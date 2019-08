HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 23 august. Gemenii fac un nou pas spre iubire, Balanțele sunt pesimiste

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 23 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII ALERT, PRIMESTI MESAJE DIVINE, INTUITIA ESTE CRESCUTA

“Fii extrem de atent la cunoasterea ta interioara si la intuitia ta pentru ca sunt de foarte mare valoare”

Esti deja o fiinta foarte intuitiva iar acest mesaj iti arata ca intuitia iti este dusa la noi niveluri. Fii extrem de atent, alert si “pe faza” la descarcarile divine pe care le recunosti dupa sentimentele puternice, dupa ce realizezi clar ca stii ceea ce stii fara urma de indoiala, dupa viziuni, vise si semne. Tine-ti mintea limpede si neocupata pentru a-ti simti intuitiile. In plus fata de a observa, ai incredere in sentimente si in acea stare in care iti este clar ca stii adevarul cu privire la ce inseamna un anumit mesaj. Egoul doreste mereu sa se indoiasca de mesajele inspiratiei, dar nu iti ignora sau suprascrie prima impresie cu alte opinii ale mintii. Nu vremuri pentru logica ci pentru intuitie. Totul va capata sens curand.

Acest mesaj mai semnifica si faptul ca esti foarte sensibil la fazele lunare, in special la Luna plina. Ti se sugereaza sa iti faci programul mai usor in perioada Lunilor pline.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi cureti campul energetic ca sa primesc semnalele divine de mare folosinta pentru mine. Multumesc pentru mesajele de lumina primite.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

PRIMESTI AJUTOR SA VEZI LECTIILE DE VIATA DINTR-O SITUATIE

“Te poti elibera de tipare repetitive negative prin rugaciunea de a sti ce lectie si binecuvantare contin acestea pentru tine.”

Acest mesaj este o reasigurare ca provocarile pe care le experimentezi iti aduc lectii de viata valoroase care te invata noi lucruri despre tine. Situatiile care te deranjeaza nu sunt “teste” – ele sunt experiente care ne ajuta sa invatam adevarurile despre noi si despre altii.

Daca continui sa traiesti situatii repetitive ce se incadreaza intr-un sablon, cheia de a te elibera de aceste cicluri negative este sa intelegi ce lectie iti ofera ele. De exemplu, o serie de relatii negative poate fi o oportunitate pentru tine sa iti vezi nivelul de respect de sine. Atragi si te implici in relatii de acest tip din cauza credintei ca tu nu poti avea parteneriate sanatoase ? Ai de lucrat sa iti schimbi aceste credinte cu unele noi care reflecta adevarul, anume ca esti dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu si meriti cele mai frumoase parteneriate ! Asemenea constientizari si revelatii similare pot vindeca tipare negative ce tin de cariera, sanatate, mancare, bani si alte domenii.

Cere-i lui Dumnezeru sa iti releve care este lectia din spate dintr-o situatie ce te supara acum. Fii deschis sa vezi rolul pe care l-ai jucat in a accepta si duce mai departe aceste tipare. Intentia nu este sa dai vina pe tine ci sa iti asumi responsabilitatea pentru partea ta de creatie, ca un mod de imputernicire sa vezi tiparul si sa nu ii mai permiti sa continue…. cu ajutorul lui Dumnezeu, desigur.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi vad si eliberez tiparele negative si sa traiesc o viata mai usoara si libera care sa reprezinte adevarul din mine cel de acum.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

UN NOU PAS IN IUBIRE

“O viata romantica noua sau reinnoita este pregatita acum pentru tine”

Inima ta este pregatita pentru a iubi profund si acest mesaj valideaza faptul ca Universul ti-a auzit si primit rugaciunile si intentiile pentru o viata mai intensa romantica. Arhanghelul Mihail iti transmite ca energii inocente, jucause si tineresti se indreapta spre tine, deci cufunda-te in aceasta stare inclusiv cu actualul tau partener. Daca esti singur si cauti pereche, mesajul este semn al unei noi etape de curtare, de flirt, de indragostit la prima vedere si de bucuria adusa de o noua iubire.

Este totodata si un mesaj pentru tine sa te reindragostesti de propria ta viata si sa apreciezi si valorizezi viata ta cu tot ce e in ea. Focuseaza-te pe binecuvantarile pe care le ai si te vei recupla la energia iubirii din care este facut orice om. Rugaciunile de recunostinta te ajuta foarte mult sa apreciezi acest cadou uluitor pe care Dumnezeu ti l-a incredintat : viata ta.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru iubire. Iubesc viata, iubesc oamenii din ea, iubesc darurile divine, te iubesc pe tine si toti ingerii si ghizii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.