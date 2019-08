HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 25 august. Fecioarele au pasiune și curaj, Berbecii trebuie să facă primul pas

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 25 AUGUST 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.



HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

incepe acum, fa primul pas

Fiecare calatorie incepe cu un prim pas. Nu exista un moment mai bun decat cel prezent ca sa incepi. Poate nu te simti pregatit dar cu toate acestea e timpul sa pornesti la drum. Un nou ciclu de viata incepe. Pregateste totul si porneste. Elibereaza-te de rutinele familiare, de situatiile stagnante sau de relatiile provocatoare care nu te mai sustin sau imputernicesc. Esti la capatul unui ciclu vechi si in fata unuia nou plin de bucurii. Aranjeaza-ti panzele si da-i drumul corabiei. Toate panzele sus !

MESAJ SUPLIMENTAR : Sunt vremuri in care un calator divin aflat pe calea sa trebuie sa se separe de familie, de prieteni si de cunostinte ca sa intre in zone noi pentru sine. Uneori, calatorul divin trebuie sa treaca dincolo de ceea ce ii este cunoscut ca sa se deschida pentru transformari si schimbari. Doar astfel calatoria ii aduce o constientizare superioara. Uneori pare dificil sa faci primul pas dar pana nu il faci nu vei sti niciodata bucuria si implinirea care te asteapta. Fa asta acum. O calatorie de o mie de kilometri trebuie sa inceapa cu un prim pas.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii sa fac schimbarile necesare in viata mea care au efect benefic pentru mine si pentru cei dragi mie. Fii alaturi de mine daca ma tem. Iti multumesc.

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

RASPUNDE CHEMARII. ACUM ESTE MOMENTUL

Ai fost chemat. Calatoria ta sacra de viata incepe intotdeauna urmare a unei chemari divine. Te poti simti pregatit sau te poti simti nesigur si fara disponibilitate pentru urmatoarea etapa a vietii tale. Dar cand primesti o chemare divina, trebuie sa ii raspunzi. Viata ta reala si autentica se intampla chiar acum. Daca ai asteptat sa primesti un semn, poti considera ca acesta este. Ti se deschide o poarta de comunicare cu taramurile angelice. Energia curajului te inconjoara. Poate ca nu stii ce iti aduce viitorul dar stii ca acum este momentul sa actionezi spre inainte.

MESAJ SUPLIMENTAR : Spiritul tau incearca sa iti atraga atentia chiar acum, sugerandu-ti ca a sosit momentul pentru urmatoarea etapa a calatoriei tale de viata. Asculta cu inima si actioneaza. Indreapta-ti spatele si umerii, respira adanc si paseste. Asteptarea a luat sfarsit. Indiferent de preocupari si ezitari, tu esti pregatit. Ai incredere. Ai credinta. Urmeaza semnele – vor fi multe – iar miracolele nu vor intarzia sa apara.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma sustii pe calea mea in toate schimbarile ce apar si pe care le am de trait. Am nevoie de calauzirea ta pentru care iti multumesc !

HOROSCOP. Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

LIDER INTELEPT : ESTI INSPIRATIE PENTRU ALTII

Tu esti un conducator fie ca esti constient de asta fie ca nu ; tu porti in tine o intelepciune si o lumina radianta care ii inspira pe altii. Chiar daca nu iti dai seama mereu de profunzimea intelepciunii din tine, ea creste ori de cate ori faci cate un salt de credinta. Acum este un moment in care sa iti asumi puterea si rolul de lider. Esti gata. Apuca fraiele. Ia decizii. Este in regula sa nu fii 100% sigur insa ia oricum decizii. Asta face un lider.

MESAJ SUPLIMENTAR : De-a lungul unei calatorii, este usor iti dai seama care sunt liderii. Ei au o gratie interna si o tarie care straluceste din interior. Altii merg pe drumuri pe care liderii le-au creat. Liderul intelept tine sus flacara ca sa fie ca o torta pentru altii in noapte. Dar liderul asculta si el de bataia propriei sale tobe. Prinde fraiele vietii asa cum simti tu. Nu le lasa la buna dispozitie a altora, in detrimentul propriilor tale nevoi. Un lider nu face asta. Traieste fara regrete.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma indrumi si sustii sa imi vad, recunosc si asum rolul de lider atunci cand este cazul si momentul in calatoria mea. Iti multumesc !

