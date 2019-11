HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 23 noiembrie. Balanțele trec printr-o transformare, Peștii trebuie să fie în pace cu ei înșiși

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 23 NOIEMBRIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FRUMOSUL DIN TINE VREA SA SE EXPRIME

“Trezeste zeita energiei feminine din tine prin dans, ingrijire de sine si prin aprecierea divinitatii tale.”

Permite-i inteligentei interne feminine ce exista in fiecare persoana, indiferent de sex, precum si frumusetii tale dinamice sa tasneasca la suprafata. Onoreaza si pretuieste-i puterea si semnificatia pe care o aduce vietii tale. Indiferent daca sufletul tau locuieste in corp de femeie sau de barbat, tu ai in tine feminitatea ce te ingrijeste, si te ghideaza prin intuitia ta. Acum este timpul sa devii constient de existenta ei, sa ai grija de tine prin ghidarea ei si sa iti sarbatoresti unicitatea si ce fiinta magnifica esti.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: echilibreaza-ti energia masculina cu mai multa energie feminina ; fa pasi concreti ca sa iti vindeci sexualitatea ; bucura-te de faptul ca esti femeie ; daca esti barbat, onoreaza femeile din viata ta cu apreciere, respect, iubire ; in relatii, permite partii mai blande din tine sa iasa prima la inaintare ; nu iti ascunde feminitatea, in caz ca esti femeie (imbraca-te intr-un mod mai feminin)

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma sustineti sa imi echilibrez energia masculina cu cea feminina, asa cum ziua si noaptea sunt in echilibru, pentru a inflori, a ma ingriji, iubi si onora toate formele de manifestare a femininului in aceasta lume.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SUNTEM GARDIENI PENTRU TINE

“Tu si cei iubiti sunteti in siguranta si protejati spiritual.”

Ca si mine, si tu ai o misiune sacra sa imprastii lumina si iubirea. Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi facut dintr-o pozitie de tensiune sau ingrijorare. In schimb, esenta blanda a unei inimi vesele si a unui ras cu suflet usor seteaza puterea miscarilor tale. De ce ar exista orice tensiune in mintea si in sistemul tau decat daca ai crede ca ai fi cumva in nesiguranta ? Si cum ai putea fi in nesiguranta cand ai chemat razboinicii spirituali sa aiba grija de tine ? Rugaciunile tale au activat protectia nelimitata din Ceruri. Asa ca, usureaza-ti mintea de toate grijile si preocuparile si concentreaza-te in schimb pe misiunea ta sacra divina.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj : ingerii si ghizii spirituali au grija de tine si de familia ta ; viitorul tau este sigur si stabil ; toate nevoile iti sunt implinite si intotdeauna vor fi ; tot ce a fost mai rau a ramas in spate.

Rugaciune : Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru protectie si siguranta si pentru toate acele semne pe care mi le dati ca sa ma simt cu adevarat iubit, protejat si calauzit.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

TU STII PREA BINE ADEVARUL TAU

“Tu stii ce ai de facut. Ai incredere in intelepciunea ta interioara si urmeaza actiunea cea mai potrivita fara intarziere.”

Arhanghelul Mihail iti transmite prin acest mesaj ca este fericit sa te asiste. Totusi, cel mai incantat vei fi atunci cand mai intai iti consulti intelepciunea interioara. El se asigura ca aceasta situatie este deja rezolvata pentru binele tau divin cel mai inalt si ca tu ai acces la toata intelepciunea pe care Universul o pune la dispozitie. Pentru a accesa aceasta intelepciune superioara, trebuie mai intai sa iti linistesti mintea. Inchide ochii si observa-ti gandurile si sentimentele care apar in constiinta ta. Daca doresti, ii poti cere sa iti dea un semnal daca ai auzit corect intelepciunea interioara. Dar ai incredere, asta e cel mai important! Esti asigurat ca vei intui corect mesajul intelepciunii universale pentru tine iar tu si cei dragi tie veti primi vesti si intamplari foarte bune.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: opreste-te din a tot amana ; opreste-te din a-ti da puterea altora ; ai incredere in instinctul tau ; nu te mai tot indoi de tine si de alegerile si deciziile tale ; ai dreptate ; observa ideile repetitive si actioneaza conform lor.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi transmiteti incredere in intuitia mea, pentru ca ma sustineti in procesul recunoasterii si urmarii indicatiilor sinelui meu divin care salasluieste in inima mea.

