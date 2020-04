Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 24 aprilie. Berbecii primesc ajutor divin, Capricornii se simt recunoscători

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AJUTOR DE LA FECIOARA MARIA

Binecuvantata Fecioara Maria te ajuta in misiunea ta divina in aceasta viata.

Acest mesaj semnaleaza influenta pozitiva pe care o are in viata ta Fecioara Maria. Ea simbolizeaza puritatea, devotamentul, miracolele, credinta si grija fata de copii. Cel mai probabil, primesti acest mesaj pentru ca misiunea ta de viata implica intr-o forma sau alta copiii – ai tai sau ai altora. Poate fi vorba de statutul de parinte sau a fi invatator, profesor, pediatru, neonatolog, psiholog, scriitor, artist sau inventator ce ajuta copiii.

Ai primit acest mesaj si ca sa fii apropiat mai mult de Fecioara Maria care binecuvanteaza viata tuturor celor care o cheama. Fecioara Maria, ca si toti arhanghelii, este atotcuprinzatoare, fara limita in timp si spatiu si iubeste neconditionat si egal pe toata lumea. Cheam-o dupa nume, spune-i despre ceea ce simti si cere-i sa te ajute … iar Fecioara va fi intotdeauna acolo pentru tine cu cea mai dulce iubire pe care ai simtit-o vreodata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, dragi ghizi spirituali, multumesc pentru ca ma conectati cu cea mai dulce iubire posibila de la Fecioara Maria, alaturi de care orice bun este posibil in viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

RETRAGE-TE

Ca sa tii distragerile la o parte, petrece timp in liniste doar cu tine ca sa te poti focusa pe prioritatile tale.

Ai nevoie de timp in solitudine ca sa te odihnesti, sa reflectezi si sa te reimprospatezi. Nu este un gest egoist din partea ta – este ceva necesar acum. Iisus a creat nevoia de retragere ca un act de grija si respect de sine ce i-a intarit abilitatea de a putea avea grija de ceilalti. Si asa este si in cazul tau. Chiar daca tu crezi ca nu ai timpul sau banii de a te duce undeva departe de lumea dezlantuita si agitata, acest mesaj iti transmite ca, daca tu iti setezi aceasta intentie, totul se va alinia si va fi posibil.

Gandeste-te la aceasta retragere ca la o investitie care va aduce rezultate miraculoase urmare a energiei reimprospatate, a entuziasmului si a inspiratiei. Priveste ca nu e vorba de timp petrecut departe de altii, ci de timp petrecut impreuna cu tine si de pe urma caruia ceilalti vor beneficia cu prisosinta pentru ca vei reveni un nou TU. Da drumul la tot ce te tine legat si da-ti voie sa fii cu tine insuti.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, dragii mei ghizi spirituali, va multumesc pentru ca ma calauziti si sustineti sa petrec timp cu mine, cu inima usoara si cu intentia de a ma umple de energie si inspiratie divina pentru viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CERE CEEA CE VREI

Comunicarea clara cu tine, cu Dumnezeu si cu altii te ajuta sa eviti neintelegeri si accelereaza procesul de a primi raspuns pentru rugaciunile tale.

Acest mesaj vine la tine intrucat Dumnezeu, Arhanghelul Mihail si Arhanghelul Gabriel si ingerii tai cunosc dorinta inimii tale, totusi iti respecta liberul arbitru si alegerile propriei vointe. Divinitatea te asteapta sa ai claritate cu privire la dorintele tale si sa le ceri sa fii implinit(a). Din cauza fricilor, poti fi reticent(a) sa nu faci cumva alegeri gresite. Totusi, a ramane blocat(a) in indecizii este o decizie pe care faci, ca viata sa ramana exact asa cum este, chiar daca sunt anumite probleme si neimpliniri in ea.

A cere ceea ce vrei inseamna sa iti asumi un risc si sa crezi in abilitatea ta de a fi capabil sa ajungi unde iti doresti si sa ii inspiri si pe altii pe parcurs. La rugaciunea ta, poti adauga “aceasta sau altceva mai bun, Doamne Dumnezeule” ca un mod de a te asigura ca nu ai cerut pentru prea putin. Pana la urma, dorinta lui Dumnezeu este ca toti copiii Sai sa fie un buna grija.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma calauziti sa imi recunosc adevaratele dorinte si sa am puterea de a le cere cu credinta ca merit sa primesc de la Tatal meu ceresc orice.

