HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii, 23 ianuarie 2019. Berbecii trebuie să fie autentici, Gemenii să creadă în ei

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 23 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice! Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII AUTENTIC SI LASA FRUMUSETEA NATURALA SA SE VADA

“Fii tu insuti pentru ca Dumnezeu te-a facut o persoana atractiva in mod natural si demna de a primi iubire.”

Primesti acest mesaj ca sa te simti confortabil si fericit cu tine fix asa cum esti in mod natural si autentic. Poate ca ai incercat sa te conformezi asteptarilor si cererilor altora si te-ai ratacit de tine insuti undeva pe drum. Neascultandu-ti propriile dorinte si nevoi si transformandu-te in cineva care doreste sa corespunda altora, te-ai abadonat pe tine insuti. Dar gata. Acum este timpul sa fii TU – o fiinta uluitoare si minunata, asa cum te-a creat Dumnezeu.

Asta poate sa implice sa vorbesti mai autentic din inima si sa lasi oamenii sa stie adevaratele tale ganduri si trairi. Ti se recomanda sa te detasezi de felul de a fi de a face oamenilor placere sau de a te tot ingrijora daca primesti sau nu aprobarea altora.

Esti calauzit sa fii mai real si in infatisarea ta fizica, cum ar fi sa renunti la ce este artificial precum unghii false sau gene false. Este un semn sa iti imbratisezi si iubesti propriul sine autentic exact asa cum este.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma iubesti asa cum sunt, pentru ca ma incurajezi sa ma descopar si eu exact asa cum sunt, sa ma accept, sa ma iubesc si sa ma onorez.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FII ALERT, PRIMESTI MESAJE DIVINE, INTUITIA ESTE CRESCUTA

“Fii extrem de atent la cunoasterea ta interioara si la intuitia ta pentru ca sunt de foarte mare valoare”

Esti deja o fiinta foarte intuitiva iar acest mesaj iti arata ca intuitia iti este dusa la noi niveluri. Fii extrem de atent, alert si “pe faza” la descarcarile divine pe care le recunosti dupa sentimentele puternice, dupa ce realizezi clar ca stii ceea ce stii fara urma de indoiala, dupa viziuni, vise si semne. Tine-ti mintea limpede si neocupata pentru a-ti simti intuitiile. In plus fata de a observa, ai incredere in sentimente si in acea stare in care iti este clar ca stii adevarul cu privire la ce inseamna un anumit mesaj. Egoul doreste mereu sa se indoiasca de mesajele inspiratiei, dar nu iti ignora sau suprascrie prima impresie cu alte opinii ale mintii. Nu vremuri pentru logica ci pentru intuitie. Totul va capata sens curand.

Acest mesaj mai semnifica si faptul ca esti foarte sensibil la fazele lunare, in special la Luna plina. Ti se sugereaza sa iti faci programul mai usor in perioada Lunilor pline.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi cureti campul energetic ca sa primesc semnalele divine de mare folosinta pentru mine. Multumesc pentru mesajele de lumina primite.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CREDE IN TINE PRIN INCREDEREA TA IN DUMNEZEU

“Crede in tine crezand in Dumnezeu ca lucreaza prin tine.”

Te-ai indoit cumva de tine, suflet drag ? Acest mesaj este o reasigurare ca Dumnezeu este in tine si lucreaza prin tine. Ai incredere in abilitatea nelimitata a lui Dumnezeu sa rezolve si sa vindece orice si pe oricine (cat timp liberul arbitru al altora este aliniat cu vointa lui Dumnezeu). Roaga-te ca vointa ta sa fie aliniata cu a lui Dumnezeu si vei fi o forta divina de neoprit. Muta-te din modulul de ingrjorare despre tine – daca poti, daca stii, daca esti in stare – in cel in care ai incredere ca Dumnezeu care lucreaza prin tine poate face orice.

Acest mesaj este un semn ca esti in siguranta si protejat pe masura ce urmezi ghidarea interioara si faci schimbari pozitive. Continua sa verifici cu Dumnezeu fiecare pas pe drum si vei experimenta o cale rapida spre implinirea deplina.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti ca Dumnezeu lucreaza prin mine si pentru ca astfel imi cresc increderea in mine si in capacitatea mea de a fi aliniat cu divinul.

