Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 23 mai. Gemenii vindecă prin iubire, Leii descoperă propriul adevăr

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

SIMPLITATE

“Pune-ti energia in lucrurile de baza si da drumul excesului.”

Acest mesaj de la Arhanghelul Mihail iti transmite ca lucrurile au devenit cam complexe pentru tine in ultimul timp. Este timpul sa faci un pas in spate si sa te focusezi pe ceea ce stii cu siguranta. De exemplu, ce vrei cu adevarat? Ce stii sigur ca nu vrei? Acestea sunt lucruri de baza care te ajuta sa iti raspunzi la marile intrebari de mai tarziu. Ai mai primit acest mesaj pentru ca exista o nevoie sa faci curatenie intr-un anumit sector din viata ta – fie ca e vorba de camera ta, de un dulap sau de o relatie toxica si plina de lucruri nepotrivite pentru tine. Atunci cand cureti spatiul din preajma ta, mintea se simte mai clara si focusata. Si nivelul de energie iti creste.

Mesajul mai inseamna si ca incerci prea tare la un proiect. Trebuie sa iti pui energia la lucrurile de baza din el iar restul vine de la sine asa cum trebuie sa vina.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma calauzesti sa ma eliberez de ceea ce ma ingreuneaza si ma complica, ca drumul sa imi curga usor, lin si cu satisfactii.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ADEVARUL

“Da, ceea ce intrebi este adevarul.”

Acest mesaj de la Arhanghelul Mihail doreste sa iti arate ca ai dreptate in ceea ce intuiesti si gandesti despre o anumita situatie. Tu stii adanc in tine deja raspunsul, chiar daca este doar in inima ta si mai ai dubii asupra sa. Ia o clipa pentru a simti ce are de spus corpul tau despre situatie. Si corpul stie adevarul si va incerca sa iti spuna daca te opresti si asculti. Poti auzi deasemenea adevarul si de la ingeri. Inchide ochii, respira adanc si in linite pune o intrebare. Apoi asculta cuvintele care iti vin in minte. Ingerii intotdeauna iti spun adevarul. Ei folosesc cuvinte si sentimente de iubire si caldura chiar daca spun ceva ce nu vrei sa auzi, cum ar fi sa faci o schimbare de viata pentru care nu te simti pregatit.

Acest mesaj iti cere totodata sa rostesti adevarul altora. Cat timp vorbesti precum ingerii, bland, din inima dar adevar, este cel mai bine sa fii onest cu oricine. Daca te temi sa spui adevarul, cere Arhanghelului Mihail sa iti dea curaj si protectie. El te ajuta sa stii exact ce sa spui pentru ca toti sa beneficieze.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc ca ma inveti sa imi recunosc adevarul din suflet, corp si minte si sa il rostesc cu blandete si iubire pentru binele meu si al tuturor implicati.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IUBIREA TA VINDECA ORICE

“Puterea iubirii tale ii influenteaza pe oamenii frica, furia sau agresivitatea altora din jur.”

Oamenii care sunt furiosi sunt de fapt foarte tematori de multe aspecte si se manifesta cu furie si agresivitate ca sa isi acopere aceasta frica. Asadar, atunci cand intalnesti pe cineva care actioneaza ca un agresor si te intimideaza, tine minte ca de fapt acestei persoane ii este, pur si simplu, frica. Daca tu reactionezi cu furie impotriva sa, ii vei spori frica. Poti sa vindeci aceasta furie cu gandurile tale de iubire. Vezi bunatatea din fiecare om, inclusiv din tine. nu uita ca de fapt fiecare om vrea sa fie fericit. Nimanui nu ii place sa fie un agresor sau sa simta furie. Acest tip de oameni sunt foarte singuri in interiorul lor pentru ca furia lor ii impinge pe ceilalti departe de ei. Asadar, poti ajuta fiind un om bun si bland cu astfel de oameni si sa nu iei nimic personal din ce zic sau fac ei.

Ti se recomanda prin acest mesaj si sa fii bland cu tine si sa iti asculti vocea interioara care iti spune cum sa te mentii in siguranta. Cheama ingerii, in special pe Arhanghelul Mihail, sa te protejeze ori de cate ori simti teama. Si sa stii ca cel mai bun protector este iubirea pentru ca vocea ta interioara te ajuta sa stii ca iubirea e in fiecare om deci nu ai de ce sa te temi. Ea te va mentine puternic, indiferent ce ar fi.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca umpli de iubire, ma inconjori cu mantia iubirii si imi dai sa respir iubire la tot pasul. Iubirea mea vindeca orice si gaseste solutii pentru orice.

