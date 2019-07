HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 24 iulie. Capricornilor le este ascultată rugăciunea, Săgetătorii trebuie să se detașeze de anumite situații

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru MIERCURI 24 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP. Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

POZITIVITATE – ENERGIA CUVINTELOR !

Arhanghelul Mihail te roaga sa revizuiesti cu atentie legatura dintre ce gandesti si ce verbalizezi prin dialogul folosit. Cuvintele au putere foarte mare, foloseste-le cu intelepciune.

Sabia si scutul de protectie iti sunt oferite simbolic de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice pentru eliberarea de stres. In fiecare zi, vorbesti mii de cuvinte fara sa te gandesti la energia puternica pe care o contin si astfel o livrezi. Doar si cateva cuvinte alaturate au puterea de a vindecat si puterea de a rani. De exemplu “Te iubesc” sau “Te urasc”. Arhanghelul Mihail te roaga sa iti observi si dialogul interior, cuvintele care ruleaza continuu si repetitiv in mintea ta. Sunt acestea pozitive si incurajatoare sau constau intr-o constanta critica de sine care iti stirbeste din valoarea de sine ? Daca observi ganduri negative, doar spune : “Arhanghele Mihail, te rog suprascrie si corecteaza”. Nicio alta pedeapsa de sine nu este necesara. Arhanghelul Mihail te mai roaga sa iti observi si limbajul descriptiv, in special cuvintele si frazele pe care le repeti frecvent dar si cuvintele negative despre corpul tau cum ar fi “Am inima franta” sau “imi crapa capul”. Focuseaza-te pe cuvinte pozitive si pe afirmatii de iubire si incurajare. O afirmatie este punctul de start al unei schimbari ; alege propozitii pozitive care fie vor elimina ceva din viata ta fie te vor ajuta sa creezi ceva nou si frumos. Arhanghelul Mihail te va asista sa te focusezi pe cuvinte cu energie inalta pentru a-ti imbunatati valoarea de sine, respectul de sine si relatiile. Arhanghelul iti reamineste si sa binecuvantezi pe oricine intalnesti.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Alege sa nu spui nimic daca nu ai ceva bun sau frumos de spus / tine un jurnal de recunostinta / da-te la o parte dintr-o situatie toxica verbala sau dintr-o relatie toxica / practica rugaciuni cat mai des / curata-ti energetic casa / numara-ti binecuvantarile si nu problemele.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma inveti si asisti sa ma accept pentru ceea ce sunt, fara judecata sau critica. Am grija de gandurile mele cu atentie si permit doar celor pozitive si iubitoare sa ruleze. Iti multumesc ca imi veghezi si cuvintele pentru a rosti vorbe pozitive si focusate pe iubire.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Un rezultat favorabil

O situatie care te preocupa s-a rezolvat deja cu cinste si dreptate, iar tu si alte persoane implicate veti fi multumiti de rezultat. Inteligenta din ceruri a conceput un plan care depaseste imaginatia umana. S-ar putea sa nu vezi solutia in acest moment dar ai incredere ca a fost deja gasita. Esti calauzit sa lasi grijile si mania in seama ingerilor, fiindca nu trebuie sa te impovarezi. Cu cat vei lasa mai multe lucruri in seama lui Dumnezeu, cu atat se va manifesta mai repede rezultatul favorabil.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : O problema juridica va fi solutionata in favoarea ta / Noua relatie va fi de lunga durata / Veti obtine slujba dorita / Banii vor veni / Va avea loc o vindecare.

Rugaciune : Multumesc pentru rezultatul minunat in aceasta situatie, care este perfect si corect pentru toti cei implicati. Multumesc, Arhanghele Mihail, pentru ca mi-ai dat incredere si credinta.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Noi inceputuri si … “de la capat”

In timp ce se incheie un capitol al vietii tale, se deschide altul. Chiar acum doar poti observa semne ale unei noi evolutii in viata iar ingerii ti-au trimis aceasta carte pentru a te incuraja sa continui. Te asteapta multe realizari ! Sa ramai plin de incredere si sa pastrezi o atitudine pozitiva.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : O vindecare (fizica sau emotionala) este iminenta / Vei avea cele mai bune conditii de lucru sau o noua slujba / Greselile din trecut sunt iertate si uitate / Se intrevede o imbunatatire intr-o relatie / Este posibila mutarea intr-o casa noua / O mentalitate noua iti poate stimula fericirea si increderea / Lasa trecutul in pace / Elibereaza, curata si pune ordine acasa sau la birou .

Rugaciune : Multumesc ca mi-ai adus noi oportunitati si mi-ai oferit sprijin, m-ai ajutat sa ma eliberez si sa ma vindec de trecut. Umple-ma cu incredere in timp ce trec prin aceste schimbari in viata.

