut altora rau. Eu stiu ca evenimentele din trecut au fost acolo ca sa ma ajute sa evoluez spiritual. Iti sunt recunoscator ca ma ajuti sa vad toata intelepciunea castigata din aceste experiente. Acum dau drumul si devin liber. Ma iert. Iert. Multumesc.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PROTECTIA CASEI – CASA TA ESTE TEMPLUL SI CASTELUL TAU

Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri stau ca un cerc de gardieni in preajma casei tale zi si noapte.

Scutul iti este oferit simbolic de Arhanghelul Mihail ca un instrument puternic de protectie. Arhanghelul Mihail a auzit cerintele tale de nevoie de protectie din partea Lui pentru casa ta, locuitorii ei, animalele de companie. Arhanghelul Mihail sta in jurul casei tale, la intrare, la ferestre, in special noaptea si atunci cand nu esti acasa. Vizualizeaza-l pe Arhanghelul Mihail cum sta la usa de la intrare si cum un inger al Sau este la fiecare alta usa a casei si la fiecare fereastra, apoi mergi la culcare linistit sau in treburile zilei! Ingerii sunt atrasi natural spre locuri de iubire si frumos asa ca este important sa mentii o energie ridicata in casa prin curatenie regulata si curatarea energetica a casei (cu uleiuri esentiale pure, cu lemn sacru samanic Palosanto, cu sare pusa la colturile fiecare camere, cu aerisit in fiecare zi). Arhanghelul Mihail rezoneaza si cu vibratia inalta a sunetelor vindecatoare cum ar fi a bolurilor cantatoare sau al aromei de salvie. Salvia este o planta considerata sacra de samani iar Arhanghelul Mihail se conecteaza rapid la aceasta aroma pentru a curata energiile negative si dense din casa si din orice spatiu precum birou, afacere sau masina. Purificarea regulata a atmosferei din casa mentine energiile la vibratie ridicata. Poti mentine o vibratie ridicata a iubirii in casa si prin crearea unui altar pentru ingeri, cu figuri de ingeri, flori, o lumanare parfumata, icoane si alte simboluri ce reprezinta ingerii precum aripi aparute in calea ta (si care desigur sunt trimise de ingeri).

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: casa noua / familie fericita / ocazie frumoasa de reunire a familiei / un nou membru de familie / un nou copil / renovari de sicces / imbunatatiri in spatiul unde stai / decorari minunate care aduc stare de bine / feng shui pentru casa sau pentru afaceri.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma faci sa ma simt in siguranta in casa mea. Ma simt ghidat, protejat si calauzit de Tine si de ingerii Tai. Sunt inconjurat de oameni iubitori, ingeri pe pamant. Traiesc intr-o casa care imi hraneste sufletul si ma umple de pace. Iti multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IERTARE – A GRESI ESTE UMAN, A IERTA ESTE DIVIN

Arhanghelul Mihail iti intelege durerea emotionala trecuta si prezenta. Iertarea acordata tie insuti si altora iti va aduce libertate si serenitate.

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic de catre Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Iertarea inseamna sa renunti la sentimente dureroase si sa le dai drumul complet. Cand te gandesti ca tu esti amintirile tale, tu devii victima amintirilor tale. Clipa in care accepti amintirea ca parte din trecut, doar ca o experienta de invatare si reusesti sa te ierti pentru ca ai avut acea experienta dar si persoana / persoanele implicate in experienta si care au avut un impact asupra ta, atunci poti merge mai departe cu viata ta reamintindu-ti cine esti cu adevarat. Nu este acelasi lucru cu a fi de acord cu comportamentul sau cu a continua relatii cu acele persoane. Furia veche, frica si resentimentul sunt greutati care iti incetinesc ritmul vietii si te secatuiesc de energie vitala. Arhanghelul Mihail te va asista in procesul de iertare sustinandu-te si curatandu-ti emotiile asociate, dar atunci cand vei cere asta. Primul pas al iertarii este sa fii dispus sa ierti. Iertarea inseamna sa iti eliberezi spiritul si sa iti imbratisezi potentialul nelimitat, pentru a cea noi experiente de vibratie ridicata alaturi de cine simte inima ta bucurie. Marea intelepciune va veni din a-ti infrunta suferinta fara judecata neiertarii. A gresi este omeneste, a ierta este divin!

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: nu ai de ce sa te invinovatesti, nu ai gresit cu nimic / lucrurile nu sunt ceea ce par a fi / ai mostenit un tipar de gandire pe care trebuie sa il dai la o parte / un aspect legal se rezolva / o nedreptate se indreapta / auzi vesti de la cineva dupa o lunga tacere / o datorie karmica curatata.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca imi reamintesti ca eu sunt iertare. Sunt dispus sa ma eliberez din trecut cu ajutorul Tau. Sunt dispus sa ii iert pe toti cei care m-au ranit vreodata si ma iert pe mine pentru ca mi-am facut rau sau am facut altora rau. Eu stiu ca evenimentele din trecut au fost acolo ca sa ma ajute sa evoluez spiritual. Iti sunt recunoscator ca ma ajuti sa vad toata intelepciunea castigata din aceste experiente. Acum dau drumul si devin liber. Ma iert. Iert. Multumesc.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO.