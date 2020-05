Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 24 mai. Berbecii sunt fertili, Fecioarele petrec timp să se liniștească

Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VREME DE FERTILITATE

“Este timpul perfect pentru tine sa incepi proiecte noi, sa accesezi idei noi si sa dai nastere unor conditii noi pentru viata ta. ”

Primavara este o stare si ea este oricand lumina incepe sa creasca in mintea si in intregul tau sistem. Daca te simti intunecat, greoi, depresiv, atunci te poti lumina umplandu-te cu intentii pozitive, cu alimente hranitoare si cu orice care iti aprinde trairile de iubire. Inconjoara-te cu frumos, flori frumoase, oameni frumosi, cu culori stralucitoare in casa si garderoba si trage perdelele si draperiile intr-o parte ca sa intre lumina naturala. Poti picta in interiorul tau o priveliste mai insorita decat vezi afara, ceea ce va creste sansa de noi oportunitati, pentru ca ce se aseamana se aduna. Simte-te mai energizat si puternic pe masura ce iti improspatezi lumea interna si externa. Apoi capitalizeaza aceasta vigoare crescuta prin startul unui nou proiect care iti umple inima de entuziasm.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: mesajul poate semnifica aparitia unei sarcini la orizont, un bebe e pe drum; vei fi implicat in conceptia sanatoasa a unui copil, intr-o adoptie sau o chestiune de custodie; dorinta ta se va manifesta deplin la primavara; noile tale idei vor avea succes; este un moment oportun sa faci schimbari de viata.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru sustinerea voastra clipa de clipa in timp ce las noul si prospetimea sa intre in viata mea. Sunt plin de recunostinta ca imi sunteti alaturi!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FII PUTERNIC!

“Tu esti mult mai puternic(a) decat crezi ca esti, iar puterea ta iti asigura un deznodamant fericit.”

Vezi-te ca fiind puternic(a) si victorios/victorioasa. Nu te plange de nimic. Nu invinovati pe nimeni sau nicio conditie exterioara. Tu esti intruchiparea puterii nu a victimizarii. Pe masura ce te ridici deasupra vechilor tendinte si te vezi intr-o noua lumina de imputernicire, viata ta se va schimba in moduri miraculoase. Vei atrage noi oportunitati, forme de abundenta si relatii care sa te ajute sa iti manifesti cel mai inalt potential. A fi puternic inseamna sa te vezi in cea mai favorabila lumina pe care ti-o poti imagina. Fii autentic si permite-ti sa simti cele mai sincere emotii dar cel mai important, fii puternic fara sa ramai in ele.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: nu te subestima; evita sa te plangi, vaieti sau sa te scufunzi in gandire negativa; implica-te in program de exercitii fizice pentru combaterea excesului de greutate ca sa iti faci corpul mai puternic.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi vedeti puterea si ma ajutati si pe mine sa ma vad asa cum va vedeti voi, puternic, imputernicit, minunat.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTI FACUT DIN APA, AI NEVOIE DE APA

“Petrece timp langa apa cum ar fi un lac, o mare, un rau, un ocean, pentru a-ti reincarca bateriile”

Efectele curative ale apei sunt bine cunoscute si bine documentate. Intrucat corpul uman este compus aproape in totalitate din apa, are sens ca apa sa joace un rol primordial pentru om. Apa poate sa spele tristetea, durerea si efectele suferintei. Implica-te in ritualuri de purificare ce au la baza apa si vei experimenta o crestere a spiritului tau si a intregului nivel de energie si stare de bine. Proprietatile magice ale apei sunt amplificate cand o infuzezi cu rugaciuni si intentii bune. Fie ca te scufunzi in baie cu sare de mare la tine acasa sau faci o baie in mare sau intr-un rau cand vremea iti permite, cu siguranta vei vedea diferenta in bine pe care apa o aduce corpului si sufletului tau.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: mergi intr-o plimbare meditativa in apropierea unei ape; ia-ti acum sau planifica o vacanta intr-un loc aproape de o apa; inoata; locuieste mai mult undeva aproape de o apa; fa baie cu sare de mare ca sa iti detoxifiezi corpul energetic si fizic; bea mai multa apa.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi reamintiti cat este de importanta apa pentru sufletul si viata mea si pentru ca ma indrumati sa fiu cat mai mult in contact cu miraculoasa apa in orice forma posibila.

