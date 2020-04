Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 25 aprilie. Racii se exprimă creativ, Săgetătorii sunt protejați

El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CRISTALE: Conexiunea ta cu cristalele si pietrele pretioase este un canal pentru energie vindecatoare.

Arhanghelul Mihail iti semnaleaza sa te scufunzi mai mult si mai constient in lumea cristalelor pentru a le intelege pentru ca ele te cheama sa muncesti cu ele ca parte din scopul divin al vietii tale. Aceste obiecte amplifica si directioneaza energia divina vindecatoare spre oameni, animale si mediul din jur. Fiecare in parte contine forta vietii la care deseori esti conectat. Acum este timpul sa inveti mai multe despre ele prin clase, cursuri, carti si sa comunici intuitiv cu cristalele.

Exista un motiv pentru care cristaele sunt folosite la computere, ceasuri, echipamente medicale – ele au puterea de a amplifica energia magnetica si de a o duce in directii anume. Si tu le poti folosi pentru scopuri vindecatoare ca sa iti amplici abilitatile naturale. Munca ta poate combina cristalele cu masajul, energia vindecatoare, artele si lucrul manual sau alte indeletniciri. Indiferent ce faci, asigura-te ca incluzi in viata ta aceste obiecte puternice.

Daca esti nou in munca cu ele, invata mai mult. Mergi cu mintea si inima deschisa spre ele si observa care cristale sau pietre pretioase ori semipretioase te atrag mai mult. Apoi citeste despre proprietatile lor vindecatoare. Vei vedea ca iti livreaza exact tipul de energie de care ai nevoie la acel moment. Ai incredere ca esti atras fix la ce iti este benefic.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a ma apropia si a iubi minunatele cristale si pietre pretioase, ca parte a calatoriei mele spirituale in aceasta viata!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FLORI: Lucrand cu florile iti deschizi inima si aduci binecuvantari si altora prin misiunea ta de viata.

Arhanghelul Mihail iti semnaleaza prin acest mesaj despre o conexiune speciala pe care o ai cu florile, cu aromele lor, cu culorile lor si cu frumusetea lor vindecatoare. Atunci cand tu cresti flori, admiri flori, fotografiezi flori si muncesti cu aromele lor, si tie iti infloreste conexiunea cu divinul. Afinitatea ta catre flori este doar punctul de start iar daca petreci mai mult timp cu ele iti vei ajuta fiecare parte din viata ta sa infloreasca.

Tu poti munci concret cu florile, de exemplu ca gradinar, florar sau vindecator cu esente de flori. Sau poti petrece timp personal cu aceste minunatii ale lumii naturii ca sa iti infloresti ideile creative despre noi directii ale carierei tale.

Asadar, fie ca relatia ta cu florile este destinata sa devina o cariera in sine sau nu, petrece timp cu ele azi. Mergi intr-o florarie si observa care culoare te atrage mai mult. Inseamna ca acea floare contine proprietati vindecatoare de care ai nevoie acum. Daca este posibil, ia-o acasa si petrece timp absorbindu-i culoarea si mirosul. Ai incredere in intelepciunea acestei flori si in puterea ei sa te ajute in directia ta de viata de acum.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru mesajul de a fi aproape de flori si de a le avea parte activa din viata mea. Te rog calauzeste-mi pasii si sufletul spre cele mai potrivite flori pentru inflorirea mea!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

COPIII: Scopul vietii tale implica ajutorarea, invatarea si vindecarea copiilor.

Tu ai o afinitate pentru copiii mici, motiv pentru care primesti acum acest mesaj de la Arhanghelul Mihail. A ajuta copiii este o sarcina importanta si foarte necesara in lume, pentru ca tinerii lumii au nevoie sa inteleaga adultii. Copiii au incredere in tine in mod natural si te accepta ca lider pentru ei. Ia in calcul sa iti dedici timp si talent sa ii ajuti sa isi mentina mintea si inima deschise spre iubire. In acest fel, tu contribui la dezvoltarea unei lumi viitoare cu lideri sensibili si deschisi divin.

Scopul vietii tale poate implica si alte directii ce se desprind de aici, cum ar fi sa cresti proprii copii pentru a avea inima deschisa spre iubire, inclusiv sa petreci timp mai mult cu copiii unor prieteni sau rude. Poti fi ajutat si de Arhanghelul Metatron, ingerul copiilor si tinerilor sensibili, sa iti ghideze actiunile ca sa fie cel mai potrivite cu abilitatile tale si sa ajuti copiii cat mai eficient.

Oricare din interesele tale naturale, inclusiv arta, scrisul, muzica, sportul si tot asa, poate fi un mod de a ajuta, vindeca si sustine copiii. Daca ai nevoie de idei sau instruire suplimentara, ingerii te vor ghida daca le vei cere.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, te rog sa ma calauzesti sa pot sustine si ajuta cat mai multi copii sa creasca cu inimile deschise spre iubire si sa contribui ca astfel viitorul sa fie orientat spre iubire! Iti multumesc!

