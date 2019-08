HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 24 august. Peștii trebuie să-și aprecieze propriile talente, Berbecii trebuie să dea drumul la egou

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 24 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

HOROSCOP. Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DA DRUMUL EGOULUI!

O lectie majora in aceasta scoala de a fi om pe Pamant este sa inveti sa separi personalitatea egoului de adevarata ta fiinta. In realitatea plina de iluzii a acestei lumi fizice, constiinta Sinelui tau inalt – care are de-a face numai cu INTREGUL – este filtrat prin mintea si creierul man si prin gandurile ce incep cu “Eu”. Omul se identifica pe sine prin corpul in care se afla, in mediul din jur, in obiectele materiale cumparate si in felul in care este perceput de altii. Fiecare gand emotional este vazut din punctul de vedere propriu, deci al egoului. Ghizii tai si Sinele tau inalt au ales aceasta dimensiune pamanteasca pentru ca tu sa simti cum este sa experimentezi iubirea si compasiunea in timp ce ai emotii de izolare si deconectare. Aceasta uriasa separare dintre ego si sinele tau adevarat este cauza starii de tristete si necaz aici pe pamant. Daca primesti acest mesaj, ghizii tai vor sa iti reaminteasca ca obiectivul tau principal de viata este sa vezi totul ca parte din tine. Cand tu te poti deschide spre ce se intampla in afara egoului, esti capabil sa vezi perspectiva mai mare a vietii tale si abia atunci ai parte de valuri noi de bucurie si implinire.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti ca nu sunt singur, izolat, deconectat, separat, ca sunt parte din Marele Intreg si ca tot ce este in jurul meu este in stransa conexiune cu intreaga mea fiinta. Iti multumesc pentru aceasta calauzire valoroasa!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TRAIESTE IN STARE DE BUCURIE

Emotia de a fi fericit este ca un far ce te cheama sa ii urmezi lumina. Daca primesti acest mesaj, Arhanghelul Mihail si ingerii iti recomanda sa te gandesti la expresia “Daca se simte bine, fa-o!”. Reactiile fizice din corp pe care le simti atunci cand faci ceva ce te face bucuros sunt ca indicatoare de la ghizii tai spirituali ce iti indica directia buna. Fie ca esti constient de asta fie ca nu, daca iti urmezi starea de bucurie vei invata lectii unice si pretioase de viata. Gandeste-te la senzatiile de implinire si satisfactie ca la perle pretioase care sunt presarate inaintea ta in calatoria sufletului. Ele te indruma spre directia ta buna. Invers, daca ceva sau cineva te face sa te simti rau, obosit, suparat, infuriat, apasat, trist, neimplinit, dezimputernicit, infricosat, si acesta este un semn ca te-ai aventurat pe o directie care nu duce la implinirea misiunii tale spirituale. GPSul intern iti cere prin aceste senzatii sa iesi de pe acel drum.

Zilnic esti supus variilor dorinte sau interese. Daca iti urmezi visele si simti bucurie, inseamna ca acel vis este pentru drumul tau.

Daca ai primit acest mesaj, ghizii iti cer sa iti reexaminezi prioritatile, relatiile, activitatile pentru a le identifica pe cele pe care le faci fara pic de bucurie. Multe lectii de viata sunt cele in care trebuie sa invatam sa distingem intre ce ne aduce bucurie si ce nu, ascultand semnalele sufletului trimise prin emotii si prin senzatiile din corp. Indiferent daca mintea este de acord sau nu, sufletul si corpul stiu adevarul.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa ma reintorc de fiecare data la drumul autentic care aduce bucurie sufletului meu. Doar asa pot raspandi o energie buna in jur, iubire si recunostinta si doar asa pot primi inapoi acelasi lucru.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FA DE ASA NATURA INCAT Fiecare zi dIN viata TA sa conteze!

Tine minte faptul ca “timpul” nu exista in lumea spirituala. Tot ceea ce s-a intamplat, se intampla acum si se va intampla au loc, de fapt, chiar in acest moment. Dar intrucat aceasta dimensiune fizica are stele, luna si planete, oamenii au divizat abil sectiuni de timp aflate la dispozitia lor. Fiecare zi este o noua zi ceea ce iti permite, aici pe Pamant, sa ai o noua perspectiva si abordare si sa faci alegeri noi. Este, practic, o permanenta noua sansa la un nou inceput. Ieri a plecat pentru totdeauna, chiar nu esti nevoit sa retraiesti niciodata ce a fost ieri. Cu fiecare noua zi de viata primita, numara momentele si umple-le pe fiecare cu compasiune si iubire. Descopera lucruri despre tine pe care nu le stiai niciodata pana acum. Implica-te in noi activitati precum voluntariatul sau invata sa canti la un nou instrument. Pune-ti intrebari despre credintele si valorile pe care le ai, de unde le ai, de ce le ai, daca le mai vrei in continuare. Citeste poezii ce te inspira sau incepe o dieta sanatoasa prin care te simti bine. Hraneste relatiile cu oamenii dragi din viata ta, sustine-i prin faptul ca vezi ca fiecare este unic. Intotdeauna tine minte ca Spiritul tau este despre expansiune si crestere. Trebuie sa iti dai permisiunea de a fi in viata in fiecare noua zi si sa nu astepti pana cand aceasta viata se incheie. Invata de la toti de dinaintea ta care au facut greseala de tot astepta ziua de maine ca sa ierte, ca sa iubeasca sau ca sa zambeasca – apoi totul s-a terminat si nu le-a ramas nimic decat regret. Ai venit pe aceasta planeta ca sa experimentezi totul in aceasta vibratie fizica. Nu te retine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii zi de zi sa invat sa traiesc cu adevarat, sa imi onorez viata in timp ce onorez strabunii, parintii si tot ceea ce m-a adus pana acum aici unde sunt.

