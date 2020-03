HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 24 martie. Fecioarele sunt înzestrate, Scorpionii sunt curioși

HOROSCOP. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CATE UN PAS PE RAND

“Multi pasi marunti fac ca visele mari sa se implineasca.”

Acest mesaj a ajuns la tine pentru ca ai un vis mare dar nu stii foarte foarte clar cum sa il implinesti. Arhanghelul Mihail vrea sa stii ca visul poate deveni real daca te vei focusa pe a face pasi mici dar siguri unul cate unul, unul dupa altul. Daca faci macar una sau doua actiuni pe zi legate de vis, el se va implini mult mai repede decat iti imaginezi.

Poti face pasi mici dar siguri pentru a implini orice proiect. De exemplu, daca ai de scris un raport sau sa faci curatenie in casa, focuseaza-te pe o singura pagina sau pe un singur colt de camera de curatat si doar atat. Nu te gandi la tot proiectul – ce mult mai e de scris, ce mult mai e de curatat in restul casei – pentru ca poti simti coplesit si deznadajuit. Dupa ce acea pagina va fi rezolvata si acel colt va fi curatat te poti gandi si aborda urmatoarea pagina si urmatorul colt de cas. Poti si planifica cate pagini si cate zone ai de facut in continuare.

Facand cate un pas pe rand este reteta sigura a succesului. Vei fi uimit cate de multe poti obtine cu un ritm usor si stabil.

Ia-ti un moment si gandeste-te la un proiect sau vis drag pentru tine. imagineaza-ti este deja realizat si cum te simti in corp si in inima. Apoi intreaba ingerii: Care este pasul urmator pe care sa il fac ca sa se realizeze? Observa orice gand, sentiment, cuvant sau imagini care iti vin in minte si iti dau emotie buna. Poti primi si un mesaj puternic de a actiona intr-un anumit mod pozitiv, deci fa asa.

Tine minte ca orice mare realizare se intampla cand rupi drumul spre implinirea sa in bucati mai mici si le abordezi pe rand si cu rabdare.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

MULTUMESC

“Gandeste-te acum la oamenii si situatiile pentru care simti recunostinta.”

Recunostinta iti inmoaie inima cu sentimente bune care sunt sanatoase pentru mintea si corpul tau. Te poti ajuta oricand sa te simti mai bine facand o lista cu toate motivele pentru care esti recunoscator. Aceasta emotie inlocuieste tristetea si face ca totul sa evolueze mult mai bine in viata ta.

Recunostinta este un mod asa de puternic de a-ti imbunatati viata incat este aproape magica! Toata lumea iubeste un om care stie cum sa spuna si sa simta un MULTUMESC. Toti vor sa iti fie prieteni, sa iti dea si sa te ajute cand tu spui Multumesc. Cand spui acest cuvant magic si il simti cu adevarat, Universul iti trimite si mai multe motive de recunostinta.

Oamenii care nu simt recunostinta sau isi plang de mila se autointristeaza. Ei nu inteleg de ce oamenii ii evita si de ce nu primesc mai multe daruri de la viata. Ei isi iau din propria lor putere pentru ca ei cred ca viata nu e prea darnica cu ei. Dar daca iti numeri binecuvantarile si te gandesti la toate motivele pe care le ai ca sa simti recunostinta, vei vedea cat de generoasa este viata cu tine.

Cu cat crezi mai mult ca “viata imi da permanent cadouri” si “astazi ma astept sa mi se intample ceva minunat”, cu atat vei primi mai mult. Apoi vei simti dorinta sa daruiesti si altora. Asadar, fii pregatit sa simti recunostinta si sa te bucuri de tot ce iti aduce viata in continuare pe calea ta.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru indrumarea de a-mi orienta mintea spre tot ce imi aduce bucuria recunostintei in viata mea. Am nevoie sa vad si sa simt aceasta bucurie!

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTE IN REGULA SA FII DIFERIT

“Nu trebuie sa fii ca tot restul lumii. Esti perfect exact asa cum esti!”

Toata lumea vrea sa fie placuta de ceilalti, deci este normal sa vrei sa te potrivesti cu restul. Insa poti cadea in capcana de a te compara cu alti oameni si sa te devalorizezi ca nu esti suficient de bun, ca nu poti apartine, ca nu esti acceptat de unii dintre ei. Acest mesaj este aici pentru a-ti spune ca tot ce esti tu si tot ce ai tu special si unic este de mare valoare pe aceasta lume exact asa cum esti.

Nu trebuie sa te schimbi ca sa faci pe plac altora. Daca incerci sa fii diferit de cine esti cu adevarat, nu vei fi fericit(a) si nu iti vei face prieteni adevarati care te iubesc fix pentru cum esti. Dar daca vocea interioara iti sopteste sa evoluezi invatand noi abilitati si talente, sa ai grija de corpul tau, atunci inseamna ca esti bun si iubitor cu tine, nu ca o faci ca sa corespunzi cerintelor altora sau sa le eviti criticile si respingerile. Asa vei atrage prieteni adevarati!

Cat timp tu ai un sentiment bun despre tine insuti, vei face bine. Cel mai bun mod de a face asta este sa rostesti adevarul, sa tratezi oamenii cu bunatate, sa iti tii promisiunile si sa iti faci munca pentru care ai venit pe lume. Nu e nevoie sa fii perect, sa porti ultima moda pe tine sau sa fii cea mai populara persoana. Doar ai incredere ca Dumnezeu te-a facut exact asa cum trebuie sa fii. Iar Dumnezeu nu face greseli.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti sa ma vad asa cum ma vezi si tu si intreaga divinitate, o fiinta plina de calitati care are un rol important si multe daruri de oferit in aceasta lume. Iti multumesc ca imi scoti in cale oameni care vad aceste daruri.

